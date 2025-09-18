Trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, phim ca nhạc Lá thư gửi tương lai của Ban Văn nghệ VTV không chỉ gây xúc động bởi câu chuyện lịch sử mà còn ghi dấu bước chuyển mình của Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc – từ dân gian sang thính phòng.

Ấn tượng hơn, đàn anh Tùng Dương dành lời khen trực tiếp cho đàn em: “Xem phim mới phục thật sự… tiếng hát ngày càng mượt mà, giàu cảm xúc.”

Giữa mùa đại lễ với các sự kiện quy mô, Lá thư gửi tương lai chọn lối kể tinh tế, giàu nhạc tính. Tác phẩm do đạo diễn Lam Hạ thực hiện, phát sóng trên VTV1 dịp A80, dẫn dắt khán giả qua 80 năm lịch sử bằng những lá thư người lính Tâm gửi con gái – bà Nhớ – trước khi anh hy sinh tại cửa ngõ Xuân Lộc. Từ câu chuyện gia đình giản dị, bộ phim mở ra chiều sâu ký ức, kết nối quá khứ – hiện tại bằng âm nhạc và những khoảnh khắc điện ảnh lắng đọng.

Nhân vật trung tâm là Ngọc – cô sinh viên Nhạc viện do ca sĩ Lê Minh Ngọc thủ vai – trở về quê chăm bà nội (NSND Lan Hương), tình cờ “giải mã” các bức thư cũ, lên đường tìm phần mộ liệt sĩ để hoàn thành tâm nguyện của bà. Hành trình ấy cũng là cuộc trở về của một giọng hát: Lê Minh Ngọc rời vùng an toàn dân gian để “đứng thẳng” trong thính phòng – đĩnh đạc, hào sảng mà vẫn mềm mại.

“ Lá thư gửi tương lai không chỉ là thước phim lịch sử; đó là nhịp cầu nối các thế hệ, ” đạo diễn Lam Hạ chia sẻ. “ Khi ký ức chiến tranh chạm vào trái tim người trẻ, âm nhạc sẽ thổi hồn cho hiện tại. ”

Ở phần âm nhạc, Lê Minh Ngọc thể hiện loạt ca khúc quen thuộc như Ba Đình nắng , Bộ đội về làng , Người chiến sĩ ấy , Tự nguyện , Mùa xuân trên quê hương … với màu thính phòng trẻ trung, sáng rõ. Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long ghi nhận: “Ngọc hát thính phòng rất ngọt; Mùa xuân trên quê hương vừa có cái cũ, cái mới, giữ chất cổ điển mà vẫn phảng phất tinh thần dân gian – ‘chất’ riêng của cô.”

Điểm nhấn dư luận đến từ phát biểu của Tùng Dương tại buổi gặp gỡ báo chí: “ Xem phim, tôi phục rồi đấy. Ngọc diễn tự nhiên, hát ngày càng mượt mà, biết tiết chế kỹ thuật để chạm cảm xúc. Muốn đi xa thì phải trau dồi quyết liệt – và tôi thấy em đang làm đúng hướng. ”

NSND Quang Thọ cũng đánh giá cao lựa chọn khó của đàn em: “ Ít ca sĩ dám ‘gánh’ vai diễn dài hơi trong phim ca nhạc lịch sử. Ngọc vừa hát, vừa diễn hai vai – đó là can đảm và nghiêm túc với nghề. ” NSND Hồng Hạnh thì nhìn thấy ở cô “ một diễn xuất chân thành, khiến phim 45 phút vẫn đọng lại lâu ”.

Về phía mình, Lê Minh Ngọc nói sự chuyển hướng không phải “cú rẽ bất chợt”: “ Ngay sau Sao Mai 2022, tôi đã định hướng theo thính phòng vì đó là nơi tôi tìm thấy ‘chính mình’. Năm 2023, tôi thi và đạt giải Nhất thính phòng toàn quốc – cú hích để tôi tự tin đi tiếp. ” Cô kể thời điểm quay phim trùng lịch diễn dày đặc mùa đại lễ, “ áp lực chồng chất nhưng hạnh phúc vì được góp mặt trong một tác phẩm ý nghĩa và được khán giả đón nhận. ”

Ngoài mảng chính ca, ca khúc Cha và con gái (Nguyễn Văn Chung) được phối bởi nhạc sĩ – GĐÂN Huyền Trung đem đến “khoảng thở” ballad giàu tình tự. “ Tôi quên luôn ‘nhãn’ dân gian của Ngọc khi phối – chỉ theo dòng cảm xúc. Thu xong mới bất ngờ: kỹ thuật vững mà vẫn rất xúc động, ” anh nói.

Không chỉ là ca sĩ, Lê Minh Ngọc còn là quân nhân thuộc Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội. Xuất thân gia đình truyền thống, cô bảo: “ Màu xanh áo lính ngấm vào tôi từ nhỏ; vì thế khi hóa thân vào câu chuyện người lính, tôi như được là chính mình. ”

Sau Lá thư gửi tương lai, Minh Ngọc công bố series hát về Hà Nội nhân kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).

Các ca khúc kinh điển sẽ được ra mắt đều đặn trên kênh YouTube cá nhân: “ Tôi muốn đưa thính phòng đến gần hơn với người trẻ: chuẩn mực, nhưng không xa cách; đương đại, mà vẫn giữ linh hồn của những ca khúc đi cùng năm tháng. ”

Phim mang về cho ê-kíp và diễn viên những tràng vỗ tay lẫn tín hiệu tích cực: một câu chuyện giản dị được kể đúng nhịp; một giọng hát trẻ chín muồi ở thính phòng; và sự công nhận từ những nghệ sĩ thực lực. Với đà này, hành trình mới của Lê Minh Ngọc – giữa truyền thống và hiện đại, giữa kỷ luật quân ngũ và cảm xúc sân khấu – hứa hẹn nhiều thành quả đáng chờ đợi.