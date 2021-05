Diệp Bảo Ngọc lần đầu làm MC cùng "quý ông tia chớp" Trần Anh Huy

Sở hữu nét đẹp tự nhiên và trong sáng, Diệp Bảo Ngọc được đánh giá là một trong những hotgirl nổi bật đời đầu của Sài Gòn. Nổi tiếng trong vai trò diễn viên, gây ấn tượng với giọng hát lạ và đầy cảm xúc khi tham gia mùa thứ 5 của Trời sinh một cặp, giờ đây cô nàng còn khiến khán giả phải thán phục với sự đa tài của mình khi nhận lời làm MC cùng quý ông "quyền lực" Trần Anh Huy trong chương trình Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam's Best Dance Crew.

Chia sẻ về cơ duyên với vai trò mới này, Diệp Bảo Ngọc cho biết: "Tôi là người luôn muốn thử thách bản thân để xem giới hạn của mình đến đâu. Bên cạnh đó, tôi rất thích bộ môn nhảy múa. Khán giả theo dõi chương trình Trời sinh một cặp vừa qua sẽ thấy tôi rất thường xuyên đưa vũ đạo vào tiết mục để thỏa mãn đam mê này".

Là sân chơi đầu tiên ở Việt Nam dành riêng cho biên đạo và các nhóm nhảy tài năng nên dù yêu thích nhảy múa, Diệp Bảo Ngọc phải thừa nhận bản thân không phải là một dancer chuyên nghiệp nên sẽ ủng hộ các biên đạo và nhóm nhảy về mặt tinh thần. "Tôi tin dù đạt danh hiệu nào sau cuộc thi thì các bạn cũng sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ trong sự nghiệp của mình" - Diệp Bảo Ngọc chia sẻ.

Trái ngược với Diệp Bảo Ngọc, MC Trần Anh Huy vốn xuất thân là một vũ công chuyên nghiệp. Anh từng được ca sĩ Liêu Anh Tuấn phát hiện ra khả năng vũ đạo và giới thiệu vào vũ đoàn Hoàng Thông. Chương trình truyền hình đầu tiên Trần Anh Huy tham gia chính là So you think you can dance năm 2012 và dừng chân ở top 20 chung cuộc. Thế nên, khi được ngỏ lời đảm nhận vị trí MC trong chương trình cùng với Diệp Bảo Ngọc, anh chàng không giấu được niềm vui và sự háo hức bởi đây giống như một giấc mơ mình đợi chờ từ lâu đã có cơ hội được chạm vào.

Lần đầu tiên có dịp "song kiếm hợp bích" cùng "quý ông tia chớp", cô nàng xinh đẹp Diệp Bảo Ngọc chia sẻ: "Ngọc và anh Anh Huy biết nhau đã lâu, tuy nhiên làm việc chung lại không nhiều. Đó cũng là lợi thế khi sẽ có nhiều cái mới để học hỏi lẫn nhau. Anh Huy có kinh nghiệm trong vai trò này và anh ấy cũng rất nhiệt tình hỗ trợ Ngọc với chuyên môn là 1 MC truyền hình".

Nhóm nhảy siêu Việt phát sóng lúc 20h vào thứ Bảy hằng tuần trên VTV3, từ ngày 22/5/2021.