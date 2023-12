Diễm My 9X tung loạt ảnh "nhá hàng" trước thềm đám cưới

Mới đây, Diễm My 9X đã tiếp tục đăng tải những hình ảnh trước ngày diễn ra hôn lễ. Bộ ảnh cưới của Diễm My và chồng doanh nhân Vinh Nguyễn được chụp bởi nhiếp ảnh gia nổi tiếng Thiên Minh - cũng là bạn thân của nữ diễn viên.

Khoảnh khắc đầy cảm xúc được Diễm My chia sẻ trước thềm đám cưới

Bối cảnh trong bộ ảnh khá đơn giản, tập trung vào những khoảnh khắc ngọt ngào và cảm xúc của hai nhân vật chính. Cô dâu Diễm My chiếm trọn "spotlight" bởi nhan sắc trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng sang trọng. Nữ diễn viên cũng chọn cho mình chiếc váy cưới đơn giản, không đính kết cầu kỳ hay bồng xòe hoành tráng.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và cư dân mạng đã dành những lời chúc phúc đến vợ chồng Diễm My và khen ngợi nhan sắc của cô dâu.

Đám cưới của Diễm My và Vinh Nguyễn sẽ diễn ra vào ngày 21/12 tại TPHCM. Trước ngày trọng đại, Diễm My chia sẻ: "Trước đây My suy nghĩ có thể mình không kết hôn và cảm thấy lo lắng nếu một ngày nào đó mình mặc chiếc váy cưới sẽ như thế nào. Bởi vì gia đình của My không hạnh phúc và xung quanh mình có nhiều trường hợp tan vỡ, cho nên My không tin vào hôn nhân và tình yêu lắm. My có hơi bảo thủ và cách nhìn khá tiêu cực về hôn nhân. Nhưng khi mặc chiếc áo dài làm cô dâu, My lại có cảm giác hoàn toàn khác, mình rất thoải mái, nhẹ nhàng và cảm thấy giống như chân mình đã cắm rễ. Lý do chính là mình đã gặp đúng người".