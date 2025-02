Đã gần 2 tuần kể từ ngày Kendrick Lamar tạo nên cơn địa chấn ở Super Bowl Halftime Show 2025. Màn xuất hiện của chủ nhân 5 giải Grammy càn quét mọi chỉ số, là sân khấu giữa giờ có tỷ lệ người xem cao nhất lịch sử nước Mỹ. Video ghi lại màn trình diễn hiện có hơn 76 triệu lượt xem trên kênh YouTube của NFL (chỉ số khuya 20/2) và vẫn tăng vùn vụt theo từng ngày. Trên cả âm nhạc, Kendrick Lamar thực sự đã tạo nên biểu tượng văn hoá mới tại Super Bowl, và cũng khiến đối thủ số 1 - Drake "muối mặt".

Not Like Us - ca khúc dissing trực tiếp Drake được Kendrick Lamar mang lên sân khấu giữa giờ, tạo nên một trong những khoảnh khắc viral nhất hiện tại. Điệu nhảy chế giễu của K.Dot lập tức trở thành trào lưu mới, được giới trẻ và nhiều người nổi tiếng "đu trend". Không động tác gì cầu kì, Kendrick Lamar chỉ đơn giản là vừa đi vừa rap, điệu giật lùi chân cùng biểu cảm "ngông nghênh" trước đối thủ tạo nên nét đặc sắc riêng vô cùng thú vị.

Một trong những idol Kpop đầu tiên cosplay K.Dot chính là cỗ máy nhảy của BTS - j-hope. Hậu xuất ngũ, j-hope tạo tài khoản TikTok mới. Chỉ mới gia nhập nền tảng này không lâu, j-hope đã "quậy đục nước" với hàng loạt video vũ đạo hàng chục triệu views.

Video nhảy theo K.Dot ở Super Bowl của j-hope thu về gần 70 triệu lượt xem và 10 triệu lượt yêu thích sau 1 tuần đăng tải lên TikTok. Nam thần tượng toàn cầu còn có tâm tới mức mặc chiếc quần cùng kiểu dáng với Kendrick ở sân khấu Super Bowl, góp phần làm xu hướng quần loe trở nên thịnh hành.

2 gương mặt mới nhất "đu trend" Not Like Us chính là bộ đôi mỹ nam SEVENTEEN Mingyu - The8. Tối 20/2, bộ đôi cập nhật video trên kênh TikTok nhóm, lập tức khiến cộng đồng fan nổi bão. Video được quay sau hậu trường concert mới nhất của SEVENTEEN ở Thái Lan, cũng là hơn The8 và Mingyu lập kỷ lục với trend WOP hồi tháng 12/2023. Visual, thần thái "ngầu lòi của The8 cùng mái tóc đỏ rực của Mingyu chiếm trọn tâm điểm.

Bộ đôi đồng niên nhóm SEVENTEEN còn được gọi là "chiến thần TikTok", cứ đu trend cùng nhau là phá đảo lượt xem. Video nhảy Not Like Us của The8 và Mingyu thu về gần 3.5 triệu lượt xem TikTok chỉ sau vài giờ đăng tải và còn tăng nhanh chóng mặt.

Ngoài The8 và Mingyu, còn có Hoshi và Woozi cũng sớm "bắt trend" Not Like Us. Bộ đôi nhóm trưởng của SEVENTEEN cosplay điệu nhảy của Kendrick Lamar trên sân khấu soundcheck concert Thái Lan. Có thể thấy, các thành viên nhóm nam triệu bản cực kỳ yêu thích sân khấu Super Bowl của siêu sao nước Mỹ.

Từ Mỹ đến châu Á, hiện đã có hàng triệu video nhảy theo Kendrick Lamar. Mỹ nhân Thái Mai Davikah cũng không ngoại lệ. Tại Việt Nam, tân binh Thể Thiên sớm "đón đầu" xu hướng. Bên cạnh dàn idol "đỉnh lưu", trend Not Like Us còn thu hút các Hot TikToker, đa số là nam giới. Trend này cực "bổ mắt", khi toàn trai đẹp "đu trend". Fan Hip-hop cứ lướt 10 video là đến 8 video Not Like Us. Bài rap cũng quay trở lại ngôi vị đầu bảng Billboard Hot 100 tuần qua.

