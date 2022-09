Diễn viên Hàn trở lại mạnh mẽ sau bạo bệnh: 2 mỹ nam Gia Đình Là Số 1 truyền cảm hứng

Bệnh tật luôn là yếu tố ngoài ý muốn ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của diễn viên. Trên màn ảnh xứ kim chi đã không ít diễn viên phải tạm gác lại đam mê để điều trị, sau đó có sự trở lại ngoạn mục và ấn tượng, khiến khán giả được tiếp thêm động lực và cảm hứng.

Kim Woo Bin

Thông tin nam tài tử Kim Woo Bin mắc ung thư vòm họng vào năm 2017 khiến khán giả khắp nơi vô cùng xót xa. Chính vì vậy, ngôi sao Những Người Thừa Kế đã phải tạm ngưng diễn xuất, dành toàn bộ thời gian để chữa bệnh.

Sau 2 năm rưỡi chữa trị và hồi phục, Kim Woo Bin đã mạnh mẽ tái xuất tại lễ trao giải Rồng Xanh 2019, đồng thời tham gia một số dự án phim. Vào đầu năm 2022 vừa qua, Kim Woo Bin đã vươn lên đỉnh cao trở lại khi đóng phim Our Blues cùng bà xã Shin Min Ah.



Kim Bum

Thành công với những phim như Vườn Sao Băng hay Gia Đình Là Số 1, Kim Bum nhanh chóng trở thành ngôi sao được săn đón trên màn ảnh Hàn. Thế nhưng có một giai đoạn "chàng Gốm" phải tạm ngưng hoạt động do mắc chứng viêm khớp thoái hóa.

Đây cũng là lý do mà anh đột ngột biến mất trên màn ảnh, có thời gian dài không đóng phim. Sau năm 2018, Kim Bum đã mạnh mẽ trở lại, cũng như chia sẻ về quá trình điều trị bệnh của mình. Anh tham gia những bộ phim đình đám như Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly, Trường Luật... với những hình tượng nhân vật mới đầy hấp dẫn.

Park So Dam

Sau thành công khắp thị trường quốc tế của Ký Sinh Trùng, Park So Dam có nhiều cơ hội diễn xuất mới, đã sẵn sàng để trở thành ngôi sao được săn đón. Thế nhưng vào cuối năm 2021, cô khiến khán giả bất ngờ khi thông báo bản thân mắc ung thư tuyến giáp thể nhú. Cô đã phát hiện ra bệnh trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ.

Chính vì vậy, Park So Dam đành hoãn lại toàn bộ lịch trình để tập trung chữa bệnh. Trong lúc đang trị ung thư, nữ diễn viên còn dương tính với dịch bệnh, khiến tình hình trở nên khó khăn hơn. Tuy vậy, Park So Dam vẫn thường xuyên chia sẻ tình hình của bản thân trên mạng xã hội, cho thấy tâm trạng vui vẻ, lạc quan. Vào tháng 1/2022, bộ phim mới nhất Quái Xế Giao Hàng của cô đã ra rạp, thu hút sự chú ý của khán giả. Theo The Korea Herald, Park So Dam đang trong quá trình hồi phục hậu phẫu nên vẫn chưa thể xuất hiện công khai, song tình hình chuyển biến vô cùng tích cực.



Yoo Ah In

Vào năm 2017, "Ảnh đế" Yoo Ah In khiến khán giả vô cùng lo lắng khi tiết lộ bản thân mắc bệnh, cần có thời gian chữa trị. Theo công ty quản lý cho biết, Yoo Ah In đã được chẩn đoán mắc khối u xương từ năm 2015. Thậm chí nam diễn viên còn gặp phải một số chấn thương nghiêm trọng khi đóng các phim như Ý Chí Nam Nhi hay Chạy Đâu Cho Thoát.

May mắn thay, nhờ tập trung chữa trị và rèn luyện sức khỏe, Yoo Ah In đã nhanh chóng trở lại với màn ảnh. Anh tham gia nhiều dự án phim nổi tiếng như Sống Sót, Thanh Âm Của Im Lặng, Bản Án Của Địa Ngục... và "bỏ túi" thêm nhiều thành tích và giải thưởng danh giá.



Moon Geun Young

Năm 2017, "em gái quốc dân" Moon Geun Young được chẩn đoán mắc hội chứng khoang cấp tính. Cô phải hoãn lại các dự án phim ảnh của mình, trải qua 4 cuộc phẫu thuật để có thể chữa hết bệnh.

Sau 2 năm, Moon Geun Young đã trở lại màn ảnh trong phim Cảnh Sát Bắt Ma. Cô cũng không ngại xuất hiện trước công chúng dù căn bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến nhan sắc. Nữ diễn viên còn chụp hẳn một bộ ảnh xinh đẹp, không ngại khoe vết sẹo từ phẫu thuật như một sự trở mạnh mẽ.



Jung Il Woo

Ngôi sao của Gia Đình Là Số 1 Jung Il Woo từng gặp tai nạn xe nghiêm trọng vào năm 2006, khiến anh gãy xương nhiều nơi và xuất huyết. Sau đó, Jung Il Woo mắc chứng phình mạch não khiến nạn nhân dễ rơi vào trạng thái hôn mê nguy hiểm. Vì thế, nam diễn viên bắt buộc phải gác lại sự nghiệp để trị dứt điểm bệnh tật.

May mắn là chi sau 7 tháng, Jung Il Woo đã hồi phục và có thể đóng phim trở lại. Anh tham gia nhiều dự án phim như 49 Ngày, Chương Trình Tình Yêu, hay gần đây nhất là hợp tác với Yuri (SNSD) trong Đối Tác Hoàn Hảo.