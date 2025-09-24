Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật nhiều dấu ấn, Jun Phạm còn gây chú ý khi hé lộ không gian sống đầy chất riêng. Trên Instagram, anh lập hẳn một tài khoản riêng để chia sẻ hình ảnh mèo cưng cùng những góc chill trong căn hộ. Tổ ấm của nam ca sĩ tọa lạc tại Vinhomes Landmark 81, rộng 75m² với 2 phòng ngủ và 2 toilet. Không đơn thuần là chỗ ở, căn hộ còn phản chiếu rõ gu thẩm mỹ cực nghệ của Jun Phạm: mộc mạc, ấm áp nhưng vẫn đầy sáng tạo, khiến ai lướt qua cũng không thể rời mắt.





Phòng khách

Phòng khách là một trong những không gian được Jun Phạm chăm chút và thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội. Đây cũng là sân chơi quen thuộc của dàn mèo cưng trong nhà, vô tình biến thành background check-in cực xịn cho "các boss".

Toàn bộ không gian đều do Jun Phạm tự tay decor. Anh từng chia sẻ bản thân có thói quen "tha đồ về nhà", nên phòng khách quy tụ đủ kiểu phụ kiện từ đồ mới tinh đến món secondhand độc lạ. Nhìn qua tưởng lộn xộn, nhưng thực chất là sự hòa quyện khéo léo giữa phong cách Japandi tối giản, Wabi-sabi mộc mạc và Rustic phóng khoáng. Từng món đồ đều được sắp xếp hợp lý, đẹp mắt và có câu chuyện riêng, khiến phòng khách của Jun Phạm không chỉ ấm cúng mà còn rất cá tính.





Ban công

Ban công nằm ngay cạnh phòng khách, tuy diện tích nhỏ nhưng lại được Jun Phạm biến thành một góc chill đúng nghĩa. Anh khéo léo sắp đặt nhiều chậu cây xanh: có chậu đặt gọn ở góc nhà, chậu treo dọc ban công và cả giàn cây leo phủ xanh, khiến không gian ngập tràn hơi thở thiên nhiên.

Giống như phòng khách, sàn ban công cũng được lát gỗ, tạo sự đồng điệu và liền mạch trong tổng thể kiến trúc. Ngoài cây xanh, Jun Phạm còn điểm xuyết thêm kệ treo tường cùng chiếc ghế đôn nhỏ xinh, tất cả đều ưu tiên chất liệu gỗ. Nhờ vậy, ban công trở thành một góc thư giãn mộc mạc, gần gũi nhưng không kém phần tinh tế.





Phòng bếp

Phòng bếp là một trong những góc yêu thích nhất của Jun Phạm, được thiết kế theo dạng mở và liền mạch với phòng khách. Thay vì giấu kín mọi thứ sau cánh tủ, anh lại chọn cách bày biện như một "triển lãm mini", nơi từng món đồ đều được phô bày vừa đẹp vừa tiện.

Gam màu chủ đạo vẫn xoay quanh bảng màu quen thuộc của Jun: nâu, be, kem xen lẫn pastel nhẹ nhàng. Từ bát đĩa, ấm đun, lò nướng đến tủ lạnh, tất cả đều nhỏ nhắn, xinh xắn, đồng bộ về màu sắc. Bàn ăn được đặt ngay cạnh khu vực nấu, vừa gọn gàng vừa thuận tiện cho sinh hoạt thường ngày. Trong toàn bộ căn bếp, có lẽ món "xịn" nhất chính là chiếc tủ lạnh - vừa là điểm nhấn vừa là món đồ hiếm hoi mang giá trị lớn về cả công năng lẫn thẩm mỹ.





