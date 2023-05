Có 3 tỷ đồng, nên mua chung cư hay nhà đất?

Nhiều chuyên gia lý giải, những gia đình có số tiền này nhu cầu chủ yếu muốn mua nhà để ở, an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống nên lựa chọn mua chung cư, dọn vào ở luôn không tốn thêm chi phí (hoặc có thì rất ít) sẽ là phù hợp nhất.

Nếu dùng số tiền này mua nhà đất hoặc nhà trong ngõ thì chỉ vừa đủ mua đất hoặc mua được những căn nhà diện tích nhỏ, trong ngõ sâu.

Ngoài ra, với số tiền này có rất nhiều chung cư phù hợp cho bạn lựa chọn. Với giá chung cư mới hiện tại, 3 tỷ có thể mua được căn chung cư diện tích lớn từ 90 - 100m2 ở khu vực xa trung tâm hoặc có thể mua được những căn diện tích nhỏ, khoảng 50 - 60m2 ở khu vực nội thành.

Với 3 tỷ đồng, khách nên chọn mua chung cư thay vì nhà đất. (Ảnh minh họa: Công Hiếu)

Vì vậy, để có thể mua được căn hộ chung ở nội thành, diện tích khoảng 70 - 80m2, bạn nên chọn mua chung cư đã qua sử dụng. Bạn cũng chỉ nên mua với giá khoảng 2,8 tỷ đồng. 200 triệu đồng còn lại, bạn có thể sử dụng để cải tạo lại căn hộ, trang trí cho đẹp hơn rồi dọn vào sinh sống.

Các khu vực có giá căn hộ 2,8 tỷ đồng với 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh ở nội thành, bạn có thể chọn mua ở khu vực Minh Khai (Hai Bà Trưng), Nguyễn Trãi (Thanh Xuân)...Những khu vực này đều có dân sinh sống đông đúc, hệ thống hạ tầng phát triển và giá nhà phù hợp với điều kiện tài chính là 3 tỷ đồng.

Cũng theo các chuyên gia, việc sống trong khu chung cư đang trở thành xu hướng hiện nay vì sự thuận tiện cho đời sống, sinh hoạt. Đa phần các dự án chung cư thường nằm ở vị trí thuận lợi, tiện với trường học, bệnh viện...

Ngoài ra, việc lựa chọn chung cư luôn có nhiều tiện ích và dịch vụ đi kèm khác như bể bơi, bãi gửi xe, siêu thị, phòng tập thể dục…từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân.

Độ an ninh, an toàn cao: Tại các khu chung cư luôn có đội ngũ bảo vệ hoạt động 24/24 do đó vấn đề an ninh, an toàn luôn được đảm bảo.

Chính sách thanh toán hợp lý: Đa số các chủ đầu tư hiện nay đều có chính sách hỗ trợ thanh toán cho người mua nhà. Do đó, áp lực về tài chính khi mua chung cư chắc chắn sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với lựa chọn nhà mặt đất.

Trong khi đó, nhà đất thường có giá cao hơn nhiều so với các căn hộ chung cư. Với 3 tỷ đồng, khách chỉ có thể mua được đất hoặc cả nhà cả đất với diện tích nhỏ, nằm sâu trong ngõ ngách.

Thậm chí, nếu muốn mua căn nhà với giá phải chăng, bạn phải chấp nhận vị trí nhà xa trung tâm, giao thông không thuận tiện.

Bên cạnh đó, so với chung cư thì ở nhà riêng sẽ kém an toàn hơn bởi thông thường sẽ không có ban bảo vệ cũng như quản lý. Do đó, khi đi làm xa hoặc công tác lâu dài bạn rất khó có thể an tâm.

Việc lựa chọn nhà riêng đôi khi bắt buộc bạn phải chấp nhận ở xa trung tâm và các điều kiện hay tiện ích như trường học, bệnh viện…không đầy đủ.

Thậm chí, giao thông cũng cản trở, trình độ dân trí không đồng bộ khiến cuộc sống sinh hoạt cũng như giáo dục con cái khá khó khăn.