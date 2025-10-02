Ảnh: Getty Images

Nữ diễn viên cho biết vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ trích đội ngũ làm chương trình nổi tiếng Saturday Night Live vì đã lấy sự khác biệt về ngoại hình của cô làm đề tài cho một tiểu phẩm kém duyên. Cụ thể, khuôn miệng với chiếc răng thỏ đặc trưng của Aimee Lou Wood được phóng đại theo hướng đùa cợt, châm biếm qua cách thể hiện của diễn viên Sarah Sherman.

Sau đó Sarah Sherman đã liên lạc và gửi hoa tới Aimee Lou Wood đồng thời xin lỗi. Sarah cũng trả lời phỏng vấn với Vanity Fair bày tỏ sự nuối tiếc về trải nghiệm tồi tệ mang đến cho đồng nghiệp. "Tôi rất hào hứng khi được vào vai cô ấy vì cô ấy quá biểu tượng, nhân vật của cô ấy quá biểu tượng," Sherman nói. "Và rõ ràng là tôi không bao giờ có ý định làm tổn thương cảm xúc của bất kỳ ai. Chưa bao giờ tôi tham gia hài kịch để làm ai đó khó chịu".

Aimee Lou Wood (giữa) trong phim Sex Education (Ảnh: Netflix)

Về phía Aimee Lou Wood, khi trò chuyện với BBC mới đây, cô khẳng định không hề hối hận khi nói ra quan điểm của mình. Điều này còn có ý nghĩa với cô hơn vì phá vỡ thói quen cam chịu thường làm mỗi lần đối diện với việc bị bắt nạt. Cô cũng chia sẻ thêm trải nghiệm phải xin lỗi những người khác trong khi không làm bất cứ điều gì sai trái. "Bất kể có sự hỗn loạn nào xảy ra, tôi vẫn thấy vui vì đã nói ra điều này cho bản thân và hành trình cá nhân của mình" - nữ diễn viên cho biết.

Kể từ sau khi gây tiếng vang lớn với bộ phim giáo dục giới tính học đường Sex Education, Aimee Lou Wood là một trong những ngôi sao trẻ được săn đón. Cô vừa có vai diễn thành công, được đề cử giải thưởng Emmy 2025 hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong mùa 3 The White Lotus.