Sao Mai Huyền Trang lần đầu hát cùng nhóm Oplus trong MV mừng 80 năm Quốc khánh

Khác với sở trường dòng nhạc dân gian và ca khúc cách mạng, lần này Huyền Trang thử sức với màu sắc pop pha rap, trẻ trung và năng động. Tôi yêu Việt Nam là ca khúc được nhạc sĩ Hưng Cacao viết riêng cho Huyền Trang, mang tinh thần hiện đại nhưng vẫn toát lên niềm tự hào dân tộc.

Điểm nhấn đặc biệt là sự kết hợp lần đầu tiên giữa Huyền Trang và nhóm nhạc pop nổi tiếng Oplus. Chia sẻ về sự hợp tác, nữ ca sĩ cho biết: “Tôi mời Oplus vì cả 4 thành viên đều rất tài năng, có giọng hát độc đáo. Tôi muốn bản phối phải được chia bè, chia câu sao cho tôi như một thành viên của nhóm, để khi khán giả nghe sẽ thấy đây là một bản hòa ca đúng nghĩa chứ không phải ca sĩ hát chính – khách mời phụ họa.”

Sự ăn ý trong giọng hát giúp Tôi yêu Việt Nam mang đến cho người xem một bản hòa âm bùng nổ năng lượng, trong đó không phân biệt “ai là chủ, ai là khách”. MV được đạo diễn Nguyễn Anh Dũng (Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện trong studio với công nghệ, kỹ xảo hiện đại, tạo nên những thước phim trẻ trung và ấn tượng.

Song song với Tôi yêu Việt Nam, Huyền Trang còn phát hành MV Quê hương Việt Nam tôi (nhạc sĩ Tuấn Phương, lời Lê Tự Minh). Khác với sự sôi động ở Tôi yêu Việt Nam, ca khúc này mang âm hưởng hoài niệm của thập niên 90, nhẹ nhàng, trong sáng và rất dễ đi vào lòng người.

MV được ghi hình tại nhiều địa danh nổi tiếng: từ “sống lưng khủng long” (Bình Liêu, Quảng Ninh), biển Nha Trang, cao nguyên Hà Giang đến cột cờ Lũng Cú. Những cảnh quay thiên nhiên hùng vĩ kết hợp cùng giọng hát hồn nhiên, trong trẻo của Huyền Trang khiến tác phẩm trở thành một “bức tranh du lịch” sống động quảng bá cảnh đẹp đất nước.

Ra mắt đúng dịp cả nước kỷ niệm ngày Tết Độc lập, bộ đôi MV của Huyền Trang không chỉ là sản phẩm âm nhạc, mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc – tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt.

Với tinh thần không ngừng làm mới bản thân, Huyền Trang khẳng định âm nhạc là hành trình vượt qua giới hạn, là cách để cô lan tỏa năng lượng sống tích cực đến khán giả. Sự xuất hiện của Huyền Trang cùng Oplus đã góp thêm một bông hoa rực rỡ vào vườn hoa âm nhạc ngợi ca Tổ quốc, bên cạnh những nghệ sĩ gần đây như Tùng Dương, Hòa Minzy, Dương Hoàng Yến, Hoàng Bách, Trang Pháp hay Quốc Thiên.