Tháng 1 năm 2025, cả thế giới thở phào nhẹ nhõm khi Vương phi Kate thông báo cô đã hoàn toàn thuyên giảm sau cuộc chiến cam go với căn bệnh ung thư. Nhìn lại chặng đường từ cú sốc tháng 3 năm 2024 đến nay, đó không chỉ là hành trình y học, mà là một cuộc "thử lửa" khắc nghiệt đối với gia đình xứ Wales.

Đã có những lúc, người ta thấy một William "choáng ngợp" và lo âu, một Kate phải gồng mình tìm kiếm "trạng thái bình thường mới". Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, điều đọng lại quý giá nhất không chỉ là sức khỏe, mà là sự chuyển biến kỳ diệu trong mối quan hệ của cặp đôi quyền lực nhất Hoàng gia Anh. Biến cố không chia rẽ họ, mà trái lại, nó đã tôi luyện họ thành những tri kỷ, với một góc nhìn về cuộc đời hoàn toàn khác biệt.





Khi biến cố ập đến: Cú phanh gấp giữa cuộc đời hối hả

Còn nhớ vào tháng 3 năm 2024, khi Vương phi Kate dũng cảm ngồi trước ống kính, thông báo về việc mình mắc ung thư và đang tiến hành hóa trị dự phòng, cả thế giới như chùng xuống. Đó là một cú sốc lớn, không chỉ với công chúng mà còn là đòn giáng mạnh vào nhịp sống vốn dĩ đang quay cuồng của gia đình Hoàng gia. Trước đó, cuộc sống của William và Kate giống như một cỗ xe lao về phía trước với tốc độ chóng mặt: Nuôi dạy ba đứa con nhỏ, gánh vác trọng trách vương quyền, và xây dựng hình ảnh gia đình kiểu mẫu.

Nhưng, như một người bạn thân cận của gia đình chia sẻ mới đây trên tờ The Times: "Khi con cái còn nhỏ, bạn cứ thế lao về phía trước, mọi thứ chỉ xoay quanh sự phát triển của gia đình. Và rồi biến cố này ập đến, nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng nó thực sự bắt bạn phải dừng lại ngay lập tức". Căn bệnh như một cái phanh gấp, buộc họ phải nhìn lại tất cả. Không còn là những kế hoạch vĩ mô, cuộc sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng những khoảnh khắc bình yên bên nhau, những lo toan rất đời thường của một người chồng sợ mất vợ, một người mẹ sợ không thể ở bên con.





William: "Tôi đã từng ở những nơi tăm tối nhất"

Chúng ta thường quen với hình ảnh một Thân vương William đĩnh đạc, mỉm cười và luôn làm chủ tình thế. Nhưng đằng sau cánh cửa đóng kín của cung điện, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường đang run rẩy trước bệnh tật của người bạn đời. Tháng 10 vừa qua, trong cuộc trò chuyện chân thành với Eugene Levy, William lần đầu tiên thú nhận cảm giác "choáng ngợp" khi sức khỏe của vợ và cha (Vua Charles) cùng lúc gặp vấn đề.

Anh thừa nhận rằng những áp lực ấy đã đẩy anh đến "những nơi không mấy tốt đẹp" trong tâm trí. "Cuộc sống được gửi đến để thử thách chúng ta", William nói, giọng đượm buồn nhưng đầy tự hào, "Tôi vô cùng tự hào về vợ tôi, về cha tôi, vì cách họ đã kiên cường vượt qua năm vừa rồi. Và cả các con tôi nữa, chúng đã xoay xở một cách tuyệt vời". Lời thú nhận ấy cho thấy, chính trong những ngày tháng đen tối nhất, tình yêu và trách nhiệm gia đình đã trở thành ngọn hải đăng dẫn lối, giúp anh vững vàng làm chỗ dựa cho vợ con.





Kate và hành trình tìm kiếm "bình thường mới"

Về phần Kate, sự trở lại của cô vào năm 2025 rạng rỡ và đầy khí chất, nhưng cô không ngần ngại chia sẻ về những góc khuất đau đớn của quá trình điều trị. Trong chuyến thăm Bệnh viện Hoàng gia Marsden và sau đó là Bệnh viện Colchester, Kate đã mô tả trải nghiệm ung thư là "rất đáng sợ" và "đầy ám ảnh".

Cô chia sẻ một sự thật mà nhiều bệnh nhân ung thư thấu hiểu: Áp lực phải "tỏ ra ổn". "Bạn đeo lên một khuôn mặt dũng cảm, khắc kỷ suốt quá trình điều trị. Khi điều trị xong, mọi người nghĩ 'Ồ, giờ thì quay lại bình thường thôi', nhưng thực tế giai đoạn hậu điều trị mới thực sự khó khăn", Kate bộc bạch. Cô gọi đó là hành trình tìm kiếm "trạng thái bình thường mới" (new normal). Không còn là Kate của ngày xưa, cô giờ đây phải học cách lắng nghe cơ thể, cân bằng giữa Thân - Tâm - Trí, và chấp nhận rằng mình cần thời gian để hồi phục, chứ không thể ngay lập tức quay lại guồng quay cũ.





Điều kỳ diệu nhất sau tất cả những đau đớn ấy, chính là sự thay đổi trong mối quan hệ giữa William và Kate. Nguồn tin thân cận tiết lộ rằng, trải nghiệm cận kề sinh tử đã thay đổi họ theo hướng tốt đẹp hơn. "Ở góc độ con người, khi bạn đi qua một biến cố như thế, nó sẽ thay đổi bạn. Bản chất họ đều là những người tốt, tử tế. Dù không ai mong muốn điều này xảy ra, nhưng nó đã khiến họ mạnh mẽ hơn với tư cách là một cặp đôi, và mạnh mẽ hơn với tư cách là những cá nhân độc lập, với sự khôn ngoan sâu sắc hơn trước rất nhiều".

Giờ đây, khi nhìn thấy William và Kate sóng đôi bên nhau, người ta không chỉ thấy hào quang của vương quyền, mà còn thấy sự gắn kết của hai người bạn đời đã cùng nhau đi qua giông bão. Họ trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, bớt đi những áp lực vô hình và sống "thật" hơn với cảm xúc của mình. Kate đã có một năm 2025 trọn vẹn, không phải vì cô làm được bao nhiêu nhiệm vụ, mà vì cô đã chiến thắng chính mình và giữ được ngọn lửa ấm áp cho gia đình nhỏ.

Câu chuyện của họ là minh chứng rõ nhất cho lời thề nguyện trong hôn nhân: "Dù ốm đau hay khỏe mạnh". Đôi khi, chính những vết sẹo của cuộc đời lại là nơi mà tình yêu bám rễ sâu sắc nhất.