Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn bí đỏ thường xuyên vào mùa thu?

Bạn có thể bổ sung bí đỏ vào chế độ ăn uống hàng ngày, tại bất cứ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên mọi người hãy ăn bí đỏ thường xuyên hơn vào mùa thu. Những lợi ích nó đem lại có thể khiến bạn kinh ngạc, từ cải thiện sức khỏe đến làm đẹp da...

Dưới đây là những điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi ăn bí đỏ thường xuyên:

1. Bạn sẽ được bổ sung chất xơ

TS Elizabeth Ward (tác giả của cuốn sách The Menopause Diet Plan, A Natural) cho biết, bí đỏ cung cấp lượng chất xơ dồi dào. Đây là một cách tuyệt vời giúp bạn đáp ứng lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày.

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, thêm bí đỏ vào chế độ ăn uống là cách cải thiện sức khỏe ruột hiệu quả. Chất xơ cũng có lợi trong việc loại bỏ cholesterol khỏi cơ thể, cũng như cân bằng lượng đường trong máu và giúp chúng ta no lâu hơn.

Một trong những loại chất xơ được tìm thấy trong bí đỏ là chất xơ prebiotic. Nó giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn tốt trong ruột, hỗ trợ tiêu hóa và chức năng đường ruột tối ưu. Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Current Developments in Nutrition, cùng với sức khỏe đường ruột, chất xơ prebiotic trong bí đỏ có thể hỗ trợ hấp thụ canxi, giảm nguy cơ dị ứng và cải thiện khả năng miễn dịch.

2. Cải thiện sức khỏe làn da

Mùa thu có thể khiến da khô hơn, dễ bị dị ứng hơn. Món ăn cổ điển của mùa thu - bí đỏ - có thể hữu ích để cải thiện sức khỏe làn da của bạn.

Nguyên nhân bởi, bí đỏ chứa cả 3 loại vitamin hỗ trợ sức khỏe làn da, bao gồm vitamin A, vitamin C và vitamin E. Beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể và giúp bảo vệ tế bào da khỏi bị tổn thương do tia UV có hại. Vitamin C cần thiết để sản xuất collagen và hydrat hóa da, trong khi vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ chống lại tổn thương gốc tự do.

3. Duy trì sức khỏe mắt

Bí đỏ chứa một chất chống oxy hóa cụ thể, gọi là beta-carotene. Đây là hợp chất mang lại cho thực phẩm này sắc màu cam đậm cũng như lợi ích sức khỏe mắt.

Ngoài ra, bí đỏ cũng là một trong những nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin tốt nhất. Đây là 2 hợp chất có liên quan đến việc giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.

4. Tăng cường miễn dịch

Do chứa hàm lượng vitamin A và C cao nên bí đỏ còn giúp tăng cường miễn dịch. Đây là một trong những lý do khác khiến bạn không thể không đưa chúng vào chế độ ăn trong những tháng lạnh hơn như mùa thu.

Một báo cáo năm 2022 được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Thực phẩm Ứng dụng, xem xét các loại thực phẩm chức năng có thể có hiệu quả trong việc cải thiện miễn dịch trong thời điểm dịch Covid-19. Các nhà nghiên cứu phát hiện, vitamin, khoáng chất và hợp chất có trong bí đỏ giúp tăng miễn dịch, xứng đáng kết hợp với nhiều thực phẩm để ăn uống hàng ngày.

5. Cung cấp kali

Mỗi cốc bí đỏ cung cấp 500mg kali cho cơ thể. Nhận đủ kali, bạn sẽ quản lý huyết áp tốt hơn, nhịp tim hoạt động bình thường và ổn định chức năng cơ bắp.

Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ cũng tuyên bố, sự thiếu hụt kali có thể dẫn đến những vấn đề như tăng nguy cơ sỏi thận và chuyển hóa xương (hoặc phá vỡ mô xương).

6. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Kali, vitamin C, chất xơ và hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong bí đỏ đều có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Theo Tạp chí Tim mạch Quốc tế, kali cần thiết để hạ thấp và kiểm soát mức huyết áp. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch của bạn vì quá nhiều áp lực lên động mạch có thể ngăn cản lưu lượng máu đến tim.

Tạp chí Nutrients cũng cho biết, chất xơ rất quan trọng trong việc giảm mức cholesterol và kiểm soát nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vì vậy, hãy giúp ích cho trái tim của bạn bằng cách bổ sung thêm bí đỏ vào chế độ ăn uống ngay mùa thu này.