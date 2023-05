Điểm danh những chung cư giá rẻ dưới 1 tỷ đồng/căn hộ ở Hà Nội

Chung cư Thanh Hà

Chung cư Thanh Hà. (Ảnh: Cienco Thanh Hà).

Chung cư Thanh Hà nằm ở khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội. Đây có thể coi là khu chung cư thương mại có mức giá thấp nhất tại thị trường Hà Nội hiện nay.

Thời điểm mở bán, giá của những chung cư này chỉ từ 10-15 triệu đồng/m2. Hiện tại, giá rao trên các trang bất động sản cũng chỉ dao động 15-16 triệu đồng/m2. Riêng những căn view hồ thì mức giá tầm 19-20 triệu đồng/m2.

Các toà chung cư Thanh Hà nằm trong khu đô thị Thanh Hà Cienco 5. Đây là một trong những khu đô thị sinh thái trọng điểm của Hà Nội, được Tập đoàn Mường Thanh đầu tư và phát triển.

Dự án có quy mô rộng hơn 416 ha, trong đó 16 ha đất chung cư, 89 ha đất dành cho nhà ở thấp tầng, 35 ha đất nhà ở liền kề, còn lại là đất dành cho xây dựng trường học, đất trồng cây xanh, bãi đỗ xe và những công trình công cộng, đường giao thông…

Hướng tới khách hàng thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, chung cư Thanh Hà được phân chia thành các căn hộ có diện tích từ 64,25 m2 cho tới 106,23 m2. Như vậy, với số tiền chưa đến 1 tỷ đồng, khách hàng cũng có thể sở hữu căn hộ tại dự án này.

Chung cư Lộc Ninh Singashine

Chung cư Lộc Ninh Singashine thuộc khu đô thị sinh thái Chúc Sơn, nằm ngay tại mặt đường QL6, trong Khu đô thị sinh thái Chúc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Chung cư Lộc Ninh Singashine. (Ảnh: batdongsan.com.vn).

Dự án được thiết kế với đầy đủ tiện ích như rạp chiếu phim, bể bơi, phòng gym, spa, nhà trẻ...Các căn hộ tại đây có diện tích 48,86 - 83,44m2.

Thời điểm mở bán, giá các căn hộ tại dự án khoảng từ 12 triệu đồng/m2, tương đương với mức giá 600 triệu đồng/căn. Giá thị trường hiện nay khoảng 17 - 18 triệu đồng/m2, vì vậy, những căn hộ diện tích nhỏ tại dự án này vẫn có giá dưới 1 tỷ đồng.

Chung cư Thăng Long Victory

Dự án nằm trong Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, gần mặt đường Đại lộ Thăng Long, chung cư Thăng Long Victory do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Phát triển hạ tầng KCN Phúc Hà làm chủ đầu tư.

Thăng Long Victory có vị trí giao thông thuận lợi, nằm tại góc ngã tư góc giao cắt giữa đại lộ Thăng Long và cầu vượt Lại Yên - Nam An Khánh nối liền với khu đô thị Bắc An Khánh và Nam An Khánh. Để đến trung tâm thành phố Hà Nội, bạn sẽ mất 30 phút lái xe.

Tổ hợp 5 tòa chung cư Thăng Long Victory tọa lạc trên khu đất có diện tích 3,2 ha, có chức năng hỗn hợp chung cư cao tầng và văn phòng, thương mại dịch vụ khu đô thị mới Nam An Khánh.

Chung cư Thăng Long Victory tiếp giáp với khu dân cư hiện có hệ thống hạ tầng xã hội sẵn có xung quanh như chợ dân sinh Phú An, Trường tiểu học An Khánh A, Trường THCS An Khánh, THPT Hoài Đức B…

Các căn hộ tại đây có diện tích 45 - 93 m2, với giá bán hiện tại trong khoảng 25 - 30 triệu đồng/m2. Như vậy, một căn hộ diện tích nhỏ tại dự án vẫn có giá khoảng 1 tỷ đồng.

Chung cư Mipec City View quận Hà Đông

Chung cư Mipec City View quận Hà Đông. (Ảnh: Mipec).

Chung cư Mipec City View do Công ty cổ phần hóa dầu quân đội Mipec làm CĐT, dự án tọa lạc tại vị trí khá đắc địa, nằm trên trục đường Lê Trọng Tấn, cách ngã tư Lê Trọng Tấn - Quang Trung khoảng 3km.

Đây là một trong những chung cư có giá bán từ dưới 1 tỷ đồng được chú ý nhất tại quận Hà Đông.

Các căn hộ tại chung cư Mipec City View có diện tích dao động từ 58m2- 75m2 với giá bán từ 14-16tr/m2, tương đương mức giá căn hộ là khoảng từ 850 triệu đồng/căn.