'Ác nữ Penthouse' từng gây sốt khi bất ngờ lộ diện ở Ca Sĩ Mặt Nạ

Kim So Yeon luôn được gắn với những vai diễn "ác nữ màn ảnh" hơn 10 năm qua và gần đây nhất là siêu phẩm truyền hình Penthouse - Cuộc Chiến Thượng Lưu. Nét diễn xuất sắc sảo, cay nghiệt của nữ diễn viên được khán giả truyền hình đánh giá cao, trở thành một trong những yếu tố làm nên thành công của tác phẩm này.



Kim So Yeon vào vai cô giáo thanh nhạc kiêm nữ ca sĩ Opera đỉnh nhất Hàn Quốc

Trước khi trở lại màn ảnh với Penthouse, ít ai nhớ rằng Kim So Yeon đã từng gây chú ý khi tham gia King Of Masked Singer (Ca Sĩ Mặt Nạ phiên bản Hàn Quốc) vào năm 2016. Trong chương trình, nữ diễn viên đội mặt nạ là nhân vật sóc. Giọng ca ngọt ngào, thánh thót của Kim So Yeon đã khiến khán giả tại trường quay vô cùng bất ngờ.

Ngoài khả năng ca hát, màn lộ diện của Kim So Yeon còn khiến công chúng hết sức ngạc nhiên khi để mặt mộc hoàn toàn. Thực chất, việc cô không kịp trang điểm trước khi lên sân khấu hoàn toàn có nguyên nhân.

Cụ thể, trước ngày ghi hình, một phóng viên đã gọi cho Kim So Yeon thông báo sẽ công khai tin tức cô và nam diễn viên Lee Sang Woo đang hẹn hò. Vì lo sợ sự việc sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý tham gia chương trình, người đẹp đã xin phóng viên lùi thời điểm đăng tin và nhận được sự đồng ý.

Tuy nhiên, một trang tin khác cũng biết được thông tin này và "đánh phủ đầu" chỉ trước khi So Yeon lộ diện ở Ca Sĩ Mặt Nạ vài tiếng. Rất nhiều cuộc gọi đã tìm tới nữ diễn viên khiến cô cảm thấy áy náy với người phóng viên đã liên lạc trước đó. Để bù đắp cho vị phóng viên này, người đẹp đã quyết định thực hiện một buổi phỏng vấn độc quyền qua điện thoại và chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong quan hệ tình cảm với bạn trai.

Cuộc phỏng vấn qua điện thoại cũng chính là lý do Kim So Yeon không kịp trang điểm và làm tóc trước khi lên sân khấu. Sân khấu của cô khi đó đã nhận được nhiều lời khen của khán giả tại trường quay và xem trên truyền hình sau khi lên sóng.

Hát hay là thế nhưng Kim So Yeon thường xuyên "giấu nghề" mỗi khi tham gia chương trình truyền hình thực tế. Điển hình, khi xuất hiện ở chương trình Master In The House, Kim So Yeon từng khiến khán giả sốc vì giọng hát khác biệt so với lúc ở King Of Masked Singer.

Lạnh lùng trên màn ảnh nhưng ngoài đời thực, nữ diễn viên Penthouse luôn là nhân tố giải trí mỗi khi xuất hiện ở các chương trình giải trí.

Ảnh: King Of Masked Singer