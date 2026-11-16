Đi làm về muộn đúng ngày nhà chồng có giỗ, tôi cứ nghĩ sẽ bị trách móc, nào ngờ mở mâm cơm được phần, tôi phải bật khóc

Hôm đó nhà chồng tôi có giỗ. Từ sáng, mọi người đã tất bật chuẩn bị cỗ bàn, còn tôi vẫn phải đi làm vì công ty đang có việc gấp, không thể xin nghỉ. Tôi đã cố gắng thu xếp để về sớm nhưng cuối cùng vẫn tan làm muộn gần hai tiếng. Trên đường về, tôi cứ thấp thỏm không yên, chỉ sợ vừa bước chân vào nhà đã nghe mẹ chồng trách móc.

Tôi làm dâu cũng đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ được xem là người tháo vát trong nhà. Lương tôi thấp hơn chồng khá nhiều, công việc văn phòng bình thường, tính tình lại chậm chạp, không nhanh nhẹn trong chuyện bếp núc, cũng chẳng biết ăn nói khéo léo. Nhiều lần mẹ chồng nhắc nhở tôi trước mặt mọi người, có khi chỉ vì một việc nhỏ làm chưa đúng ý bà mà tôi cũng bị mắng. Tôi hiểu bà mong con dâu biết vun vén, nhưng thú thật, có những lúc tôi cảm thấy mình làm gì cũng không vừa mắt.

Bởi vậy, trên đường về hôm ấy, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe những lời không vui. Tôi nghĩ mọi người đã ăn uống gần xong, có khi mình về dọn dẹp là vừa.

Vừa về đến nhà, tôi thấy sân đã vắng khách, bàn ghế cũng được dọn dẹp gần hết. Mẹ chồng bảo tôi vào bếp lấy phần cơm đã để riêng. Tôi mở lồng bàn, bất giác đứng lặng vài giây vì phần cơm tươm tất, đều là những món ngon nhất trong mâm cỗ hôm nay.

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Tôi hỏi sao bố mẹ phần tôi nhiều thế, mẹ chồng chỉ nói mọi người đã ăn rồi, để phần cho tôi vì biết tôi đi làm về muộn. Bố chồng còn từ ngoài đi vào, bảo tôi tranh thủ ăn khi thức ăn vẫn còn nóng, đi làm cả ngày chắc đã đói.

Chẳng hiểu sao lúc ấy mắt tôi lại cay xè. Tôi vốn nghĩ mình sẽ bị trách vì không phụ giúp được việc nhà, vậy mà bố mẹ chồng lại nhớ đến chuyện tôi chưa ăn, còn cẩn thận chọn những phần ngon nhất để dành.

Tôi không phải người con dâu hoàn hảo. Tôi kiếm tiền không giỏi, làm việc nhà cũng chẳng nhanh nhẹn, đôi khi còn vụng về khiến bố mẹ phải nhắc nhở. Nhưng có lẽ, những lời trách mắng trước đây không có nghĩa là bố mẹ không thương tôi.

Bữa cơm hôm ấy, tôi ăn chậm hơn mọi ngày. Tôi chợt hiểu rằng tình cảm trong gia đình đôi khi không nằm ở những lời nói ngọt ngào, mà ở việc giữa một ngày bận rộn, người ta vẫn nhớ có một người con dâu chưa được ăn cơm và âm thầm giữ lại cho người ấy những phần ngon nhất.