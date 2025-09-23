Trên các diễn đàn xứ Trung, cụm từ “tầng hầm Nam Kinh” đang chiếm sóng hot search. Một nhân viên môi giới bất động sản khi đi khảo sát khu nhà cũ ở quận Kiến Nghiệp, Nam Kinh đã tình cờ phát hiện một căn hầm khó tin: Không ánh sáng, bức tường loang lổ ẩm mốc, bầu không khí đặc quánh đến mức người xem video cũng thấy… nghẹt thở.

Đáng sợ hơn, cấu trúc kỳ quái của tầng hầm từ bồn rửa với nhiều vòi nước bất thường đến bể nước lõm xuống nền khiến cư dân mạng liên tưởng đến “hiện trường rùng rợn”. Một số người thậm chí còn gắn nó với ký ức đen tối về vụ án phân xác Nam Kinh năm 1996, bởi khu nhà này cũng hoàn thành xây dựng đúng năm đó.

Căn hầm “ám ảnh thị giác” giữa lòng thành phố

Nhân viên môi giới tiết lộ, lối vào tầng hầm từng bị lấp bằng bê tông, chỉ mới được khui lại gần đây. Ngay khi bước xuống, cảm giác đầu tiên là lạnh buốt và ngột ngạt. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin không đủ xua đi sự tối tăm, mà chỉ càng nhấn mạnh từng vệt ẩm mốc trên tường, từng vũng nước đọng bốc mùi.

Điều khiến nhiều người sốc là sự xuất hiện của một bể nước/bồn tắm được làm lõm xuống nền, trông chẳng hề giống thiết kế của một công trình dân cư bình thường. Bên cạnh đó là một khu vực giống nhà vệ sinh, nhưng kỳ lạ thay lại… không có bồn cầu. Càng khó hiểu hơn, một chiếc bồn rửa gắn nhiều vòi nước song song, tạo cảm giác bất thường và khó giải thích.

Cư dân mạng lạnh gáy: “Trông chẳng khác gì phim kinh dị”

Video lan truyền trên Douyin (TikTok Trung Quốc) lập tức dấy lên làn sóng bàn tán. Hàng nghìn bình luận cho rằng căn hầm này không hề thích hợp để sinh sống, thậm chí còn khiến người xem “sởn da gà”:

- “Nhìn thôi đã thấy bí bách, chẳng hiểu ai có thể ở đây”

- “Ẩm mốc kiểu này thì chỉ cần một ngày cũng có thể bệnh”

- “Bể nước lõm xuống kia khiến tôi liên tưởng đến cảnh trong phim kinh dị”

Không ít người “táo bạo” hơn, liên hệ căn hầm với vụ án phân xác gây chấn động Nam Kinh năm 1996. Điều trùng hợp là khu nhà xuống cấp này cũng được hoàn thiện vào đúng năm đó, càng khiến trí tưởng tượng của cộng đồng mạng bay xa. Cụ thể, theo HK01, vụ án từng gây chấn động dư luận Trung Quốc, thường được nhắc đến với tên gọi “Vụ án phân xác Nam Kinh”, hay còn gọi là vụ “1.19” ở Nam Kinh. Nhiều người đến nay vẫn liên hệ những vụ việc bí ẩn gần đây với án mạng rùng rợn này xảy ra cách đây gần ba thập kỷ.

Sinh viên Đào Ái Thanh trong vụ án phân xác Nam Kinh vào năm 1996.

Ngày 19/1/1996, nạn nhân là nữ sinh Đào Ái Thanh, sinh viên năm nhất Học viện Giáo dục người lớn thuộc Đại học Nam Kinh được phát hiện đã mất tích 9 ngày. Rạng sáng cùng ngày, một công nhân vệ sinh tình cờ phát hiện những phần thi thể của cô trên đường Hoa Kiều, Nam Kinh.

Điều khiến cả xã hội chấn động là thủ đoạn tàn nhẫn của hung thủ. Để xóa sạch dấu vết, hắn đã nấu chín thi thể, rồi chặt nhỏ thành hơn 2.000 mảnh, sau đó vứt rải rác ở nhiều khu vực khác nhau trong thành phố. Suốt 28 năm qua, vụ án vẫn chưa tìm ra lời giải cuối cùng, trở thành một trong những án mạng bí ẩn ám ảnh nhất lịch sử pháp y và tư pháp Trung Quốc hiện đại.

Không gian tối tăm, ẩm thấp đáng sợ của tầng hầm Nam Kinh.

Các chuyên gia bất động sản nhận định, nhiều công trình cũ ở Trung Quốc thường có thiết kế tầng hầm nhằm tận dụng diện tích hoặc làm kho chứa, nhưng theo thời gian, sự xuống cấp biến chúng thành những “góc tối” đáng sợ. Với căn hầm ở Nam Kinh, việc lối vào từng bị lấp bê tông càng dấy lên nghi ngờ: Chủ cũ đã muốn che giấu điều gì?

Dù thực hư chưa rõ, sự xuất hiện của tầng hầm này một lần nữa cho thấy đô thị hiện đại vẫn ẩn chứa nhiều khoảng không gian “khó giải thích”. Và với sức mạnh của mạng xã hội, những hình ảnh rùng rợn ấy càng được phóng đại, khiến dư luận không khỏi tò mò lẫn sợ hãi.

Ai đã thiết kế chiếc bồn rửa với nhiều vòi nước? Vì sao lại tồn tại bể nước lõm sâu giữa nền? Tại sao lối vào từng bị lấp kín? Đó là những câu hỏi chưa ai có thể đưa ra lời giải thích thuyết phục. Nhưng chỉ riêng việc tầng hầm Nam Kinh trở thành chủ đề hot search đã đủ chứng minh: Sức hút từ sự bí ẩn và rùng rợn luôn khiến con người vừa sợ hãi vừa tò mò.