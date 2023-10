Điểm tên loạt phim về hôn nhân 'gây sốt' màn ảnh

Xoay quanh những sóng gió gia đình, các bộ phim châu Á "gây sốt" màn ảnh.

Khai thác triệt để các khía cạnh về hôn nhân, các bộ phim châu Á kể trên không mang lại cảm giác nhàm chán, trái lại luôn tạo được sức hút mặc dù đã xuất hiện rất nhiều bản tương tự như thế qua từng năm khác nhau. Những yếu tố kịch tính trong các phiên bản được xây dựng qua các tình huống cuốn hút ngay từ lúc ban đầu, biến hóa khôn lường khiến người xem thích thú.

Phản bội

“Phản bội” xoay quanh sóng gió hôn nhân của bác sĩ Jane Pitcha và chồng là Athin.

“Phản bội” theo chân bác sĩ Jane Pitcha (Anne Thongprasom) trả thù người chồng là Athin (Ananda Everingham) và kẻ thứ ba Kate Karisa (Patricia Good) đã phá hoại tổ ấm của cô.

Bộ phim cuốn hút người xem bởi kịch bản chắc tay, dàn diễn viên đình đám và bùng nổ đủ cảm xúc ngọt ngào không kém phần chua chát trong chuyện hôn nhân, gia đình. Tập 1 bộ phim đạt rating 2.3, tăng dần qua các tập và hiện tập 10 đạt rating 4.1. Phản bội phát sóng trên Vieon, bộ phim nhanh chóng được khán giả đón nhận cùng nhiều phản ứng tích cực. Hiện phim ghi nhận gần 2 triệu lượt xem, luôn nằm trong Top 10 Xu hướng cùng 4.7/5 điểm đánh giá.

Tập 10 “Phản bội” bùng nổ với những phân đoạn gây cấn. Chuyện hôn nhân khai thác trong “Phản bội” khá nhức nhối và khiến người ta dễ cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu.

“Công chúa giải trí” Anne Thongprasom thuyết phục người xem bằng tài năng diễn xuất, bộc lộ trọn vẹn sự hỗn loạn khi phát hiện ngoại tình, tiết chế cảm xúc và mãnh liệt trả thù người chồng tồi.

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu

Một cảnh trong "Cuộc chiến thượng lưu".

"Cuộc chiến thượng lưu" là bộ phim truyền hình hay nhất 2021-2022, nói về chuyện kết hôn rồi chia ly như cơm bữa của các cặp vợ chồng, khai thác triệt để về bạo lực học đường và phân chia tầng lớp xã hội giàu – nghèo và đặc biệt là “trị tiểu tam”.

Phần 2 "Cuộc chiến thượng lưu" khiến dân tình “ghét cay ghét đắng” nhân vật “tiểu tam nham hiểm” Cheon Seo Jin (Kim So Yeon). Oh Yoon Hee (Eugene) là nhân vật bất hạnh từ gia đình, công việc đến tình yêu khi hẹn hò khắc cốt ghi tâm với Ha Yoon Cheol tận 6 năm, song bạn trai vì cám dỗ đồng tiền mà ngoại tình và kết hôn với kẻ thù là Cheon Seo Jin. Sau đó, Oh Yoon Hee yêu lại từ đầu rồi kết hôn với bạn trai cũ, song nỗi đau cũ bị cứa lần hai khi anh lại tiếp tục phản bội cô và quay về với Cheon Seo Jin.

Cái kết của "Cuộc chiến thượng lưu" ba phần khiến khán giả phải ngạc nhiên vì pha “bẻ lái” từ biên kịch. Không chỉ thu hút khán giả, thành công vang dội của bộ phim đã giúp tên tuổi của các diễn viên tỏa sáng rực rỡ. Cả ba phần của "Cuộc chiến thượng lưu" đều thu hút khán giả VieON với gần 260 triệu lượt xem.

Đóa hoa tham vọng

“Đóa hoa tham vọng” thu hút khán giả nhờ cốt truyện hấp dẫn.

“Đóa hoa tham vọng” là một trong những bộ phim Thái Lan hay nhất mọi thời đại. Phim thu hút hàng triệu khán giả nhờ cốt truyện hôn nhân không hạnh phúc hấp dẫn.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu và tham vọng của Rum (Green Ausadaporn) và Nampink (Nune Worranuch). Mặc cảm xuất thân thấp hèn vì có mẹ là một người giúp việc nghèo, Rum lợi dụng ngoại hình xinh đẹp nung nấu tham vọng giành ông chủ Lue (Peeter Corp đóng) từ tay người vợ Nampink. Cuộc hôn nhân tưởng như hoàn hảo của Namping bỗng đứng trước bờ vực tan vỡ vì cô con gái người giúp việc, Nampink sụp đổ, cô chọn cách ly hôn để bắt đầu một cuộc sống mới. Giành được Lue nhưng Rum không được công nhận là người vợ mới, một lần nữa muốn hủy hoại cuộc sống của Nampink.

“Đóa hoa tham vọng” phát sóng trên VieON thu hút gần 17 triệu lượt xem cùng 4.9/5 điểm đánh giá. Ngoài ra, bộ phim còn nhận được nhiều đánh giá cao từ giới chuyên môn, 8/10 điểm trên MyDramaList, rating tập cuối ghi nhận 6.54 dù bị gián đoạn hơn 5 tháng (Tập 7: 12/5/2021, tập 8: 21/10/2021) vì đại dịch Covid-19.

Phía sau khung cửa sổ

“Phía sau khung cửa sổ” xoay quanh vợ chồng nhà Shin Myung Seop.

Lấy chủ đề hôn nhân đổ vỡ, “Phía sau khung cửa sổ” xoay quanh vợ chồng nhà Shin Myung Seop và Han Sun Joo (Lee Sung Jae và Song Yoon Ah). Tưởng chừng đây là một “gia đình kiểu mẫu” cho tới khi Myung Seop ngoại tình với Yoon Mi Ra (Jeon Somin). Đau lòng hơn Han Sun Joo vô tình ủng hộ cuộc tình này mà không hề hay biết.

Bộ phim được đánh giá là bộ phim có “tiểu tam” sắc sảo nhất màn ảnh Hàn Quốc. Sở hữu loạt sao Hàn nổi tiếng như: Song Yoon Ah, Jeon So Min, Lee Sung Jae, Chan Sung, Kim Seung Soo,… phim đã phá kỷ lục rating của “Channel A” trong suốt 10 năm ngay tập đầu tiên, nhận về những cơn mưa lời khen nhờ kịch bản gay cấn, cao trào.

“Phía sau khung cửa sổ” mang đến mạch cảm xúc cao trào đan xen những sự kiện, vấn đề được phát triển dồn dập, nhưng cách giải quyết lại nhanh và bất ngờ, kích thích sự tò mò và muốn xem nữa cho khán giả.

Bộ phim ghi nhận nhiều thành tích nổi bật: 4.5/5 điểm đánh giá trên VieON, rating trung bình là 10.335% cho tập cuối cùng. “Phía sau khung cửa sổ” cũng giúp Jeon So Min thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng phim truyền hình Hàn Quốc 2022.