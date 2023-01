‘Bà hoàng cảnh nóng’ 50 tuổi vẫn đóng hài lãng mạn cùng đàn em kém gần 1 giáp

Nữ hoàng cảnh nóng Jeon Do Yeon tái xuất sau 2 năm

Ở tháng đầu tiên của năm mới 2023, một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đáng chú ý nhất là Crash course in romance. Tác phẩm này có sự tham gia của 'nữ hoàng cảnh nóng' Jeon Do Yeon và cô sẽ hợp tác cùng Jung Kyung Ho.

Được biết, Crash course in romance thuộc thể loại hài - lãng mạn. Dự án phim do đạo diễn Yoo Je Won cầm trịch mang tới câu chuyện tình yêu của bà chủ cửa hàng ăn vặt Nam Haeng Sun (Jeon Do Yeon) và thầy giáo hàng đầu Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho).

Jeon Do Yeon và Jung Kyung Ho sẽ hợp tác với nhau trong bộ phim Crash course in romance - nguồn: tvN

Nam Haeung Sun từng là một vận động viên trong đội tuyển ném bóng quốc gia. Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, cô dồn tâm huyết cho công việc nấu ăn. Cô là một người cực kỳ lạc quan, tích cực và đang cố gắng chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tuyển sinh của con trai.

Trong khi đó, Choi Chi Yeol lại là một thầy giáo toán học nổi tiếng và giàu có nhưng lại không may mắc chứng rối loạn ăn uống. Dẫu vậy kể từ khi gặp gỡ Nam Haeung Sun, cuộc đời anh đã dần thay đổi.

Crash course in romance, bộ phim vừa đáng chờ vừa đáng lo của Jeon Do Yeon

Không có gì cần phải bàn cãi về thực lực của "Ảnh hậu Cannes" Jeon Do Yeon. Còn về phần Jung Kyung Ho, Crash course in romance cũng là màn tái xuất đáng để chờ đợi của nam diễn viên sau thành công mà anh đã có được với series Những bác sĩ tài hoa.



Jeon Do Yeon khiến các fan nửa mừng nửa lo khi lựa chọn tái xuất màn ảnh nhỏ với một dự án hài lãng mạn - nguồn: tvN

Dẫu vậy, việc Jeon Do Yeon đã chuẩn bị bước sang tuổi 50 còn Jung Kyung Ho cũng gần 40 tuổi thực sự khiến người xem phải đặt ra dấu hỏi liệu hài - lãng mạn có còn là thể loại phù hợp với họ nữa hay không.

Ngoài Jeon Do Yeon và Jung Kyung Ho, Crash course in romance còn có sự tham gia của các gương mặt quen thuộc như Oh Eui Shik, Shin Jae Ha, Jang Young Nam và Kim Sun Young.

Dàn diễn viên phụ của phim Crash course in romance - nguồn: HanCinema

Trailer phim Crash course in romance của Jeon Do Yeon và Jung Kyung Ho

Bộ phim Crash course in romance sẽ phát sóng vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên tvN, bắt đầu từ 14/11.