Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị chỉ trích vì quá đẹp: Diễn ăn xin mà trang điểm lố hơn cả đi trẩy hội!

An Lạc Truyện là nỗi thất vọng lớn đối với khán giả sau khi lên sóng, khi được xem là tác phẩm cổ trang có chất lượng thấp hơn kì vọng. Sự trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục hứng chịu sự phê bình, phản ứng tiêu cực của dân tình, nhất là khi cô cứ mãi đẹp mà không chịu thay đổi hình tượng.



Trong một cảnh phim mới đây của An Lạc Truyện, nhân vật của Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục nhận về chỉ trích. Lúc này Nhậm An Lạc và cả thái tử Hàn Diệp phải giả vờ chịu cảnh bi đát, đi tha hương bên ngoài như ăn xin để xem tình hình bá tánh. Trong khi người dân đang khốn khổ, thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí Hàn Diệp cũng "te tua" chưa từng thấy thì Nhậm An Lạc lại... đẹp toả sáng một cách bất ngờ.

Nhiều khán giả phát hiện rằng dù thể hiện hình tượng ăn xin nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn tranh điểm đậm, son phấn dày không thiếu thứ gì. Cô nàng chỉ trét một ít bụi bẩn lên mặt cho ra dáng khổ sở, còn lại vẫn đẹp như đang đi hội, vậy mà vẫn lừa được lính gác rằng cô là ăn xin "chính hiệu". Có ý kiến cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba quá ám ảnh với cái đẹp, đóng phim mà không chịu hi sinh hình tượng vì tình huống.

Địch Lệ Nhiệt Ba làm ăn xin mà vẫn đẹp rạng ngời như đi hội

Thậm chí có người xem còn nhắc đến Cúc Tịnh Y năm xưa, cũng từng gây hoang mang khi đóng ăn xin mà đẹp như công chúa trong Gia Nam Truyện. Bên cạnh chuyện giả trai thì đóng vai ăn xin cũng là "vấn nạn" nhức nhối của các mỹ nhân Hoa ngữ trên màn ảnh.



Khán giả bình luận:

- Là ăn xin dữ chưa? - Chán ghê, đóng vai khổ mà vẫn không chịu bôi makeup. - Chị tưởng bôi chút bùn đất lên là thành ăn xin sao? - Nhìn Dương Tử chịu lăn lộn rồi nhìn sang Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vài cảnh ăn xin mà cũng phải bôi son đỏ, thật chán...

Cúc Tịnh Y cũng từng bị chỉ trích tương tự

Hiện tại sự thất vọng dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng lớn khi cô trở lại trong An Lạc Truyện. Bên cạnh nội dung nhàm chán, kỹ xảo kém chất lượng thì diễn xuất thụt lùi và tạo hình lúc nào cũng đẹp của cô cũng bị lên án, nhất là khi đang có Dương Tử bên Trường Tương Tư được khen hết lời vì chịu hi sinh vì nghệ thuật.