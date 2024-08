Bi Rain bình thản khi bị chê

Trong cuộc phỏng vấn của Yonhap News ngày 2/8, Bi Rain lần đầu trả lời truyền thông về bộ phim Red Swan đang phát sóng toàn cầu. Khi bàn về sự bùng nổ của bộ phim, Rain nói "hài lòng với hiệu suất của tác phẩm".

"Tính cách của tôi thay đổi rất nhiều. Tôi không muốn tham lam. Trước đây, tôi quá quan tâm đến thứ hạng, thành tích phòng vé. Hiện, tôi biết ơn vì có vị trí nhất định trong lòng khán giả", Bi Rain nói.

Trong bộ phim đề tài trả thù của giới tài phiệt, Bi Rain đóng vai vệ sĩ Seo Do Yoon . Đây là vai diễn khác lạ so với những vai diễn trước của Bi Rain.

"Trước đây, tôi chủ yếu vào vai có tính cách hài hước. Lần này, tôi chọn đóng Red Swan vì tự tin bản thân thể hiện tính cách nhân vật, khắc họa rõ sự tương phản nhân vật tôi từng đóng", Bi Rain nói thêm.

Bi Rain đóng vai vệ sĩ trong tác phẩm Red Swan.

Theo Flix Patrol , Red Swan đứng đầu hạng mục series truyền hình Disney+ ở Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, ở những tập đầu, bộ phim bị đánh giá thấp. Nhiều khán giả cho rằng phim sáo rỗng, không thể hiện được "cái chất" của giới tài phiệt. Truyền thông liên tục nhận định Red Swan là thất bại của Bi Rain.

Về việc bộ phim bị chê, Bi Rain nói anh bình thản đối mặt. "Tôi nghĩ việc đánh giá tác phẩm là quyền của khán giả. Với tư cách diễn viên, việc của tôi là cố gắng thể hiện kịch bản thông qua diễn xuất", nam diễn viên nói thêm.

Ngoài ra, Bi Rain nói anh đón nhận mọi phản hồi của khán giả, nhất là khi Red Swan là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc sau hai năm.

"Trước đây tôi rất tham lam. Dù phát hành bài hát hay phim ảnh, tôi luôn muốn giành vị trí số một. Tôi trải qua khoảng thời gian đau đớn đến mức hoảng loạn trong giấc ngủ", nam diễn viên nói.

Bi Rain nói thêm rằng suy nghĩ của anh thay đổi sau khi kết hôn với Kim Tae Hee. "Mục tiêu của tôi là trở thành người cha tốt, thứ hai là hoàn thiện bản thân trong vai trò diễn viên. Tôi biết giờ đây có nhiều diễn viên giỏi hơn, tôi chỉ cố gắng làm điều tốt nhất có thể", anh nói thêm.

Red Swan - Thiên nga đỏ - lên sóng hồi tháng 7. Tác phẩm là sự kết hợp giữa Kim Ha Neul và Bi Rain. Trong phim, Kim Ha Neul đóng vai Oh Wan Soo . Cô xuất thân nghèo khó nhưng đổi đời, từ vận động viên chơi golf chuyên nghiệp tới vị Đại sứ UNICEF, làm việc với các nhà lãnh đạo khắp thế giới.

Bi Rain đóng vai Seo Do Yoon, vệ sĩ riêng của Oh Wan Soo. Sau này, nữ chính cùng Do Yoon phát hiện ra nhiều bí ẩn động trời đằng sau tập đoàn Hwain, cùng đối mặt nguy hiểm.