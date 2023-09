Đâm trọng thương người khác, sau hơn 2 tháng vẫn nhởn nhơ!

Báo Người Lao Động vừa nhận được đơn cầu cứu của anh Hồ Phi Tuệ (SN 2003; ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), cho rằng cơ quan chức năng chậm xử lý nhóm đối tượng gây án.



Anh Hồ Phi Tuệ bị đâm trọng thương nhưng may mắn thoát chết

Theo trình bày của anh Tuệ, khoảng 21 giờ ngày 26-6, trên đường về nhà thì anh bị 1 người trong xóm văng tục nên giữa 2 bên xảy ra cãi vã. Sau khi bị người này dùng hung khí tấn công, anh Tuệ bỏ chạy về nhà.

Khoảng 30 phút sau, anh Tuệ ra ngoài nói chuyện với bạn thì bất ngờ bị nhóm 4 người trong xóm (không có người mâu thuẫn lúc đầu) ập vào đánh tới tấp. Trong đó, 1 kẻ dùng dao Thái Lan đâm anh Tuệ khiến gãy cán, lưỡi nằm trong người. Khi Tuệ gục xuống, nhóm người vẫn lao vào đánh trước mặt bạn và cha anh.

Sau khi được mọi người can ngăn, anh Tuệ được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu. Theo bệnh án, anh Tuệ bị "Vết thương thủng cực dưới thùy trên và dưới phổi - thủng 1 phần tâm thất, tụ máu ngoài màng tim, còn dị vật - chấn thương đầu mặt, xây xát da hông lưng".

Cũng theo Tuệ, ngay trong đêm xảy ra vụ việc, cha anh đã gọi cho trực ban Công an huyện Cư Kuin báo tin. Đến trưa 27-6, mẹ anh gọi báo 1 phó Công an xã Ea Tiêu và được hướng dẫn làm đơn gửi công an. Đến ngày 29-6, mẹ anh làm đơn gửi Công an huyện Cư Kuin và cung cấp các đoạn clip, hình ảnh vụ việc.

Ngày 10-7, sau khi xuất viện, anh Tuệ tiếp tục gửi đơn đến công an và VKSND huyện Cư Kuin. Lúc này, công an xã mới xuống lấy lời khai ban đầu. Các mốc thời gian trên, anh Tuệ đều cung cấp bằng chứng.

Giấy ra viện cho thấy anh Hồ Phi Tuệ có nhiều thương tích

Còn theo bà Nguyễn Thụy Hoàng Yến (mẹ anh Tuệ), lưỡi dao dính trong người con bà là tang vật quan trọng của vụ án. Chờ mãi không thấy công an thu giữ dao, bà gọi điện, nhắn tin cho điều tra viên. Đến ngày 14-8 (sau hơn 40 ngày), điều tra viên mới bảo mang dao lên nộp. Bênh cạnh đó, sau nhiều lần hối thúc, đến ngày 21-8, cơ quan công an mới đưa con bà đi giám định thương tật là quá chậm.

"Con tôi bị nhóm người có tổ chức đánh đập, truy sát nhằm cướp tính mạng. Việc Tuệ không tử vong là điều kỳ diệu. Gia đình rất tin tưởng vào pháp luật nhưng nhận thấy cách xử lý, điều tra vụ việc khiến chúng tôi lo lắng khi hơn 2 tháng 10 ngày, các đối tượng gây án vẫn nhởn nhơ" - bà Yến trình bày.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, trung tá Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng Công an huyện Cư Kuin, cho rằng sau khi xảy ra vụ việc, gia đình nạn nhân không trình báo công an kịp thời. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, đến nay chưa hết thời hạn điều tra.

Trả lời về vấn đề lưỡi dao gây án là tang vật quan trọng vì sao công an chậm thu giữ, trung tá Hưng giải thích tại thời điểm xảy ra vụ việc, bị hại không trình báo cơ quan công an. Sau khi mẹ nạn nhân gọi điện trình báo thì ông đã chỉ đạo điều tra viên thu thập hung khí gây án.

Phóng viên đọc đoạn tin nhắn khẳng định sau hơn 40 ngày xảy ra vụ việc, mẹ nạn nhân hối thúc, điều tra viên mới nhắn mang hung khí lên nộp. Trung tá Hưng cho biết sẽ cho kiểm tra lại quy trình làm việc của điều tra viên.

"Theo giám định, anh Tuệ bị thương tích 54%. Các đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu, có dấu hiệu của tội giết người. Tôi đã chỉ đạo điều tra viên làm nhanh để đầu tuần sau khởi tố vụ án, khởi tố bị can" - trung tá Hưng nhấn mạnh.