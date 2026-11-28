Tôi đi nước ngoài làm việc suốt 3 năm, gần như không có ngày nào dám tiêu xài thoải mái. Ở xứ người, tôi làm đủ thứ việc, từ tăng ca trong nhà máy đến nhận thêm việc ngoài vào những ngày nghỉ. Có những hôm mệt rã rời, chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật dài nhưng nghĩ đến vợ con ở quê nhà, tôi lại cố gắng. Sau 3 năm, tôi tích cóp được 1,2 tỷ đồng và gửi về cho vợ giữ.

Tôi vốn rất yên tâm về khả năng quản lý tiền bạc của vợ. Từ trước đến nay, cô ấy là người tính toán chi tiêu khá chặt chẽ, biết vun vén và không có thói quen mua sắm hoang phí. Vì thế, khi chuyển toàn bộ 1,2 tỷ đồng về tài khoản của vợ, tôi chỉ dặn cô ấy giữ lấy, dùng một phần lo sinh hoạt gia đình, còn lại tiết kiệm. Tôi dự định khi về hẳn sẽ dùng số tiền đó để mua đất, mở một cửa hàng nhỏ hoặc tìm hướng kinh doanh phù hợp ở quê.

Vậy mà một năm sau, trong lần về thăm nhà đột xuất, tôi mới biết mình đã mất gần như toàn bộ số tiền ấy.

Ban đầu, tôi hỏi vợ khoản tiền tiết kiệm hiện còn bao nhiêu để tính chuyện tương lai. Cô ấy cứ ấp úng, nói vòng vo rồi cuối cùng mới thú nhận đã đưa tiền cho em trai mượn xây nhà. Tôi chết lặng khi nghe con số gần 1,2 tỷ đồng đều bay hết. Hóa ra em vợ chỉ có khoảng 400 triệu nhưng vẫn quyết định xây căn nhà gần 2 tỷ, phần còn thiếu thì vay mượn khắp nơi. Vợ tôi đã lấy tiền tôi gửi về để giúp em trai hoàn thiện căn nhà ấy.

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Điều khiến tôi tức giận hơn là em vợ vốn chẳng phải người chăm chỉ làm ăn. Cậu ấy đã ngoài 30 tuổi, công việc không ổn định, thích thì làm, chán lại nghỉ. Trước đây, cậu ấy cũng từng vay tiền người thân nhưng trả rất chậm. Vậy mà vợ tôi vẫn tin em mình sẽ sớm làm ăn khấm khá để hoàn trả.

Tôi biết khoản tiền này muốn đòi lại sẽ vô cùng khó khăn. Một người có trách nhiệm, có thu nhập ổn định thì còn có thể hy vọng, đằng này em vợ tôi...

Khi tôi chất vấn, vợ chỉ nói em trai đang khó khăn, chị em trong nhà giúp nhau là chuyện bình thường. Huống chi em ấy xây nhà là cho cả bố mẹ ở, vợ tôi không thể khoanh tay đứng nhìn bố mẹ ở trong căn nhà xây thô sơ sài được.

Cô ấy thương bố mẹ, thương em trai cô ấy nhưng cô ấy có biết 1,2 tỷ đồng ấy đâu phải tiền tôi nhặt được trên đường. Đó là mồ hôi, nước mắt và cả những năm tháng tôi sống xa gia đình, chắt bóp từng đồng mới có.

Bây giờ tôi vẫn chưa biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Điều khiến tôi mất niềm tin không chỉ là số tiền đã mất, mà là việc người tôi tin tưởng nhất lại tự quyết định tương lai của cả gia đình mà không cần hỏi tôi một lời.