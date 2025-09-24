Chỉ cần gõ vài chữ “dịch vụ sắp xếp tủ đồ” trên Google, chưa đến một giây, hàng loạt kết quả hiện ra: Từ gấp quần áo, tổ chức lại phòng riêng cho đến dịch vụ dọn cả căn nhà chuyên nghiệp. Không còn là khái niệm xa lạ, nghề sắp xếp đã len lỏi vào đời sống của nhiều gia đình bận rộn, trở thành lựa chọn thiết thực cho người không có thời gian giữ nhà cửa ngăn nắp.

Thế nhưng, mạng xã hội mới đây lại xôn xao trước một video gây sốc: Một thanh niên tự xưng “chuyên gia sắp xếp tủ quần áo cho giới siêu giàu” công khai tiết lộ mức giá 23 triệu đồng/giờ, thu nhập tháng cao điểm có thể chạm ngưỡng… nửa tỷ. Con số khiến dân tình nửa choáng váng, nửa bật cười vì quá khó tin.

Sắp xếp tủ đồ kiếm 23 triệu/giờ?

Cụ thể, trong một clip được phỏng vấn, người này chia sẻ rằng: "Thu nhập của mình một ngày đang dao động từ 15 đến 20 triệu đồng. Hiện tại mình là chuyên gia sắp xếp lại tủ quần áo cho giới siêu giàu, giá dịch vụ hiện tại dao động khoảng 23 triệu/giờ. Trung bình một ngày thì mình nhận khoảng 2 đến 3 khách". Người này chia sẻ thêm rằng: "Người siêu giàu thì thường rất áp lực vì họ đòi hỏi những cái tiêu chuẩn rất là cao".

Câu chuyện này nghe thì “ngon ăn”, nhưng ngay lập tức dấy lên vô số nghi ngờ. Bởi ai cũng hiểu, người siêu giàu thường có quản gia, trợ lý riêng và hiếm khi cho người lạ ra vào phòng riêng, chứ chưa nói đến tủ đồ cá nhân. Bình luận của cư dân mạng vì thế cũng đủ cung bậc:

- "Giới siêu giàu họ hạn chế người lạ ra vào căn nhà của họ mà".

- "Đến tôi nghèo tôi còn không thích ai đụng vào đồ của mình, người giàu dễ tính vậy à?".

- "Trung lưu plus thôi nhà họ đã 3-4 người giúp việc full time rồi, không đến lượt người ngoài vào nhà dọn tủ đồ".

- "Giới siêu giàu thì đếm trên đầu ngón tay mà anh đi show còn nhiều hơn ca sĩ hội chợ".

- "Sao ông anh kia nói cứ sai sai nhỉ, thu nhập một ngày dao động từ 10 đến 15 triệu, mà mỗi ngày nhận 2-3 khách siêu giàu, giá 23 triệu/giờ, là nào?".

Bên cạnh đó, cũng có cư dân mạng tỏ ra am hiểu cho rằng: "Giới siêu giàu họ có quản gia, và quản gia ấy sẽ có những bảo mẫu đi theo và sắp xếp vì chủ người ta không muốn đồ đạc họ đặt sai chỗ" hay thậm chí có cư dân mạng còn chia sẻ bản thân đã được trải nghiệm rằng người giàu kỹ tính như nào "tôi từng sửa chữa nội thất cho phó tổng một công ty giày da rồi, họ còn chẳng cho giúp việc vào phòng của họ luôn. Quần áo họ tự giặt, giúp việc lo mỗi việc nấu ăn với dọn dẹp phòng khách với hành lang, hết".

CEO dịch vụ chuyên nghiệp: “Đừng bê content xạo từ nước ngoài về”

Trước làn sóng tranh cãi, chị Hoàng Hồng Anh - CEO thương hiệu TUDO, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sắp xếp tủ đồ tại Việt Nam thông qua kênh TikTok cá nhân đã lên tiếng về vấn đề này. Đây cũng là thương hiệu từng phục vụ nhiều khách hàng nổi tiếng như Quỳnh Anh Shyn, MC Thanh Thanh Huyền.

Trên kênh cá nhân, chị thẳng thắn: "Giới giàu và siêu giàu người ta tiêu dùng cực kỳ thông minh chứ có phải dễ bị lùa bởi mấy thanh niên không tên không tuổi này đâu. TUDO tiên phong và dẫn đầu trong ngách dịch vụ sắp xếp chuyên nghiệp này chông gai, chật vật ra sao tôi không cần phải kể lể. Nó là một sản phẩm định vị trung cấp và hoàn toàn có thể tiếp cận cho đối tượng khách hàng phổ thông.

Mong là mấy thành phần này đừng bê nhưng content xạo từ nước ngoài về gây hoang mang và thiếu lành mạnh như vậy".

Theo bảng giá công khai, dịch vụ sắp xếp tủ đồ chuyên nghiệp hiện dao động khoảng 260.000 đồng/giờ cho 1 nhân sự chênh lệch cả trăm lần so với con số 23 triệu/giờ đang gây sốt.

Người nổi tiếng nói gì khi sử dụng dịch vụ thật?

Khác xa câu chuyện “nghìn đô một giờ”, trải nghiệm thực tế của những người nổi tiếng lại rất gần gũi.

Quỳnh Anh Shyn chia sẻ: "Mình đã order ngay một dịch vụ chuyên nghiệp xếp đồ ở trên Tiktok mọi người ạ. Cũng là tác dụng của việc xem tiktok quá nhiều và đã có 5 đến 6 bạn xếp 2 ngày những đồ đạc, tủ quần áo của mình để phân chia mọi thứ cho hợp lý. Và mọi người xếp cực kỳ là đẹp và ngăn nắp, mọi thứ đâu ra đấy.

Kính mắt khu này lấy ra lấy vào lộn xộn, mình xếp vào không được đẹp như cũ. Trông ngăn nắp nhiều, ngắn nắp đến mức mình không muốn động vào, không muốn phá đi cái sự ngăn nắp đấy. Đó những cái tủ này đây mọi người nhìn này, xếp này trời ơi quá chuẩn".

MC Thanh Thanh Huyền cũng khẳng định: "Có những người bỏ nhiều tiền ra để xây một căn nhà đẹp nhưng lại không biết cách sắp xếp hoặc là quá bận nên thôi kệ cho qua Kết quả là đồ đạc bày ra khắp mọi nơi lộn xộn như cái chuồng heo. Huyền không muốn mình là một người như vậy nên Huyền đã thuê đội chuyên nghiệp đến nhà lần thứ hai để sắp xếp mọi thứ cho đâu vào đấy.

Lúc đi kê nhà mọi người nhớ là tinh ý một chút xíu nha, để ý từng ngăn tủ, chiều cao kết thúc bao nhiêu là hợp lý thì sau này sử dụng mình không có bị khó chịu lăn tăn rồi tiếc nuối, ước gì cái này cao hơn, cái kia thấp hơn. Trong thời gian mấy bạn sắp xếp thì Huyền đi làm việc khá, ngồi giải quyết công việc online, ngắm mấy bé diều bay lượn trên trời cao.

Sau gần 2 tiếng thì cuối cùng cũng đã xong, cho mọi người xem nha. Căn bếp rất là gọn gàng đâu ra đó, nhìn là thấy thích mắt, nhìn là thấy muốn lao vào trổ tài nữ công gia chánh liền. Mọi thứ đã theo đúng ý của Huyền. Cái này đúng là một giải pháp hay cho người bận rộn. Cái gì mình không chuyên không giỏi thì hãy để cho người chuyên nghiệp làm".

Cả hai trường hợp đều cho thấy: Đây là dịch vụ thiết thực, giá trị nằm ở sự ngăn nắp và tiết kiệm thời gian chứ không hề “ảo ma Canada” với mức giá hàng chục triệu đồng một giờ như lời đồn.

Câu chuyện lần này phơi bày hai mảng rõ rệt: Một bên là “content nổ” trên mạng, dễ gây ngộ nhận rằng chỉ cần dọn tủ quần áo là thành nghề triệu đô; bên còn lại là dịch vụ thật sự, chuyên nghiệp, có hệ thống, mức giá vừa túi tiền nhiều gia đình.

Nó cũng phản ánh tâm lý xã hội: Người dùng mạng thích nghe chuyện “đổi đời chớp mắt”, nhưng thực tế thì bất cứ nghề nào cũng cần đầu tư bài bản, đào tạo và thời gian tích lũy uy tín. Sắp xếp tủ đồ chuyên nghiệp không ngoại lệ: Phải am hiểu phân loại chất liệu, cách bảo quản, thiết kế hệ thống lưu trữ và cả kỹ năng giao tiếp tinh tế để khách hàng yên tâm cho chạm tay vào tài sản cá nhân.

Nghề sắp xếp tủ đồ nghe thì giản đơn, nhưng thực chất là dịch vụ chuyên nghiệp, hữu ích cho xã hội bận rộn. Thế nhưng, việc thổi phồng thành “23 triệu/giờ” vừa thiếu thực tế, vừa làm méo mó cái nhìn của công chúng về một ngành đang trên đà phát triển. Có lẽ, đã đến lúc người trẻ tỉnh táo hơn: Thay vì mơ mộng “làm giàu thần tốc”, hãy học cách làm nghề tử tế, xây dựng giá trị bền vững.