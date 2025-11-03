Có người chọn tuổi trung niên để phấn đấu, có người chọn nghỉ ngơi, còn diễn viên Tăng Lê (Trung Quốc) – người phụ nữ sinh năm 1976 từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn truyền hình lại chọn sống chậm. Ở tuổi 49, Tăng Lê không còn bận rộn với các vai diễn đình đám như thời trẻ, cô chọn cho mình một nhịp sống chậm rãi, chiêm nghiệm và đầy ý nghĩa.

Nữ diễn viên chia sẻ thẳng thắn rằng, bất cứ ai, đặc biệt là phụ nữ trung niên, đều có lúc cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong cuộc sống, bị những nỗi lo lắng, buồn bã âm thầm chiếm lấy. Thay vì cố gắng chiến đấu với chúng bằng lý trí, Tăng Lê đưa ra một phương pháp chữa lành mộc mạc và cực kỳ hiệu quả: Hãy để cơ thể hành động trước khi lý trí kịp lo lắng.

Lời khuyên của cô không chỉ là bí quyết sống đẹp của một ngôi sao mà còn là một bài học đắt giá về tâm lý học hành vi, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của những thói quen nhỏ. Từ việc dọn dẹp nhà cửa, cắm một bình hoa rực rỡ, cho đến việc lên núi tìm về sự tĩnh lặng của thiên nhiên, tất cả đều là cách để bạn chủ động "thêm gia vị tích cực" cho cuộc đời mình.

1. Khi phụ nữ trung niên học cách "dừng lại"

Ở tuổi 49, Tăng Lê không nói về sự bận rộn hay áp lực công việc. Cô nói về "khoảng lặng" - điều mà hầu hết phụ nữ hiện đại đều thiếu. Chúng ta thường bị cuốn vào nhịp sống hối hả, lúc nào cũng thấy mình chưa đủ, chưa giỏi, chưa ổn. Nhưng chính khi dừng lại, làm những việc tưởng chừng nhỏ nhặt như dọn nhà, cắm hoa hay nấu ăn, tâm trí ta mới thật sự được nghỉ.

Những hành động lặp đi lặp lại ấy chính là "trạng thái dòng chảy" - nơi đầu óc không còn phải nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ còn lại hơi thở, chuyển động và sự hiện diện trọn vẹn. Trong nhịp điệu ấy, nỗi buồn lắng xuống, lo âu tan đi, và người phụ nữ tìm lại sự bình an từ sâu bên trong.

"Dòng chảy" là một khái niệm tâm lý học chỉ trạng thái tập trung cao độ, hoàn toàn đắm chìm vào công việc đang làm, đến mức quên cả thời gian và không gian xung quanh. Khi đó, tâm trí được nghỉ ngơi khỏi những lo toan mà chỉ tập trung vào hành động.

Tăng Lê gợi ý những hành động đơn giản như dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa, nấu ăn, hoặc thậm chí là để đầu óc được nghỉ ngơi, không cần nghĩ gì cả. Những hành động chân tay, có tính chu kỳ này giúp cắt đứt chuỗi suy nghĩ tiêu cực, giải phóng cơ thể khỏi sự trì trệ. Bạn sẽ thấy, sau khi hoàn thành một việc nhỏ, cảm giác hài lòng và thành tựu sẽ ngay lập tức thay thế sự lo lắng ban đầu. Đó cũng là cách Tăng Lê chữa lành bản thân không bằng những triết lý lớn lao, mà bằng việc sống trọn trong từng khoảnh khắc rất đời thường.

2. Trước khi lo lắng, hãy hành động trước

Tăng Lê nhấn mạnh một quy tắc vàng: "Trước khi lo lắng, hãy để cơ thể bạn được vận động trước. Tạo cho mình khả năng hành động nhanh chóng".

Lo lắng thường là kết quả của việc suy nghĩ quá nhiều mà không hành động. Khi cảm thấy buồn bã, thay vì cuộn mình trên ghế sofa và để tâm trí chìm đắm trong cảm xúc, hãy làm ngược lại:

Nếu buồn, chỉ cần bước ra ngoài đi dạo một chút. Vận động nhẹ nhàng giúp cơ thể tiết ra endorphin (hormone hạnh phúc), thay đổi nhịp tim và hơi thở, từ đó giúp tâm trạng được cải thiện tức thì. Nếu thấy tiếng ồn ngoài kia quá lớn, hãy quay lại không gian nhỏ của riêng mình. Tăng Lê khuyên chúng ta cần biết co mình lại khi cần thiết, tìm về nơi an toàn nhất để tái tạo năng lượng.

Nữ diễn viên cũng đưa ra một góc nhìn đầy chiêm nghiệm: "Thực ra, năng lượng tiêu cực cũng là một dạng năng lượng". Vấn đề không phải là tiêu diệt nó, mà là chuyển hóa nó thành hành động tích cực. Khi cơ thể được vận động, tâm trí sẽ dần thay đổi. Khi bước chân đi, trái tim cũng được mở ra. Và khi ta di chuyển khỏi vòng xoáy suy nghĩ, ta sẽ nhận ra, có rất nhiều điều không đáng để bận tâm như ta vẫn tưởng.

3. Khi thế giới ồn ào, hãy quay về không gian nhỏ của riêng mình

Tuổi trung niên là giai đoạn người phụ nữ bắt đầu thấy mệt với những âm thanh ngoài kia: công việc, con cái, mạng xã hội, áp lực hình ảnh. Và khi ấy, lời khuyên của Tăng Lê như một tấm vé mời: "Nếu thấy tiếng ồn ngoài kia quá lớn, hãy quay lại không gian nhỏ của riêng mình".

Không gian ấy có thể là góc bếp, một chậu cây ngoài hiên, căn phòng ngủ với ánh đèn vàng. Ở đó, người phụ nữ không phải đóng vai ai, không cần cố gồng để mạnh mẽ. Chỉ cần là chính mình, lắng nghe tiếng lòng, và thả lỏng. Đôi khi, chỉ cần đổi góc nhìn như Tăng Lê nói là ta đã có thể thấy thế giới dịu dàng hơn.

4. Chữa lành bằng thiên nhiên và những điều giản dị

Đối với Tăng Lê, thiên nhiên chính là nguồn "sạc pin" mạnh mẽ nhất. Đây là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho những người sống ở thành thị, vốn đã quá xa rời sự mộc mạc của đất trời.

"Nếu có thời gian, hãy thử lên núi ngủ một giấc thật ngon. Lắng nghe âm thanh của thiên nhiên. Đặt mình vào thế giới của cây cỏ, bạn sẽ cảm nhận được mình như được hồi sinh".

Việc leo núi, đi dạo trong rừng không chỉ là vận động mà còn là cách để thay đổi góc nhìn. Khi đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ, ta nhận ra những vấn đề của mình thật nhỏ bé. Cây cỏ vẫn sinh sôi, đất trời vẫn vận hành, và sự sống vẫn tiếp diễn một cách mạnh mẽ. Sự bình yên của thiên nhiên sẽ thẩm thấu vào tâm hồn, giúp ta lấy lại sự cân bằng.

Không cần phải đến một khu resort xa xỉ hay chuyến retreat đắt đỏ, chỉ cần một buổi sáng leo núi, một buổi chiều dạo công viên, hay đơn giản là ngồi bên hiên nhà ngắm nắng. Thiên nhiên có cách chữa lành riêng, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

5. Hạnh phúc là món ăn "tự thêm gia vị"

Kết lại chia sẻ của mình, Tăng Lê gói gọn bí quyết hạnh phúc vào một câu nói đầy ý nghĩa: "Cách tốt nhất để tránh ưu sầu là biết vui mừng trước món ngon vừa được thưởng thức, biết xúc động trước cảnh đẹp sau khi leo núi, và phá lên cười bên những câu chuyện tếu táo với bạn bè".

Có lẽ sau nhiều năm làm nghề, chứng kiến những đổi thay của cuộc sống, cô hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở danh tiếng hay vật chất, mà nằm ở khả năng tận hưởng cái hiện tại. Người phụ nữ nào cũng có lúc thấy mình "mắc kẹt", nhưng khi biết quay về với bản thân, tìm niềm vui trong những điều bé nhỏ, họ sẽ nhận ra: Hóa ra cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều đáng yêu.

Đây chính là thông điệp chữa lành cốt lõi: Hạnh phúc không phải là một đích đến vĩ đại, mà là chuỗi những khoảnh khắc nhỏ bé được ta tự tay tạo ra. Chủ động thêm gia vị tích cực cho cuộc sống. Tìm những việc nhỏ ý nghĩa mang lại niềm vui cho bản thân.

Cuộc đời có thể đầy rẫy những thăng trầm, những điều nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng bạn hoàn toàn có thể hạnh phúc hơn nữa nếu biết cách tự mình làm chủ và dẫn dắt cảm xúc. Hãy cứ để cuộc sống trôi theo những thăng trầm của nó, còn việc của bạn là cứ dọn dẹp, cứ cắm hoa, cứ đi dạo và cứ tận hưởng.

Tuổi 49 của Tăng Lê không còn ồn ào, không còn vội vã. Nhưng ánh sáng trong cách cô nói, trong nụ cười an nhiên của người đã "ngộ ra", lại khiến người nghe cảm thấy dễ chịu và được truyền cảm hứng.

Cuộc sống trung niên không phải là dấu chấm hết của thanh xuân, mà là điểm bắt đầu của sự bình thản. Ở tuổi 49, Tăng Lê chọn hạnh phúc giản đơn, chọn cách sống chậm, chọn nhìn mọi thứ bằng lòng biết ơn. Với nữ diễn viên và có lẽ với nhiều người phụ nữ khác, đó chính là cách chữa lành sâu sắc nhất.