Điểm danh những chung cư thương mại giá rẻ dưới 2 tỷ đồng/căn hộ ở Hà Nội

Chung cư Thanh Hà

Đây có thể coi là khu chung cư thương mại có mức giá thấp nhất tại thị trường Hà Nội hiện nay.

Thời điểm mở bán, giá của những chung cư này chỉ từ 10-15 triệu đồng/m2. Hiện tại, giá rao trên các trang bất động sản cũng chỉ dao động từ 15-16 triệu đồng/m2. Riêng những căn view hồ thì mức giá tầm 19-20 triệu đồng/m2.

Các toà chung cư Thanh Hà nằm trong khu đô thị Thanh Hà Cienco 5. Đây là một trong những khu đô thị sinh thái trọng điểm của Hà Nội, được Tập đoàn Mường Thanh đầu tư và phát triển.

Dự án có quy mô rộng hơn 416 ha, trong đó 16 ha đất chung cư, 89 ha đất dành cho nhà ở thấp tầng, 35 ha đất nhà ở liền kề, còn lại là đất dành cho xây dựng trường học, đất trồng cây xanh, bãi đỗ xe và những công trình công cộng, đường giao thông…

Dự án bao gồm đường trục phía nam tỉnh Hà Tây và cụm các khu đô thị liên hoàn Thanh Hà A, Thanh Hà B, Mỹ Hưng - Cienco 5 dọc tuyến đường trục dài 41,5 km, bắt đầu từ thành phố Hà Đông đi qua các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên, kết nối với quốc lộ 1A tại Km 214 + 320 đoạn dưới cầu Giẽ tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên.

Hướng tới khách hàng thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, chung cư Thanh Hà được phân chia thành các căn hộ có diện tích từ 64,25 m2 cho tới 106,23 m2. Như vậy, với số tiền chưa đến 1 tỷ đồng, khách hàng cũng có thể sở hữu căn hộ tại dự án này.

Chung cư IEC Residences Tứ Hiệp

Tọa lạc tại đường Trần Thủ Độ, huyện Thanh Trì, Hà Nội, chung cư IEC Thanh Trì gồm 3 tòa nhà cao tầng: CT1 (27 tầng), CT2 (23 tầng), CT3 (21 tầng) với hệ thống 3 tầng hầm, 67 căn nhà liền kề và 2 tầng thương mại dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng, nằm trong dự án có quy mô rộng 2,1 ha.

Tại IEC Thanh Trì, các căn hộ được thiết kế với diện tích đa dạng từ 53 đến 77 m2. Dự án được trang bị với đầy đủ tiện ích nội khu đẳng cấp: hệ thống 3 tầng hầm để xe, 2 tầng thương mại gồm tầng 1 (cao 6m20) và tầng 2 (cao 4m50) được sử dụng cho các dịch vụ tiện ích phục vụ cư dân; trường mầm non (1.000 m2) tại tầng 2 và hệ thống trường liên cấp quốc tế IEC với các cấp đào tạo từ tiểu học đến hết THPT; khu bể bơi ngoài trời (gần 500 m2), khu vui chơi trẻ em, khu tập gym công cộng, khu BBQ ngoài trời, khu nghỉ ngơi thư giãn…

Hiện giá các căn hộ tại dự án này được rao bán với mức giá 25 - 27 triệu đồng/m2. Như vậy, với số tiền từ 1,4 tỷ đồng khách hàng có thể sở hữu được một căn hộ tại đây.

Chung cư FLC Garden City Đại Mỗ

Chung cư FLC Garden City Đại Mỗ nằm trong khu đô thị FLC Garden City, đây là một trong những dự án có quy mô của chủ đầu tư FLC tại Hà Nội, gồm 5 tòa chung cư với 1.638 căn hộ và 153 liền kề biệt thự, hồ điều hòa 7.200 m2 cùng khuôn viên cây xanh rộng lớn.

Khu đô thị có nhiều tiện ích như: Trung tâm thương mại, nhà trẻ, ngân hàng, khu vui chơi, bệnh viện, thang máy hiện đại, hệ thống PCCC cao cấp, thiết bị điện nước tiêu chuẩn…

Chung cư FLC Garden City hiện có mức giá 31 - 33 triệu đồng/m2. Các căn hộ có diện tích từ 48 - 105m2 với 1 - 3 phòng ngủ. Như vậy, với giá từ 1,5 tỷ đồng là khách đã có thể mua được căn hộ.

Chung cư Thăng Long Victory

Tọa lạc trong Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, gần mặt đường Đại lộ Thăng Long, chung cư Thăng Long Victory do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Phát triển hạ tầng KCN Phúc Hà làm chủ đầu tư.

Thăng Long Victory có vị trí giao thông thuận lợi, nằm tại góc ngã tư góc giao cắt giữa đại lộ Thăng Long và cầu vượt Lại Yên - Nam An Khánh nối liền với khu đô thị Bắc An Khánh và Nam An Khánh. Để đến trung tâm thành phố Hà Nội sẽ mất 30 phút lái xe.

Tổ hợp 5 tòa chung cư Thăng Long Victory tọa lạc trên khu đất có diện tích 3,2 ha, có chức năng hỗn hợp chung cư cao tầng và văn phòng, thương mại dịch vụ khu đô thị mới Nam An Khánh.

Chung cư Thăng Long Victory tiếp giáp với khu dân cư hiện có hệ thống hạ tầng xã hội sẵn có xung quanh như chợ dân sinh Phú An, Trường tiểu học An Khánh A, Trường THCS An Khánh, THPT Hoài Đức B…

Các căn hộ tại đây có diện tích từ 45 - 93 m2, với giá bán hiện tại trong khoảng 25 - 30 triệu đồng/m2. Như vậy, một căn hộ ở đây có giá từ 1,35 tỷ đồng.

Chung cư The Golden An Khánh

Nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam thủ đô Hà Nội, cách trục đường cao tốc Láng - Hòa Lạc khoảng 500 m, từ chung cư The Golden An Khánh có thể di chuyển nhanh chóng đến các khu vực trọng điểm như: Trung tâm hội nghị Quốc gia, khu đô thị Mỹ Đình, sân vận động Mỹ Đình, trung tâm thương mại BigC…

Với vị trí nằm sát các khu đô thị mới đã xây dựng như khu đô thị Splendora, khu đô thị Geleximco, khu vui chơi giải trí thiên đường Bảo Sơn…,The Golden An Khánh được thừa hưởng những tiện ích và cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại tại đây bao gồm: các dịch vụ công cộng thiết yếu, kiến trúc cảnh quan hiện đại, hệ thống hồ điều hòa, các tổ hợp khu biệt thự, khu liền kề, khu chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi giải trí, hệ thống trường học…

Các căn hộ tại chung cư The Golden An Khánh có diện tích từ 62 - 70m2 với 2 - 3 phòng ngủ.

Giá bán của căn hộ tại dự án này hiện dao động từ 24 - 28 triệu đồng/m2, tương đương mỗi căn hộ tại đây có giá từ 1,5 tỷ đồng.