Rosé (BLACKPINK) bị dàn sao Tây ghẻ lạnh

Rosé (BLACKPINK) vừa có màn xuất hiện vô cùng ấn tượng tại show diễn của Saint Laurent trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Nàng đại sứ cùng hàng loạt ngôi sao khác như Hailey Bieber, Charli XCX, Zoe Kravitz, Madonna... đã cùng ngồi ở hàng ghế đầu danh dự để thưởng thức show diễn.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội đang bùng nổ sự phẫn nộ trước clip giọng ca BLACKPINK bị Hailey Bieber, Charli XCX, Zoe Kravitz "bơ đẹp". Dù Rosé ngồi ngay bên cạnh họ nhưng họ coi cô như không khí, không hề tồn tại, chỉ trò chuyện rôm rả với nhau. Ở nhiều khoảnh khắc, "đóa hồng nước Úc" trông lạc lõng, bối rối khi không thể hòa nhập với nhóm 3 ngôi sao trên.

Video đã thu hút đến 1,7 triệu người xem trên TikTok cùng vô số bình luận an ủi Rosé, thể hiện sự phẫn nộ với 3 ngôi sao trên. Hailey Bieber có nỗ lực nghiêng đầu bắt chuyện với Rosé, nhưng lại vấp phải Charli XCX chẳng hề nhúc nhích. Charli XCX tiếp tục bị chỉ trích khi đăng bức ảnh "dìm" Rosé trong bóng tối triệt để, coi cô như cái bóng mờ nhạt làm nền cho mình. Đến cuối cùng, chỉ có "nữ hoàng nhạc Pop" Madonna trò chuyện vui vẻ với nữ idol sinh năm 1997.

Netizen sục sôi phẫn nộ khi Hailey Bieber, Charli XCX, Zoe Kravitz "bơ đẹp" Rosé, coi như cô không tồn tại ở show diễn Saint Laurent

Bộ 3 này trò chuyện rôm rả, bỏ mặc Rosé ngồi bên cạnh mà như người tàng hình

Rosé cũng muốn tham gia vào câu chuyện nhưng bị phớt lờ triệt để

Trông cô có phần bối rối, lạc lõng khi không nhận được sự chào đón

Hailey Bieber thử nghiêng đầu ra bắt chuyện với thành viên BLACKPINK nhưng Charli XCX ngồi trước không hề nhúc nhích

Cuối cùng, chỉ có Madonna thân thiện với Rosé

Charli XCX là nhân vật bị chỉ trích nặng nề nhất vì ngồi ngay cạnh mà coi Rosé như không khí

Nữ ca sĩ này còn đăng tấm ảnh "dìm" Rosé triệt để trong bóng tối

Bỏ qua drama ở hàng ghế đầu, Rosé tỏa sáng tuyệt đối, xứng danh "main event" tại show diễn Saint Laurent. Cô diện thiết kế đầm ngủ táo bạo và quyến rũ chưa từng thấy. Nữ idol sinh năm 1997 kết hợp cùng tất đen xuyên thấu, sandal cao gót mảnh màu bạc tôn đôi chân thon dài hút mắt. Rosé tiết chế phụ kiện, trang điểm sáng nhẹ, để mái tóc bạch kim được buộc đuôi ngựa khiến diện mạo thêm phần tinh tế. Dù gây ra ý kiến trái chiều nhưng phần đông vẫn khen Rosé xinh đẹp, tỏa sáng, dám bước ra vùng an toàn trong cuộc chơi thời trang cao cấp.

Rosé khác lạ và gợi cảm chưa từng có tại Paris Fashion Week

Nguồn: Instagram, TikTok