Dịch vụ đi chợ hộ, giao hàng giảm phí, lượng khách đặt tăng đột biến

Ngày 2-4, Công ty CP beGroup - đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Be - cho biết đã tạm ngừng cung cấp dịch vụ vận chuyển (beBike, beCar, be đi tỉnh, thuê xe theo giờ) trong vòng 15 ngày kể 1-4 tại tất cả tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Riêng các dịch vụ Giao hàng beDelivery và dịch vụ be Đi chợ vẫn hoạt động bình thường cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này, khách hàng có thể đặt giao hàng beDelivery và be Đi Chợ để được mua hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm, bảo đảm nhu cầu hằng ngày mà không cần phải ra ngoài. Nhằm hỗ trợ khách hàng thêm thuận tiện, be Đi chợ đã giảm phí mua hàng từ 50.000 đồng xuống 30.000 đồng/đơn hàng. Dịch vụ này được mở rộng thêm hình thức thanh toán tiền mặt và hạn mức giá trị đơn hàng lên đến 1 triệu đồng, thay vì chỉ chấp nhận khách hàng sử dụng thẻ và hạn mức 500.000 đồng như trước và nhiều ưu đãi giảm giá khác.

Dịch vụ đi chợ, giao hàng qua ứng dụng gọi xe tăng mạnh. Ảnh: Lam Giang

Theo đại diện Be, hiện mỗi ngày dịch vụ beDelivery nhận được khoảng 15.000 lượt yêu cầu, tăng 200% so với trước thời điểm có dịch Covid-19. Đây là tính năng khá hữu ích trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường. "Khách hàng khi sử dụng tính năng "Đi chợ hộ" cần thanh toán đúng giá trị theo hóa đơn bán lẻ mà tài xế đưa lại khi giao hàng" - Be khuyến cáo.

Trong khi đó, Grab cũng đã thông báo dừng toàn bộ dịch vụ vận chuyển 4 bánh (GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Doanh nghiệp, Grab Tỉnh/Grab Tuyến, GrabTaxi, GrabRent, JustGrab) tại tất cả tỉnh, thành phố từ ngày 1-4 đến hết 15-4. Dịch vụ giao nhận thức ăn GrabFood tại Đà Nẵng cũng ngừng từ ngày 2-4 đến hết 15-4.

Grab đang phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng, làm việc cùng các HTX vận tải, các đối tác để triển khai việc tạm dừng này và có phương án hỗ trợ phù hợp cũng như duy trì chương trình GrabBenefits cho đối tác tài xế bị ảnh hưởng.

Dịch vụ GrabFood tại các tỉnh, thành phố khác, dịch vụ GrabMart tại TP HCM và dịch vụ GrabExpress trên toàn quốc vẫn được duy trì như bình thường, tiếp tục phục vụ người dùng, góp phần hỗ trợ hoạt động mua sắm trực tuyến theo yêu cầu của Chính phủ, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các khuyến nghị nhằm bảo đảm an toàn từ phía cơ quan chức năng.

Thông tin từ đại diện GoViet cho biết các dịch vụ GoBike, GoFood và GoSend vẫn duy trì hoạt động. "Ưu tiên hàng đầu của GoViet là bảo đảm cho mọi người được an toàn. GoViet tiếp tục theo dõi tình hình chặt chẽ, với sự phối hợp của chính quyền địa phương và sẽ đưa ra sự điều chỉnh khi cần thiết" - hãng xe này nhấn mạnh.

GoViet cũng vừa ra mắt GoShield hỗ trợ cho các đối tác tài xế và bảo vệ cộng đồng vào mùa dịch Covid-19. Đây là gói bảo hiểm bảo vệ đối tác tài xế của GoViet trước dịch bệnh Covid-19 với mức hỗ trợ và bồi hoàn giá trị cao nhất trên thị trường mà một đối tác tài xế công nghệ có thể nhận được. Theo đó, hãng cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn phòng chống dịch cho đối tác tài xế GoViet qua 10 điểm đặt máy bán hàng tự động tại TP HCM.

Theo các hãng gọi xe, việc dừng dịch vụ vận chuyển chở khách nhằm tuân theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao Thông Vận Tải về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và bảo đảm an toàn cho khách hàng, tài xế, cũng như cộng đồng.