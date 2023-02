“Ditto" - Phim thanh xuân ngọt ngào chinh phục người hâm mộ xứ Hàn

Dung hòa tuyệt vời giữa các yếu tố về cốt truyện, bối cảnh, âm nhạc và diễn xuất của dàn diễn viên, “Thanh Âm Tình Đầu” chinh phục cả giới truyền thông và người hâm mộ xứ Hàn, mang tới một bộ phim “dễ chịu” nhưng không kém phần lưu luyến cho khán giả.

Câu chuyện tình yêu, tình bạn và cuộc đời của những người trẻ

“Ditto” là bộ phim làm lại từ phim điện ảnh cùng tên năm 2000, do Yoo Ji Tae và Kim Ha Neul đóng vai chính. So với phiên bản gốc, “Ditto” của năm 2022 tập trung nhiều hơn vào cuộc đời, hoài bão bên cạnh những rung động đầu đời. Nhiều khán giả từng thưởng thức phiên bản 2000 của “Ditto” hài lòng với sự mới mẻ của “Ditto” năm 2022.

Choi Dda Mi viết trên tờ Maeil Kyungje: “Có rất nhiều tình cảm dành cho nguyên tác của “Ditto”, nên kỳ vọng cho bộ phim này cũng lớn. Có thể có những người sẽ cảm thấy đáng tiếc, nhưng tại sao chứ? Phiên bản năm 2022 vẫn đủ thú vị và đáng yêu. Bộ phim có những điểm khiến khán giả đồng cảm và thấy mình như trầm lắng hơn, có một câu chuyện tình vượt lên trên sự nồng nhiệt và nỗi buồn day dứt, cuối cùng để lại một ấn tượng sâu đậm.”

Với diễn xuất tuyệt vời, Yeo Jin Goo đảm nhận vai Kim Yong - vai diễn đòi hỏi sự thể hiện chuyển biến nội tâm sâu sắc nhất trong cả 5 nhân vật. Từ những rung động đầu tiên, sự ngại ngùng trốn tránh tình cảm của chính mình, rồi quyết tâm theo đuổi “người trong mộng”, cuối cùng là đau khổ, dằn vặt trong hoài nghi và hờn ghen, những sắc thái đầy cảm xúc trong tình yêu được thể hiện trọn vẹn qua diễn biến tâm lý của chàng sinh viên.

Bên cạnh đó, tuyến truyện của nhân vật Kim Yeong Ji (Na In Woo thủ vai) ở thế kỷ 21 khiến khán giả trẻ không khỏi đồng cảm. Mặc dù đỗ vào trường Đại học danh tiếng, việc không yêu thích ngành học cộng với gánh nặng tài chính khiến Yeong Ji phải vật lộn với cuộc sống khi chỉ vừa bước qua độ tuổi 20. Nhịp sống bận rộn, vất vả khiến anh dường như không còn thời gian để quan sát và nhận ra tình cảm mà cô bạn thân. Thế nhưng, Yeong Ji vẫn có ước mơ của mình, và vẫn sống nỗ lực để thực hiện ước mơ đó.

Tờ Cine21 nhận xét: “Trong bối cảnh xã hội khác nhau, cả hai cùng phải trải qua những nỗi đau trưởng thành giống nhau. Nếu như Kim Yong trong bối cảnh năm 1999 phải đối mặt với tình trạng khan hiếm việc làm hậu khủng hoảng IMF, Kim Mu Nee của thế kỷ 21 buộc phải nhìn cậu bạn thân tạm thời bảo lưu việc học vì khó khăn tài chính và học phí quá cao. Bộ phim thể hiện một cách nhẹ nhàng rằng những người trẻ trong độ tuổi 20 cũng đầy âu lo, hoài nghi về tương lai của chính mình.”

Âm nhạc và hình ảnh nhận nhiều lời khen

Đạo diễn bởi Seo Eun Young, một nữ đạo diễn đã có những ngày tháng tuổi trẻ ở cuối thập niên 90, “Ditto” tái hiện trên màn ảnh rộng khung cảnh năm 90 chân thực, mang đậm chất hoài niệm. Từ những bộ trang phục đậm chất hip-hop cho đến những chiếc máy điện đàm, đài phát thanh, bốt điện thoại… tất cả đều là những điều vô cùng quen thuộc với khán giả một thời.

Phần âm nhạc của bộ phim được thực hiện chỉn chu và gây bão mạng xã hội tại Hàn Quốc trong thời gian phim ra mắt. Các ca khúc nổi tiếng ở thời điểm đó được thể hiện lại bởi những giọng ca trẻ, với phong cách hiện đại, khác biệt.

Ca khúc “The Way to You” của ca sĩ Park Sang Min được ban nhạc N.Flying thể hiện đầy sôi nổi, phóng khoáng, tràn ngập nhiệt huyết. “Confession” của Park Hye Kyung được Chuu - cựu thành viên nhóm nhạc nữ LOONA thể hiện ngọt ngào, đậm không khí thanh xuân. Cùng với đó, những giọng ca solo rất được khán giả Hàn Quốc yêu mến như Younha hay Lee Moo Jin cũng tham gia thể hiện các ca khúc nhạc phim, mang đến dàn line-up OST cực “khủng” cho bộ phim.

Tờ Ilgan Sports nhận xét: “Bữa tiệc nhạc phim được đan xen trong các phân cảnh giữa năm 99 và 2022 gợi lại trong khán giả ký ức về những ngày đẹp tươi đó, giúp khán giả càng thêm đắm chìm vào bộ phim. Các ca khúc nổi tiếng được thể hiện bởi những giọng ca trẻ khiến cảm giác về một thời xưa cũ đạt tới đỉnh cao.”

Điểm sáng lớn đến từ diễn xuất

Một trong những lý do khiến “Ditto” thu hút sự chú ý của giới truyền thông và khán giả ngay từ những ngày đầu tiên chính là dàn diễn viên trẻ cực kỳ tài năng. Với sự góp mặt của những cái tên được giới trẻ yêu mến như Yeo Jin Goo, Cho Yi Hyun, Kim Hye Yoon, Na In Woo và Bae In Hyuk, “Ditto” là một bữa tiệc diễn xuất khi các diễn viên đều hóa thân rất ngọt vào nhân vật của mình, giúp khán giả hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện tình đầu bộ phim muốn gửi gắm.

Ilgan Sports dành lời khen: “Diễn xuất của các diễn viên không chê vào đâu được. Bộ phim có gương mặt kỳ cựu Yeo Jin Goo, người đã có 17 năm kinh nghiệm trong nghề, đến Kim Hye Yoon, nữ diễn viên đã xây dựng thành công hình ảnh vui vẻ về mối tình đầu với sự ngây thơ độc đáo của mình, và cả Cho Yi Hyun nổi tiếng với các bộ phim như “Hospital Playlist” và “All of Us are Dead”, cũng như một Bae In Hyuk hóa thân hoàn hảo vào vai Kim Eun Seong của năm 1999. Phong cách và khả năng hóa thân vào nhân vật của họ mang tới sự “nhạy cảm” đúng với thời đại mà nhân vật đang sống, xứng đáng nhận được những lời tán dương.”

DITTO - tựa Việt: THANH ÂM TÌNH ĐẦU khởi chiếu tại rạp 10/02.