Diễn viên "Cướp biển vùng Caribbean" thiệt mạng vì cá mập tấn công ở Hawaii

Theo báo cáo của truyền thông Mỹ, Tamayo Perry đã bị tấn công gần Goat Island vào Chủ nhật (giờ địa phương). Anh qua đời ở tuổi 49. Tạp chí Stab đưa tin Perry được những người lướt sóng địa phương tìm thấy ngoài khơi bãi biển Mālaekahana trên Bờ Bắc của Oahu với một cánh tay và một chân bị mất.

Dịch vụ khẩn cấp của Honolulu cho biết vụ việc kinh hoàng được một người chứng kiến kể lại khi phát hiện một người đàn ông bị cá mập cắn. Perry được đưa vào bờ trên bãi biển Malaekahana và các nhân viên y tế đã cố gắng hồi sức cho anh. Tuy nhiên, các quan chức cho biết, huyền thoại lướt sóng được xác nhận qua đời chỉ vài phút sau đó.

Nhân viên an toàn đại dương sau đó đã đưa ra cảnh báo về cá mập ở khu vực xung quanh sau vụ tấn công chí mạng xảy ra.

"Anh ấy nổi tiếng ở Bờ Bắc. Anh ấy là một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp được biết đến trên toàn thế giới" - Kurt Lager, quyền giám đốc an toàn đại dương Honolulu cho biết - "Tính cách của Tamayo có sức lan tỏa và mọi người yêu mến anh ấy bao nhiêu thì anh ấy cũng yêu những người khác nhiều hơn bấy nhiêu".

Kurt cũng nói thêm rằng lúc còn sống, Perry không chỉ được biết đến là một huyền thoại lướt sóng mà còn là "một nhân viên cứu hộ được mọi người yêu mến".

"Tamayo là một thủy thủ huyền thoại và rất được kính trọng" - Thị trưởng Honolulu Rick Blangiardi nói, đồng thời gọi cái chết của Perry là "một mất mát bi thảm".

Perry làm nhân viên cứu hộ ở Bờ Bắc vào thời điểm qua đời. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình ở bộ phận an toàn đại dương vào năm 2016. Trước đó, Perry đã xuất hiện trong một loạt phim bom tấn bao gồm "Blue Crush" (năm 2002), "Lost", "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" và "Hawaii Five-0".

Anh cũng xuất hiện trong bộ phim năm 2003 "Những thiên thần của Charlie: Full Throttle".

Theo ghi chép trong Encyclopedia of Surfing viết về Perry, anh sinh năm 1975, là người gốc Hawaii. Perry bắt đầu lướt sóng từ năm 12 tuổi và nhanh chóng giành được danh hiệu "cậu bé địa phương mới nổi phải mượn ván lướt sóng vì không có nhà tài trợ".

"Đến năm 1997, chàng trai ngốc nghếch, gầy gò đã phải trải qua một chặng đường dài để phát triển phong cách cưỡi ống, kết hợp những đặc điểm từ Gerry Lopez và Tom Carroll, hai vận động viên lướt sóng Pipeline cổ điển yêu thích của anh ấy."

Hai năm sau, Perry giành chiến thắng trong Pipeline Masters Trials - cuộc thi lướt sóng thường niên ở Oahu. Năm 2005, anh được nhiều người đánh giá là một trong những vận động viên lướt sóng nổi bật nhất khu vực.

Cái chết của Perry đánh dấu vụ cá mập tấn công chết người thứ hai ở Oahu trong tháng này.