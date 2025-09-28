Nhìn mỹ nhân này mới hiểu chữ sang viết thế nào: Diện trang sức 1100 tỷ gây sốc toàn tập, phu nhân hào môn là phải vậy

Ngay khi vừa bất ngờ phát sóng, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng đã thu về vô số sự chú ý. Bộ phim kể câu chuyện tình yêu gương vỡ lại lành của cặp đôi chính MC nổi tiếng Hứa Nghiên và tổng tài hào môn Thẩm Hạo Minh. Rất nhiều những lời ca ngợi đã được dành cho cặp đôi chính Triệu Lộ Tư - Trần Vỹ Đình, khi cả hai được cho là đã đưa nhân vật xé truyện bước ra. Thế nhưng, sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua Ôn Tranh Vanh, người đảm nhận vai mẹ chồng Vu Lam của Hứa Nghiên.

Ôn Tranh Vanh được khen ngợi khi thể hiện vẻ quý phái, sang trọng của nhân vật Vu Lam.

Dù chỉ đảm nhận nhân vật phụ, thế nhưng Ôn Tranh Vanh vẫn gây ấn tượng mạnh cho người xem bởi vẻ đẹp sang trọng, quý phái vô cùng. Tất nhiên, khí chất và diễn xuất mà nữ diễn viên phô diễn là không có gì cần phải bàn cãi. Từng cái nhấc tay, ánh mắt, biểu cảm gương mặt đều vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng ở bất cứ bộ phim nào, tạo hình luôn đóng vai trò không nhỏ và Hãy Để Tôi Tỏa Sáng cũng không phải ngoại lệ.

Nhân vật Vu Lam của Ôn Tranh Vanh có những tạo hình nhìn đậm chất thượng lưu. Nổi bật nhất phải kể đến bộ trang sức phỉ thúy mà nữ diễn viên mang trên người. Thực tế, theo chia sẻ từ chính Ôn Tranh Vanh bộ trang sức này là hàng thật chứ không phải là đạo cụ. Được biết, bộ trang sức là của thương hiệu Jing Yue Fei Jewelry, có giá trị lên đến 300 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 1100 tỷ đồng.

Theo tiết lộ từ Ôn Tranh Vanh, bộ trang sức phỉ thúy cô đeo trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng có giá trị lên đến khoảng 1100 tỷ đồng.

Trên mạng xã hội, nhiều netizen bày tỏ sự trầm trồ của mình trước độ đầu tư của bộ phim cũng như vẻ đẹp ấn tượng mà Ôn Tranh Vanh thể hiện:

- Nếu làm phim cho nhà giàu xin hãy làm giàu thật như thế này, chứ đừng làm giàu nửa mùa, nó quê.

- Khí chất ngời ngời.

- Ưng cô từ phim Quý Nữ, xong tới Hiến Ngư và giờ là Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

- Ta nói nó quyền quý cao sang ác.

- Dây chuyền tím xanh kia đẹp thật, nhìn vào là ấn tượng.

- Bảo sao người ta nói đeo phỉ thúy tự nhiên tính cách sẽ dịu dàng. Mang 1 đống tiền trên người, lỡ tay làm rớt 1 hột cái là bay luôn căn nhà, haha.

- Hàng thật giá thật, diễn cũng rất này nọ.

Nói thêm về Ôn Tranh Vanh, cô sinh năm 1977, từng theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và đã có thâm niên hoạt động trong làng giải trí. Dù vậy, Ôn Tranh Vanh không phải một minh tinh hàng đầu, thiếu đi những tác phẩm để đời và dĩ nhiên không thể sánh bằng những đồng nghiệp ngôi sao cùng lứa 7X như Châu Tấn, Lý Băng Băng, Lưu Đào... Dù vậy thời gian gần đây, tên tuổi của Ôn Tranh Vanh cũng đã đến gần hơn với khán giả nhờ các vai diễn trong Vân Chi Vũ, Quý Nữ hay Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.