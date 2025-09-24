Thảm đỏ Ballon d’Or 2025 chứng kiến một khoảnh khắc hiếm có: Bóng đá và thời trang hoàng gia giao thoa. Vương phi Charlene của Monaco, người vốn nổi tiếng với gu thời trang tinh tế, đã mang đến “làn gió hoàng gia” khi xuất hiện trong chiếc váy trắng dài tay. Thiết kế cổ thuyền, eo thắt nhẹ và phần vai phồng khéo léo tôn lên dáng người cao ráo, mang lại cảm giác vừa thanh lịch vừa quyền uy.





Để tăng thêm độ lấp lánh, Vương phi chọn đôi khuyên tai kim cương dạng xoắn ốc tinh xảo. Mái tóc vàng được búi gọn, vài lọn tóc buông nhẹ ôm lấy gương mặt, kết hợp cùng son môi đỏ rực, tất cả tạo nên hình ảnh một biểu tượng sang trọng không thể rời mắt.





Ballon d’Or vốn nổi tiếng là sự kiện tôn vinh những ngôi sao sân cỏ, nhưng năm nay còn chứng kiến sự “cướp spotlight” từ hoàng gia Monaco. Vương phi Charlene xuất hiện để trao giải Socrates, trong khi Louis Vuitton tiếp tục khẳng định dấu ấn thời trang khi thiết kế rương đựng cúp với logo trứ danh.





Thực tế, mối duyên giữa Vương phi Charlene và Louis Vuitton không hề mới. Tại lễ bế mạc Liên hoan Truyền hình Monte-Carlo hồi tháng 6, cô từng gây bão với chiếc váy xanh Cinderella lệch vai, cổ cao đầy kịch tính. Năm 2024, tại Monaco Grand Prix, Vương phi cũng diện bộ jumpsuit thiết kế riêng từ Louis Vuitton, chứng minh sự đa dạng và đẳng cấp trong phong cách.

Với lần xuất hiện này, Vương phi Charlene không chỉ khẳng định vị thế thời trang của bản thân, mà còn biến Ballon d’Or vốn là sự kiện thể thao thành một thảm đỏ thời trang đúng nghĩa.

