Diễn biến đợt mưa lớn đang diễn ra tại miền Bắc

Các tỉnh miền Bắc đang trải qua một đợt mưa lớn diện rộng. Ngày 23/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, có nơi trên 60mm như: Pa Ủ (Lai Châu) 83.0mm, Ngọc Sơn (Hòa Bình) 151.6mm, Phú Cường (Hòa Bình) 101.0mm, Đông Cửu (Phú Thọ) 71.6mm, Bản Liền (Lào Cai) 67.0mm,...

Mưa lớn thường xảy ra từ chiều tối và đêm với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, nguy cơ gây ngập úng tại các khu đô thị.

Theo dự báo, ngày 24/6 đến đêm 25/6, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo ngày 26-27/6, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tuy nhiên cường độ giảm so với những ngày trước, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào tối và đêm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, thời tiết miền Bắc những ngày qua khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức từ 30-33 độ.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 24/6, hình thái nắng nóng chấm dứt, kèm theo đó thời tiết mát mẻ tại khu vực có thể duy trì tới hết tháng 6.

Lượng mưa lớn những ngày qua cũng đã giúp cải thiện mực nước tại các hồ, đập thủy điện.

Trong khi đó, các tỉnh Nghệ An - Phú Yên vẫn còn xảy ra nắng nóng.

Ngày 24/6, ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên được dự báo sẽ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Từ ngày 25/6 nắng nóng giảm dần về phạm vi và cường độ, chỉ xảy ra khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên.

Nhận định về tình hình thời tiết từ nay đến đầu tháng 7 cơ quan khí tượng nhận định:

+ Trong thời kỳ dự báo, nắng nóng có khả năng gia tăng trở lại ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày tháng 7.

+ Mưa: Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nhiều ngày mưa rào và dông; Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến có mưa dông tập trung trong thời kỳ 10 ngày cuối tháng 6/2023 và khoảng 10 ngày giữa tháng 7.