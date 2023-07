Địch Lệ Nhiệt Ba lép vế trước Dương Tử vì diễn xuất kém

Vốn là đỉnh lưu, có sức ảnh hưởng lớn vượt xa các hoa đán lứa 90 khác, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba thường được so sánh với nhau. Hơn nữa, lượng người hâm mộ của hai ngôi cũng khác xa nhau, ai cũng cho rằng thần tượng của mình là nhất. Được biết, Dương Tử có hơn 61 triệu người theo dõi, trong khi Mỹ nhân Tân Cương có gần 80 triệu người theo dõi trên Weibo. Tuy nhiên, cho đến nay, tình thế đảo ngược đến khó ngờ.

Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba thường được so sánh với nhau

Dương Tử có rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng trong những năm gần đây, bất kể là phim truyền hình hiện đại hay cổ trang, danh tiếng và sự nổi tiếng đều khá tốt, chẳng hạn như "Trầm hương như tiết", "Cá mực hầm mật", "Hương mật tựa khói sương" và mới đây nhất là "Trường Tương Tư".

Mặt khác, đối với Địch Lệ Nhiệt Ba, những bộ phim truyền hình phát sóng trong những năm gần đây, chẳng hạn như "Trường ca hành", "Công tố tinh anh"... khi phát sóng vẫn có phần nổi tiếng, nhưng cuối cùng đều mất đi sức hút.

Còn "An Lạc Truyện", dù chưa được chấm điểm trên douban nhưng mức độ truyền miệng ngay từ đầu đã không tốt lắm, nhiều khán giả sau khi xem xong đã đưa ra những bình luận bất lợi, cốt truyện nhàm chán khiến người ta muốn ngủ gật. Mặc dù được đầu tư với kinh phí lớn nhưng kỹ xảo của "An Lạc Truyện" kém chất lượng, các hiệu ứng đặc biệt được nhận xét “5 xu”. Vào cuối mỗi tập phát sóng, mức độ phổ biến và thảo luận của bộ phim giảm dần. Trong khi "Trường Tương Tư" của Dương Tử chỉ mới được phát sóng trong một ngày, nhưng mức độ phổ biến của nó đã vượt "An Lạc Truyện".

Vốn ra mắt với tư cách là diễn viên nhí, Dương Tử được khán giả theo dõi từng bước trưởng thành. Bộ phim "Nhà có trai có gái" (2005) gây xúc động và kỹ năng diễn xuất của cô luôn được đánh giá cao trên mạng. Ngoài diễn xuất, Dương Tử rất ít khi “tán gẫu” với bạn diễn nam, chỉ có mối quan hệ với Tần Tuấn Kiệt trong thời gian dài. Cô ấy không ngừng nâng cao kỹ năng diễn xuất, năng lực chuyên môn. Với cảnh khóc, Dương Tử khiến khán giả không kìm được nước mắt, vì kinh nghiệm và kỹ năng tốt nên cảnh khóc dễ lây, tạo hiệu ứng mạnh.

Khi mới ra mắt, sự nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba không tệ, thậm chí còn có biệt danh gần gũi là "Ba Béo" vì có sở thích ăn uống, tính cách hòa đồng. Nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba đã thay đổi khá nhiều sau khi lên hàng sao hạng A, đặc biệt là scandal tình ái với Hoàng Cảnh Du. Mỹ nhân Tân Cương không phủ nhận cũng không thừa nhận, thái độ mập mờ, chưa nói đến việc khiến người hâm mộ đau lòng, khiến người qua đường có chút không nói nên lời.

So với khi ra mắt, kỹ năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt không những không tiến bộ mà còn thụt lùi một chút. Thực tế vai Bạch Phượng Cửu (Tam sinh tam thế thập lý đào hoa) và Cao Văn (Người tình kim cương) rất tự nhiên và phù hợp với cô. Những năm gần đây, "Trường ca hành" và "Ngực giao ký" quá hời hợt, cảnh khóc có thể thể hiện rõ nhất kỹ năng diễn xuất của diễn viên, nhưng trong cảnh này, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ biết khóc, không thể nhìn thấy cảm thật của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu vẻ đẹp “vạn người mê”, nhưng những năm gần đây, ngoại hình của cô chỉ đẹp hơn khi ở trên thảm đỏ. Một khi rời thảm đỏ, cô ấy liền "mất sắc", trên màn ảnh cũng vậy, lối trang điểm khiến ngoại hình nữ ngôi sao xuống sắc rõ ràng hơn.

Địch Lệ Nhiệt Ba có gương mặt dày điển hình, đường nét sắc sảo. Trông "nam tính" và hung dữ nên có thể nhiều người sẽ không thích vẻ ngoài của cô. Còn về phần Dương Tử thì có khuôn mặt tròn, đáng yêu và dễ nhìn, nhất là khi cười, hai lúm đồng tiền nhỏ lại thấp thoáng khiến cô càng thêm đáng yêu.

Tài nguyên thời trang của Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá cao nhất lứa Tiểu hoa đán 90. Khả năng chiếm spotlight của nữ ngôi sao ở mỗi sự kiện đều mạnh như trên sàn catwalk, chụp tạp chí, quảng cáo. Do đó, ít hiếm Tiểu hoa đán cùng thời có thể cạnh tranh. Trong khi tài nguyên thời trang của Dương Tử trước đây khá ít. Gần đây đã cải thiện và đang tăng vọt, trong thời gian này, có thể thấy cô luôn xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí.

Có vẻ như Dương Tử hiểu rằng tài nguyên thời trang cũng rất quan trọng đối với sự phát triển của bản thân. Vốn là người không thích tham gia sự kiện, nữ ngôi sao cuối cùng cũng bắt đầu tham gia một số sự kiện thời trang. So với trước đây, ngoại hình của Dương Tử đã tiến bộ hơn, khí chất thay đổi rõ rệt, phong cách mộc mạc đã trở nên rất Tây.

Dương Tử từng bị chỉ trích bởi tài nguyên thời trang, đã từng bước trở thành mốt. Mặc dù Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn có tài nguyên thời trang, nhưng với tư cách là một diễn viên, điều quan trọng hơn là chạm tới trái tim khán giả qua các tác phẩm điện ảnh và truyền hình.

Dù bị nhận xét không tốt lắm về diễn xuất trong các tác phẩm trước, song Dương Tử đã nỗ lực không ngừng để cải thiện, cuối cùng được công nhận. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba chưa đủ vững chắc, kỹ năng diễn xuất chưa thuyết phục được khán giả nên cô còn một chặng đường dài phía trước và vẫn cần phải cố gắng rất nhiều.