Tương tác đáng ngờ giữa nam thần hot nhất Kpop với Jennie (BLACKPINK)

Những ngày này, Jennie (BLACKPINK) hoạt động tất bật với vô số lịch trình dự Tuần lễ thời trang và quảng bá album mới RUBY. Trưa 31/1 (theo giờ Việt Nam), Jennie cho ra mắt MV Love Hangover - màn kết hợp với Dominic Fike và cũng là track thứ hai trong album được phát hành music video. Nhưng cư dân mạng lại đang xôn xao bởi một vấn đề khác.

Jennie (BLACKPINK) hoạt động tất bật với vô số lịch trình dự Tuần lễ thời trang và quảng bá album mới RUBY

Mới đây, nhiều người hâm mộ tinh ý phát hiện Mingyu - nam thần hot nhất nhóm nam triệu bản SEVENTEEN đã thả like bài đăng công bố 3 đêm diễn quảng bá album RUBY của Jennie. Nhưng không lâu sau đó, Mingyu bỏ like. Động thái bỏ like của nam rapper SEVENTEEN làm dấy lên nhiều đồn đoán. Tương tác giữa hai ngôi sao hàng đầu Kpop gây xôn xao khắp các diễn đàn. Nhất là khi Mingyu từng vướng tin đồn hẹn hò Jennie.

Nhiều người hâm mộ tinh ý phát hiện Mingyu đã thả like bài đăng công bố 3 đêm diễn quảng bá album RUBY của Jennie rồi bỏ like

Đồn đoán nổ ra từ loạt trang phục, phụ kiện trùng nhau giữa Jennie và Mingyu năm 2024. Nam thần nhóm SEVENTEEN được bắt gặp dùng ốp điện thoại giống Jennie, mang cùng một mẫu áo sweater. Chưa hết, dân mạng còn "soi" được em gái Mingyu từng check-in tại một nhà hàng ở Nhật Bản, cùng thời điểm với nữ CEO Odd Atelier hồi tháng 5/2024.

Jennie khiến không ít fan Kpop bất ngờ khi công khai tình bạn với Woozi - trưởng nhóm vocal của SEVENTEEN. Không chỉ chia sẻ bài hát ủng hộ nhau, Jennie còn đích thân dự concert Follow Again của SEVENTEEN tại Seoul vào tháng 4/2024. Cô nàng cùng hội bạn thân "quẩy hết mình", cổ vũ màn trình diễn của nhóm nam nhà Pledis.

Năm 2024, tin đồn hẹn hò giữa Mingyu và Jennie nổ ra khiến fan sốc óc

Tin đồn nổ ra mạnh nhất khi có người chia sẻ đã nhìn thấy bộ ba Mingyu - Jung Kook và Jennie đi ăn chung tại một nhà hàng. Cả ba không chỉ có quan hệ "dây mơ rễ má" phức tạp, mà còn cùng hợp tác với một nhãn hàng là Calvin Klein. Do đó, khi Mingyu like rồi lại bỏ like bài đăng của Jennie, người ta không khỏi một lần nữa "đoán già đoán non".

Hai năm trở lại đây, SEVENTEEN nâng cao độ nổi tiếng, lập kỷ lục doanh thu album triệu bản, và concert cháy vé tên toàn cầu. Theo đó, Mingyu chính là nam idol hot nhất Kpop. Nam rapper liên tục viral MXH bởi visual điển trai và body vạm cỡ miễn chê. Anh chàng trở thành hiện tượng mạng, được gọi là "chồng quốc dân" của các chị em.

Mingyu - nam thần sinh năm 1997 là thành viên có lượng fangirl hùng hậu bậc nhất Kpop

Danh sách bạn trai của Jennie trải dài từ Kai (EXO), G-Dragon, V (BTS) cho đến nay là Mingyu, tất cả đều có điểm chung là idol hàng top, độ nhận diện cao và sở hữu lượng fangirl khổng lồ. Vì vậy, chỉ dính 1 chút tin đồn hẹn hò đều có thể gây bão mạng xã hội.

Jennie liên tục bị đồn hẹn hò với những idol nam nổi tiếng nhất

Tuy nhiên, những chi tiết kể trên đều chỉ mang tính suy đoán chủ quan. Giữa Mingyu và Jennie vẫn chưa có bất kì tương tác cụ thể nào. Việc like và bỏ like không thể chứng minh được mối quan hệ của hai ngôi sao thực sự có vấn đề khó nói. Bên cạnh đó, cả BLACKPINK và SEVENTEEN đều là những nhóm nhạc top đầu hoạt động cùng thời. Không lạ khi các thành viên hai nhóm quen biết, thậm chí chơi thân với nhau.