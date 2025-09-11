Những ngày tháng 8 và 9/2025, người ta nhắc đến Tùng Dương không chỉ với tư cách một ca sĩ, mà còn như một “người kể chuyện bằng âm nhạc” trong những thời khắc lịch sử của đất nước.

Từ chương trình Tổ quốc trong tim , 80 năm hành trình độc lập – tự do – hạnh phúc , đến hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi , tiếng hát của anh trở thành âm thanh đồng hành với niềm tự hào dân tộc.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi 50.000 khán giả tại Tổ quốc trong tim cùng hòa ca Viết tiếp câu chuyện hòa bình .

Hình ảnh hàng vạn người vỗ tay, giơ cao cờ đỏ sao vàng và hát cùng Tùng Dương đã nhanh chóng phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội. Đó không còn là một buổi diễn, mà là một lời khẳng định: Âm nhạc có thể gắn kết trái tim hàng triệu con người.

Người nghệ sĩ của những sự kiện trọng đại

Trong năm 2025, Tùng Dương được chọn hát tại hầu hết các sự kiện trọng điểm của quốc gia: Lễ diễu binh, diễu hành 2/9; chương trình Mãi là người Việt Nam ; kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ ( Tổ quốc – Niềm tin – Hạnh phúc ); chương trình 80 năm – Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam ; Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

Sự góp mặt dày đặc này không chỉ khẳng định uy tín mà còn cho thấy anh là gương mặt đại diện cho “âm nhạc chính thống” – nơi tiếng hát mang trọng trách truyền tải giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Ở Tùng Dương, khán giả nhìn thấy sự cân bằng: vừa là một nghệ sĩ sáng tạo không ngừng, vừa là giọng ca có thể khiến không khí thiêng liêng trở nên sống động, gần gũi.

Song song với các sự kiện quốc gia, Tùng Dương cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường nhạc số. Hai MV phát hành trong tháng 8 – Viết tiếp câu chuyện hòa bình và Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai – nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng. Chỉ sau chưa đầy một tháng, tổng lượt xem của cả hai sản phẩm đã cán mốc gần 10 triệu.

Điều đáng nói, lần hợp tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã tạo nên “cú chạm” cảm xúc hiếm có. Nếu trước đây công chúng nghĩ đến Tùng Dương là một nghệ sĩ kén chọn khán giả, thì nay các ca khúc của anh lại vang lên ở sân trường, quán cà phê, trong những clip gia đình, hay thậm chí được hát lại bởi các em nhỏ 4, 5 tuổi. Một ca sĩ từng được coi là “khó nghe” đã trở thành tiếng hát được nhiều thế hệ đón nhận.

Vinh danh quốc tế – bước tiến mới cho nhạc Việt

Không chỉ thành công trong nước, Tùng Dương còn đưa âm nhạc Việt vươn tầm thế giới. Tháng 3/2025, anh trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận Giải thưởng Đặc biệt Quốc tế (International Special Award) tại Music Awards Japan 2025 . Đây là sự ghi nhận không chỉ cho cá nhân mà còn cho nền âm nhạc Việt trên trường quốc tế, cho thấy sự sáng tạo và bản lĩnh nghệ sĩ Việt Nam ngày càng được đánh giá cao.

Ít ai biết rằng, phía sau những khoảnh khắc thăng hoa là kỷ luật khắt khe mà Tùng Dương tự đặt ra cho bản thân. Anh duy trì tập gym, chuẩn bị thử sức thêm với Pickleball để cải thiện sức bền. Anh từng nói: “Để có làn hơi tốt và trường sức với những ca khúc cao độ, tôi phải chăm chỉ thể dục như một nghĩa vụ bắt buộc.”

Không dừng lại ở thể lực, anh còn coi chế độ ăn uống và tinh thần yêu nghệ thuật là hai yếu tố song hành. “Một tâm hồn vui vẻ và yêu đời chính là động lực để hát hay và sống khỏe,” nam ca sĩ chia sẻ.

Nếu giai đoạn Độc đạo , Li ti , Human gắn liền với thời trang avant-garde đầy tính thể nghiệm, thì hiện tại Tùng Dương tiết chế hơn, hướng tới sự thanh lịch. Anh so sánh bản thân với các ngôi sao thế giới như Lady Gaga hay Beyonce – luôn cập nhật, nhưng biết khi nào cần phá cách, khi nào cần tiết chế.

Trong các chương trình hòa nhạc quốc gia, anh chọn sự lịch lãm, trang trọng, đôi khi là áo dài truyền thống. Nhưng ở những lễ hội âm nhạc, anh vẫn không ngại thử nghiệm, để làm mới mình và giữ chất riêng. Sự biến hóa ấy khiến công chúng không chỉ chờ nghe Tùng Dương hát, mà còn tò mò xem hôm nay anh sẽ xuất hiện trong hình ảnh nào.

Kết thúc một năm bận rộn, Tùng Dương dành nhiều tâm sức cho dự án đĩa than đầu tiên trong sự nghiệp, dự kiến ra mắt cuối 2025. Anh mong muốn đây sẽ là một sản phẩm “kỷ vật” – nơi người nghe không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn chạm tới không khí, tinh thần và phong cách Tùng Dương ở giai đoạn chín muồi.

Giọng hát của ký ức Việt

Năm 2025, Tùng Dương không đơn thuần là ca sĩ giành thêm giải thưởng hay lập kỷ lục nhạc số.

Anh đã trở thành “giọng hát của ký ức tập thể” – nơi âm nhạc không còn là cuộc chơi cá nhân mà là sự đồng hành với niềm tự hào dân tộc.

Tiếng hát vang, dày và nội lực ấy, sau hai thập kỷ, vẫn chưa bao giờ thôi lay động. Giờ đây, khi nhắc đến Tùng Dương, công chúng không chỉ nhớ đến một nghệ sĩ tài năng mà còn nghĩ đến hình ảnh một người đàn ông đã đặt trọn trái tim vào từng nốt nhạc, để tiếng hát của mình trở thành cầu nối giữa hiện tại và lịch sử, giữa nghệ thuật và tâm hồn người Việt.