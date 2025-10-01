Xem phim Sex Education, tôi nhớ đến vụ việc con trai bị bắt nạt 4 năm trước: Cách xử lý của con khiến tôi tự hào vô cùng!

Khi xem phim Sex Education, tôi không chỉ ấn tượng với những câu chuyện tình cảm xoay quanh tuổi mới lớn, mà còn bị ám ảnh bởi một chi tiết khác: rất nhiều nhân vật trong phim, dù là thanh thiếu niên hay người trưởng thành, đều loay hoay không biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp vấn đề.

Aimee, sau khi bị xâm hại tình dục trên xe buýt, đã hoang mang đến mức không biết phải nhờ ai, phải nói với ai, phải làm gì. Otis, dù có mẹ là một nhà trị liệu tâm lý, nhưng khi gặp rắc rối trong cảm xúc, cậu vẫn không thể thẳng thắn chia sẻ cùng mẹ. Adam thì luôn sống trong bóng tối của sự kìm nén, giận dữ, và cô độc bởi cậu cũng chẳng biết mở lời với ai.

Những câu chuyện ấy khiến tôi nhớ lại một kỷ niệm của gia đình mình, và thấy biết ơn vô cùng.

Bốn năm trước, khi con trai tôi học lớp 7, con vốn là một cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi. Có lẽ vì hiền quá, và “nhạt nhẽo” trong mắt vài bạn cá biệt trong lớp, con đã trở thành đối tượng bị bắt nạt. Nhưng điều làm tôi tự hào là con không cam chịu lặng lẽ chịu đựng. Con đã chọn cách tìm đến giáo viên chủ nhiệm, kể rõ sự việc và nhờ cô giáo can thiệp. Nhờ vậy, sự việc được xử lý kịp thời, không để đi quá xa, và gia đình tôi cũng được thông báo để nắm bắt tình hình.

Lúc nghe chuyện, tôi vừa hoảng hốt, vừa bất ngờ. Nhưng sau tất cả, cảm xúc rõ ràng nhất trong tôi là niềm vui và sự tự hào. Con đã làm đúng điều mà tôi luôn dạy từ nhỏ: “Khi gặp vấn đề, đừng giữ trong lòng. Hãy tìm đến bố mẹ, thầy cô, hoặc những người con tin tưởng để được lắng nghe và giúp đỡ”.

Bộ phim Sex Education khiến tôi rất ấn tượng

Tôi chợt nghĩ, có lẽ một trong những kỹ năng sống quan trọng nhất mà cha mẹ cần dạy con, chính là biết tìm kiếm sự hỗ trợ. Nhiều người vẫn nghĩ trẻ phải tự lập, phải “tự lo lấy”, nhưng thực ra, biết kêu gọi sự giúp đỡ đúng lúc không làm con yếu đuối, mà ngược lại, cho thấy con đủ mạnh mẽ và thông minh để bảo vệ bản thân.

Nhìn lại những nhân vật trong Sex Education, tôi càng thấy rõ giá trị này. Nếu Aimee có thể sớm cất lời, nếu Adam dám tin tưởng để chia sẻ, nếu Otis có thể mở lòng với mẹ… thì họ đã không phải cô độc đến vậy.

Và tôi thầm cảm ơn cậu con trai lớp 7 năm nào. Nhờ sự can đảm ấy, con đã giúp tôi thêm vững tin rằng: dạy con biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ không phải là khiến con “dựa dẫm”, mà là trao cho con một tấm áo giáp để bước vào đời.