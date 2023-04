Ăn quả việt quất hàng ngày giúp giảm viêm: Ăn quả việt quất hàng ngày có thể giúp giảm viêm. Điều này là do hàm lượng chất chống oxy hóa cao từ loại quả này mang lại, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra.