Bạn có thể không ăn nhiều như bình thường khi bị cúm vì chán ăn. Dẫu vậy khi ăn, tốt nhất bạn nên chọn những thực phẩm cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết, để tăng đề kháng, nhanh khỏi bệnh.

Nên uống gì để cơ thể đủ nước?

Uống đủ nước là điều cần thiết để cơ thể bạn hoạt động bình thường. Sốt, đổ mồ hôi và chán ăn là những triệu chứng thường gặp khi bị cúm. Do đó, bạn có thể dễ bị mất nước.

Khi nói đến đồ uống cung cấp nước, nước lọc là lựa chọn tốt nhất. Ngoài việc cung cấp chất lỏng, nước còn đóng vai trò như một chất giải độc tự nhiên cho cơ thể. Nếu cúm khiến bạn không thể uống nhiều nước thì có thể tìm đến những loại có hương vị như nước gừng, trà gừng, trà thảo mộc pha mật ong, trà chanh mật ong ấm, nước ép 100% tự nhiên không đường, đồ uống thể thao ít đường, đồ uống chứa chất điện giải...

Ngoài ra, ăn nhiều trái cây và rau quả tươi cũng là giải pháp ngăn ngừa mất nước hiệu quả khi bị bệnh cúm.

Nên ăn gì để tăng đề kháng, nhanh khỏi cúm?

Ăn đúng loại thực phẩm sẽ cung cấp cho cơ thể bạn năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động. Điều này quan trọng khi bạn bị cúm cũng như khi khỏe mạnh.

Sau đây là một số gợi ý những gì bạn nên ăn khi bị bệnh cúm:

1. Nước dùng

Nước dùng gà, thịt bò hoặc rau là lựa chọn bổ dưỡng và làm dịu từ khi các triệu chứng bắt đầu cho đến khi bạn hoàn toàn bình phục.

Nước dùng giúp ngăn ngừa mất nước, làm dịu cơn đau họng và giảm nghẹt mũi.

2. Súp gà

Súp gà được coi là thực phẩm cần thiết khi bạn cảm thấy không khỏe. Mặc dù thiếu bằng chứng khoa học để chứng minh đặc tính chữa bệnh của nó, nhưng kinh nghiệm thực tế cho thấy, bạn có thể dễ dàng ăn súp gà khi bị ốm.

Súp cung cấp chất lỏng, điện giải ngăn ngừa mất nước. Thịt gà giàu protein và kẽm. Thực phẩm nấu kèm như cà rốt, cần tây, hành tây giàu vitamin C, A, chất chống oxy hóa, rất tốt để tăng đề kháng.

3. Tỏi

Tỏi có đặc tính kháng virus, ngăn ngừa sự lây lan của các bệnh nhiễm virus bằng cách tăng cường hệ thống miễn dịch.

Bạn có thể thêm tỏi vào thức ăn, sử dụng thực phẩm bổ sung tỏi hoặc ăn tỏi sống để có được lợi ích cho sức khỏe.

4. Thực phẩm giàu vitamin D

Vitamin D rất cần thiết cho sức khỏe của xương nhưng nó cũng góp phần vào hoạt động của hệ thống miễn dịch.

Các nghiên cứu cho thấy, thực phẩm bổ sung vitamin D có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng cúm và Covid-19, giảm nguy cơ biến chứng nếu mắc bệnh.

Thực phẩm chứa vitamin D bao gồm: Dầu gan cá tuyết, cá hồi, sữa, yến mạch, hạnh nhân...

5. Sữa chua

Sữa chua là nguồn cung cấp lợi khuẩn tốt, giúp tăng cường miễn dịch nên người bệnh cúm sẽ rất nhanh khỏi khi ăn.

Khi chọn, chú ý chọn sữa chua men sống, ít hoặc không thêm đường, có chứa vitamin D để tăng đề kháng tốt hơn.

6. Trái cây, rau củ quả chứa vitamin C

Vitamin C rất quan trọng để tăng cường miễn dịch. Thực phẩm giàu vitamin C bao gồm ớt chuông, cam, bưởi, chanh, kiwi, súp lơ xanh... Nếu không thể ăn thì có thể thay thế bằng viên uống bổ sung vitamin C.

7. Rau lá xanh

Rau bina, cải xoăn và các loại rau lá xanh khác cũng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch khi bạn bị cúm.

Chúng là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng chất lượng các vitamin A, C, E và K.

8. Bông cải xanh

Bông cải xanh cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu có thể có lợi cho cơ thể khi bạn bị cúm. Chúng bao gồm các vitamin C và E tăng cường miễn dịch, cùng với canxi, chất xơ.

9. Gia vị

Thêm một số loại gia vị có khả năng chống viêm vào chế độ ăn uống như gừng và nghệ, có thể giúp làm giảm các triệu chứng bệnh cúm.