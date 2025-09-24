“Chồng quốc dân” Hứa Quang Hán (sinh năm 1990) là một trong những cái tên hot nhất lúc này. Sáng nay - ngày 24/9, nam diễn viên đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để quảng bá cho dự án phim mới.

Hứa Quang Hán tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng 24/9 (Clip: Đi soi sao đi)

Ngoài khả năng diễn xuất - điều không thể thiếu của một diễn viên, diện mạo điển trai và tính cách dễ chịu của Hứa Quang Hán cũng là điều khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Trong đó, nhiều người dành sự chú ý đến chiếc mũi “vàng” của Hứa Quang Hán.

Có thể nói sống mũi thẳng, hai lỗ mũi hẹp, đường nét thanh tú là điểm nhấn đẹp nhất trên khuôn mặt anh. Khi nhìn nghiêng, gương mặt nam diễn viên hiện lên rõ khối ba chiều sống động: Sống mũi cao kết hợp cùng xương chân mày tạo nên hốc mắt sâu, giúp đôi mắt thêm sức hút.

Chính cấu trúc gương mặt này khiến Hứa Quang Hán xử lý tốt các cảnh quay cảm xúc, mang đến sự chân thực và lôi cuốn trên màn ảnh.

Gương mặt điển trai của Hứa Quang Hán

Ở góc độ nhân tướng học, mũi là một trong năm “ngũ quan” quan trọng, được xem như vị trí tìm tài lộc. Người xưa tin rằng: “Nhìn tai tìm vận may, nhìn mũi tìm giàu có”. Nét mũi cao, thẳng và đầy đặn thường đại diện cho phúc khí, tài vận và sự chính trực. Người sở hữu dáng mũi này thường có chí tiến thủ, dễ gặp cơ hội tốt trong sự nghiệp, ít phải lo lắng về tài chính.

Đặc biệt, dáng mũi cao ăn sâu vào hốc mắt như Hứa Quang Hán - còn được gọi là “tướng mũi rồng”. Đây là mũi thường xuất hiện trên khuôn mặt của vua chúa, quan to, theo quan niệm dân gian. Nếu mũi có đặc điểm này, họ thường là người thông minh, tài trí, có tài quản lý.

Nhờ hiểu biết sâu rộng hơn người, nếu có thể kết hợp với sự khéo léo trong giao tiếp, người có đặc điểm mũi như vậy rất dễ gặt hái thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Họ có các mối quan hệ xã hội rộng rãi, được mọi người xung quanh tôn trọng quý mến. Do vậy, dù gặp khó khăn vẫn được quý nhân giúp đỡ.

Hứa Quang Hán từng trải qua khó khăn trong những ngày đầu gia nhập làng giải trí

Đây cũng chính là những gì mà Hứa Quang Hán đã trải qua. Anh bước vào làng giải trí từ năm 2011 với vai trò người mẫu MV. Năm 2012, anh ký hợp đồng với một công ty âm nhạc, tuy đã có kế hoạch phát triển thành một nhóm nhạc nam, nhưng cuối cùng kế hoạch lại bị huỷ và vì vấn đề hợp đồng. Hứa Quang Hán bị công ty “đóng băng” sự nghiệp 1 năm trời.

Đến năm 2013, sau khi đã giải quyết xong vấn đề này, nam thần chuyển sang hoạt động diễn xuất và có bộ phim đầu tay.

Những năm gần đây, tên tuổi Hứa Quang Hán bùng nổ trên toàn châu Á với cả loạt phim nổi tiếng như Muốn Gặp Anh, Dương Quang Phổ Chiếu, Hôn Lễ Của Em, Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà… Năm 2020, Hứa Quang Hán lần đầu tiên lọt vào danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc theo tạp chí Forbes.

Năm 2024, theo trang idolnetworth, Hứa Quang Hán sở hữu tài sản 1,3 triệu USD (33 tỷ đồng) nhờ đóng phim, làm mẫu, đại sứ cho các thương hiệu. Tuy nhiên, nam diễn viên lại hết sức khiêm tốn, anh trả lời phỏng vấn rằng: "Tôi không nổi tiếng đến vậy đâu" và chia sẻ cuộc sống giản dị: "Vẫn là một Hứa Quang Hán thích ở một mình, thích đi tản bộ mà thôi".





Hứa Quang Hán được cho là sở hữu tài sản triệu đô

Có thể thấy, sống mũi cao thẳng không chỉ là một lợi thế về thẩm mỹ mà còn được coi là dấu hiệu của khí chất mạnh mẽ, chí tiến thủ và tài vận thuận lợi. Với Hứa Quang Hán, đây không chỉ là nét đẹp ngoại hình, mà còn góp phần định hình hình ảnh “nam thần trưởng thành” - một ngôi sao đang dần khẳng định chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả châu Á.

Nếu so sánh ở Việt Nam, một số nam nghệ sĩ như Ngô Kiến Huy, Song Luân, Anh Tú,... cũng sở hữu sống mũi cao, thẳng tương tự.

Ngô Kiến Huy

Anh Tú

Song Luân

Chính nét tướng này tạo nên khí chất chững chạc, nam tính, giúp họ xây dựng hình ảnh sạch, đáng tin trong mắt công chúng. Điểm chung của những gương mặt này là đều kiên trì theo đuổi sự nghiệp, có con đường phát triển bền vững và ngày càng được khán giả yêu mến.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm.