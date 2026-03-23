4 máy sấy tóc tốc độ cao đáng mua 2026: Sấy nhanh, tóc mượt, nhiều mẫu nhỏ gọn mang đi du lịch

Thu Hằng,
Dưới đây là 4 lựa chọn đáng cân nhắc theo tiêu chí nhanh – gọn – đáng tiền – dễ dùng lâu dài.

1. Dreame Hair Glory AHD6A – lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và giá

Điểm nổi bật

- Động cơ tốc độ cao ~110.000 vòng/phút giúp sấy nhanh 

- Công nghệ ion âm giúp tóc mượt và giảm xù 

- Nhiệt ổn định hạn chế hư tổn tóc 

- Trọng lượng nhẹ, phù hợp dùng hàng ngày

Phù hợp: người cần máy sấy bền, gọn, giá hợp lý nhưng vẫn muốn tóc mượt rõ rệt.

Mua tại đây

2. Dreame Pocket Uni AHD54 – máy sấy gập gọn, rất tiện mang đi du lịch

Vì sao nhiều người thích

- Thiết kế gập nhỏ, dễ bỏ vali hoặc túi xách 

- Tốc độ gió cao giúp sấy nhanh công nghệ ion giúp tóc ít rối hơn 

Phù hợp: người hay công tác, du lịch hoặc thích đồ nhỏ gọn.

Mua tại đây

3. Xiaomi High-Speed Ionic Hair Dryer – hiệu năng mạnh, giá dễ tiếp cận

Điểm đáng chú ý

- Động cơ tốc độ cao khoảng 110.000 vòng/phút tạo luồng gió tới 62 m/s 

- Có ion âm giúp tóc giảm tĩnh điện và xơ rối 

- Thời gian sấy tóc ngang vai khoảng 3 phút 

- Trọng lượng khoảng 400g, dễ sử dụng lâu

Phù hợp: người muốn máy sấy mạnh nhưng ngân sách vừa phải.

Mua tại đây

4. Halio High Speed Ionic – lựa chọn giá mềm dễ tiếp cận

Halio là thương hiệu khá quen trong nhóm thiết bị cá nhân giá tầm trung.

Ưu điểm

- Tốc độ cao giúp rút ngắn thời gian sấy 

- Ion âm giúp tóc mượt hơn 

- Giá dễ mua, phù hợp nhu cầu cơ bản

Phù hợp: người muốn nâng cấp từ máy sấy truyền thống.

Mua tại đây

Theo Phụ nữ mới 03/23/2026 15:06 (GMT +7)
