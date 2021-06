Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 mới nhất: Đã có 18 tỉnh thành công bố điểm

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 theo hướng dẫn sau đây.



1. An Giang



Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021- 2022.

Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 TẠI ĐÂY. Cách thức tra cứu: phụ huynh và thí sinh chỉ cần nhập thông tin: "Họ và tên" (chấp nhận cả tên không dấu) hoặc "Số báo danh", sau đó bấm vào nút "Tìm kiếm" là xem được kết quả.

2. Quảng Nam

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2021 - 2022 cả tỉnh có 1.445 thí sinh (TS) dự thi, trong đó 707 TS đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, 738 thi vào THPT chuyên Lê Thánh Tông.

Sở GD-ĐT bố trí 4 điểm thi đặt tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 440 TS, THPT Trần Cao Vân (Tam Kỳ) 267 TS, THPT chuyên Lê Thánh Tông 379 TS và THPT Nguyễn Duy Hiệu (Điện Bàn) 359.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 các môn TẠI ĐÂY.

3. Quảng Trị (THPT Chuyên Lê Quý Đôn)

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Quảng Trị, ngày 17/6, tổ chức xét tuyển và công bố kết quả. Sau ngày này, nếu các trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu thì sẽ tuyển sinh đợt 2 (hội đồng tuyển sinh sẽ thu nhận hồ sơ từ ngày 18 - 21/6, ngày 22/6 sẽ công bố kết quả tuyển sinh đợt 2).

Thí sinh nhiều tỉnh thành đã có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021. Ảnh: Gia Đoàn

Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thi vào các ngày 3,4,5/6 đã có điểm thi năm học 2021 - 2022 tất cả các môn chung và môn chuyên.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 các môn TẠI ĐÂY.

4. Thái Bình (THPT Chuyên Thái Bình)

Chiều ngày 9/6, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2021 – 2022.

Theo đó, chuyên Hóa học có điểm chuẩn cao nhất là 37,5 điểm, tiếp đến là chuyên Ngữ văn với 36,55 điểm, chuyên Tiếng Anh là 35,75 điểm, chuyên Địa lý 35,1 điểm, chuyên Vật lý là 34,35 điểm, chuyên Sinh học là 33,05 điểm, chuyên Lịch sử 32,9 điểm, chuyên Toán 32,55 điểm, chuyên Tin học là 32,04 điểm. Bên cạnh các lớp chuyên, năm nay, Trường THPT Chuyên Thái Bình có 2 lớp không chuyên với điểm chuẩn là 28,8 điểm.

Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Thái Bình năm học 2021 – 2022.

Với điểm chuẩn trên, có 478 thí sinh đủ điểm đỗ vào Trường THPT Chuyên Thái Bình, trong đó có 385 thí sinh của 11 lớp chuyên và 93 thí sinh lớp không chuyên. Bình quân mỗi lớp chuyên là 35 học sinh, riêng chuyên Tiếng Anh và chuyên Toán có 70 học sinh (mỗi môn chuyên có 2 lớp).

Trường THPT Chuyên Thái Bình tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi cho các thí sinh dự thi tuyển sinh vào THPT Chuyên năm học 2021 - 2022 từ 14h ngày 10/6 đến 17h ngày 16/6. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo liên hệ trực tiếp với Văn phòng nhà trường để được hướng dẫn làm đơn chi tiết (trong giờ hành chính, không liên hệ qua điện thoại).

5. Vĩnh Long

Sở GD-ĐT Vĩnh Long công bố kết quả tạm thời kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 - 2022. Theo kết quả chấm thi, toàn tỉnh có 106 bài thi đạt điểm 10 môn Tiếng Anh và 1 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, điểm thi môn Ngữ văn cao nhất là 8,75.

Thí sinh có thể xem điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 tại các trường THPT, THCS & THPT dự thi hoặc trên trang thông tin của Sở GD-ĐT Vĩnh Long TẠI ĐÂY.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi hoàn thành đơn theo mẫu và gửi nơi đăng ký dự thi (Trường THCS, nơi thí sinh học lớp 9) từ ngày 12/6/2021 đến 11 giờ ngày 16/6/2021.

Dự kiến ngày 20/6/2021 công bố kết quả phúc khảo.

6. Đồng Nai

Công tác chấm thi vào lớp 10 tỉnh Đồng Nai năm 2021 đã hoàn thành. Theo thông báo từ sở GD-ĐT Đồng Nai, các thí sinh sẽ tra cứu điểm thi từ 13/6.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, công tác chấm thi tuyển sinh lớp 10 được hoàn thành nhanh chóng trong vòng 7 ngày sau khi kỳ thi kết thúc. Điểm trung bình của các bài thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 cao hơn nhiều so với năm học trước, do đề thi năm nay khá thuận lợi cho thí sinh làm bài. Điểm trung bình cao, do vậy điểm chuẩn vào các trường THPT có tổ chức thi năm nay dự kiến cao hơn so với mọi năm.

Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 của tất cả thí sinh TẠI ĐÂY.

7. Bà Rịa - Vũng Tàu (THPT chuyên Lê Quý Đôn)

Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2021-2022.

Theo đó, điểm thi của TS được niêm yết tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (đường 3/2, phường 11, TP. Vũng Tàu) và gửi về các Phòng GD-ĐT. Ngày 14/6, Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên. TS muốn phúc khảo kết quả thi thì nộp đơn tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; thời hạn từ nay cho đến hết ngày 20/6.

Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 của tất cả thí sinh TẠI ĐÂY.

8. Thanh Hóa

Ngày 13/6, điểm thi và thứ tự xếp hạng của tất cả thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được cập nhật trên các ứng dụng của VNPT Thanh Hóa.

Theo đó, để tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021, phụ huynh, học sinh có thể thực hiện theo hai cách. Cách 1: Tải, cài đặt ứng dụng vnEdu Connect về điện thoại thông minh trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play. Cách 2: Truy cập website https://shop.vnptthanhhoa.vn và làm theo hướng dẫn.

9. Nghệ An

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022.

Thí sinh muốn biết kết quả thi có thể đến trực tiếp ở trường hoặc vào website của Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ nghean.edu.vn. Sau đó thí sinh vào tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm học 2021 đánh số báo danh để biết điểm thi của mình.

Năm nay điểm thi môn Ngữ văn được đánh giá khá cao. Thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là một học sinh thành phố Vinh.

Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 TẠI ĐÂY.

10. Tiền Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 cho trên 18.800 thí sinh dự tuyển tại 34 hội đồng thi.

Sau khi có điểm thi, các trường THPT có tổ chức thi nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh đến hết ngày 21/6. Sau đó, sẽ chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi về Sở Giáo dục và Đào tạo và bắt đầu chấm phúc khảo từ ngày 23/6. Dự kiến cuối tháng 6, sẽ công bố điểm trúng tuyển lớp 10.

Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 TẠI ĐÂY.

11. Quảng Ninh

Ngày 14/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Học sinh có thể đến điểm đăng ký dự thi để tra cứu kết quả đã được niêm yết.

Ngay sau khi công bố điểm thi, từ ngày 14/6 đến trước ngày 22/6, Sở GD&ĐT sẽ tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi và hoàn thành điểm thi sau phúc khảo. Dự kiến chậm nhất ngày 22/6 sẽ công bố danh sách trúng tuyển vào các trường công lập có cấp THPT tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển.

12. Trà Vinh

Ngày 15/6, Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh đã chính thức công bố kết quả thi vào lớp 10 năm 2021 - 2022 của tất cả các thí sinh.

Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 TẠI ĐÂY.

13. Hà Giang

Chiều ngày 15/6, Sở GD&ĐT Hà Giang chính thức thông báo kết quả chấm thi và tiếp nhận nguyện vọng phúc khảo, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2021 - 2022.

Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 TẠI ĐÂY.

14. Cần Thơ

Theo thông báo của Sở GD Cần Thơ, học sinh bắt đầu tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 - 2022 từ 19h tối nay 15/6/2021.

Thí sinh xem kết quả tại các địa chỉ sau: truy cập trang thông tin điện tử ngành GD&ĐT tại địa chỉ http://cantho.edu.vn; trên trang chủ của Cổng thông tin điện tử ngành GD&ĐT, truy cập chuyên mục thông tin tuyển sinh các lớp đầu cấp, năm học 2021-2022 nhấp vào banner:

Hoặc truy cập trực tiếp vào trang thông tin tuyển sinh (trang dành riêng cho học sinh) tại địa chỉ: https://tuyensinh.cantho.gov.vn.

Nếu có nhu cầu phúc khảo, thí sinh tải mẫu đơn phúc khảo tại địa chỉ: https://tuyensinh.cantho.gov.vn để làm thủ tục phúc khảo tại trường nơi thí sinh dự thi từ ngày 16 đến hết ngày 22/6.

15. Thừa Thiên Huế

Điểm thi vào lớp 10 Thừa Thiên Huế đã chính thức được công bố đến tất cả thí sinh, theo đó học sinh sẽ biết được kết quả mình đậu vào trường hay không.

Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 TẠI ĐÂY.

16. Đắk Lắk

Đã có điểm thi vào lớp 10 của hơn 1.800 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 tại Đắk Lắk.

Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 TẠI ĐÂY.

17. Đắk Nông (Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh)

Đã có điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 của Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (Đắk Nông), quý phụ huynh và các em học sinh cùng tra cứu điểm thi dưới đây.

Từ ngày 17/6/2021 đến 17h00 ngày 21/6/2021 cha mẹ và thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi làm đơn theo mẫu và nộp trực tiếp tại phòng Văn thư của nhà trường.

Sau 17h ngày 21/6/2021, thí sinh không có đơn phúc khảo hoặc nộp đơn phúc khảo không đúng quy định sẽ không được giải quyết.

Thời gian niêm yết kết quả trúng tuyển trước ngày 29/6/2021.

Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 TẠI ĐÂY.

18. Tây Ninh

Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh thông báo điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của các trường, tra cứu điểm thi dưới đây.

Tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 TẠI ĐÂY.

Xem thêm các thông tin về điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 TẠI ĐÂY.