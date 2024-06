Diễn biến mới vụ "Đâm người trọng thương sau hơn 2 tháng vẫn nhởn nhơ"

Ngày 5-6, nguồn tin cho biết VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thế Anh (SN 1999, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) về tội "Giết người".



Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 26-6-2023, anh Nguyễn Văn Giáo (SN 1986, ngụ xã Ea Tiêu) chạy xe máy về nhà thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh Hồ Phi Tuệ (SN 2003, ngụ cùng xã).

Đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, tại nhà anh Giáo, Thế Anh (em rể anh Giáo) và các anh Nguyễn Văn Cung (SN 1991), Cao Mạnh Hùng (SN 1989) được anh Giáo kể về việc bị đánh. Đồng thời, anh Giáo nhờ anh Hùng chở đến nhà anh Tuệ để làm rõ vụ việc và yêu cầu Thế Anh và anh Cung ở nhà.

Khi 2 người gặp anh Tuệ đang đứng nói chuyện với bạn là Nguyễn Văn Chiến thì dừng lại. Tại đây, giữa anh Giáo và anh Tuệ tiếp tục lao vào đánh nhau. Cùng lúc, Thế Anh và anh Cung đi tới thấy vậy thì lao vào can ngăn rồi dùng tay, chân đánh anh Tuệ.

Trong lúc đánh nhau, Thế Anh bị đánh trúng 1 cái vào mặt nên lấy con dao trên xe đến đâm 1 nhát vào ngực anh Tuệ. Khi lưỡi dao bị gãy, găm vào trong người thì Thế Anh tiếp tục dùng cán dao đâm liên tiếp vào người anh Tuệ.

Vụ việc chỉ dừng lại khi có người đến can ngăn và đưa anh Tuệ đi cấp cứu. Anh Tuệ có nhiều vết thương trên cơ thể với tổng tỉ lệ thương tích 54%.

Cũng theo cáo trạng, giữa các anh: Giáo, Cung và Hùng không hề có sự bàn bạc từ trước, không có sự rủ rê, lôi kéo bị can Thế Anh đi đánh nhau. Riêng anh Hùng chỉ điều khiển xe chở anh Giáo đi, không có hành động, lời nói gì. Sau đó, bị can Thế Anh tự ý lấy dao và dùng dao đâm bị hại thì cả 3 người trên không biết nên không đồng phạm.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã chuyển tài liệu cho Công an huyện Cư Kuin để xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự. Đối với việc anh Tuệ dùng tay đánh gây thương tích cho anh Giáo do bị hại không yêu cầu xử lý nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự là có căn cứ.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sau hơn 2 tháng bị đâm trọng thương nhưng đối tượng vẫn nhởn nhơ, anh Tuệ phản ánh tới cơ quan báo chí. Ít ngày sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh về hành vi giết người rồi chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk.