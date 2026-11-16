Tôi phát hiện hàng xóm thường xuyên nhận đồ từ chồng mình nhưng thái độ của cô ấy mới khó hiểu

Tôi và chồng chuyển đến khu chung cư hiện tại được gần hai năm. Hàng xóm sát vách nhà tôi là một phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi, sống cùng con trai đang học cấp hai. Chị ấy khá ít giao tiếp, gặp nhau ngoài hành lang cũng chỉ chào hỏi xã giao.

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng ba tháng trước, khi tôi phát hiện chồng thường xuyên mang đồ sang nhà chị ấy. Lúc thì một túi thực phẩm, lúc là hộp thuốc, có hôm còn có cả phong bì. Điều khiến tôi chú ý là anh luôn tranh thủ lúc tôi không có nhà, còn người phụ nữ kia mỗi lần nhận đồ đều tỏ ra lúng túng, thậm chí có lần còn vội vàng đóng cửa khi thấy tôi đi thang máy lên.

Tôi bắt đầu sinh nghi. Chồng tôi vốn không phải người thích quan tâm chuyện hàng xóm, vậy mà tự nhiên lại nhiệt tình với một phụ nữ sống một mình. Tôi hỏi thì anh chỉ nói chị ấy đang gặp khó khăn, mình giúp được gì thì giúp, không cần hỏi quá nhiều.

Câu trả lời ấy chẳng khiến tôi yên tâm. Tôi từng đề nghị sang nhà hàng xóm chơi để tìm hiểu, nhưng chồng lại bảo không nên làm phiền. Sự né tránh của anh càng khiến tôi nghĩ giữa hai người có chuyện gì đó không muốn cho tôi biết.

Ảnh minh họa

Một buổi chiều, tôi đi làm về sớm và bắt gặp chồng đang đưa cho chị hàng xóm một túi thuốc cùng phong bì tiền. Chị ấy không nhận ngay mà liên tục lắc đầu. Khi thấy tôi, chị vội cầm lấy túi đồ rồi quay vào nhà, không chào hỏi như mọi lần.

Tối đó, tôi yêu cầu chồng giải thích. Lần này anh không giấu nữa. Anh kể rằng con trai chị hàng xóm bị bệnh thận, phải điều trị lâu dài. Chồng tôi biết chuyện vì từng gặp chị đưa con đi cấp cứu trong thang máy. Sau đó, anh vô tình biết chị đang một mình nuôi con, chồng chị lại là đồng nghiệp cũ từng có ơn với anh.

Tôi hỏi tại sao anh không nói với tôi từ đầu. Anh giải thích rằng chị ấy rất tự trọng, từng từ chối nhiều lần khi có người đề nghị giúp đỡ. Chị chỉ đồng ý nhận thực phẩm và thuốc men khi chồng tôi nói đó là những món gia đình mua dư, không dùng hết. Còn phong bì tiền, anh nói đó là khoản anh cho chị vay, không phải tiền biếu.

Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ nhất lại nằm ở thái độ của người phụ nữ ấy. Hôm sau, chị chủ động sang nhà tôi, đặt lên bàn một cuốn sổ ghi chép từng khoản tiền đã nhận, kèm theo lịch trả lại cụ thể. Chị nói không muốn tôi hiểu lầm, càng không muốn lòng tốt của chồng tôi trở thành nguyên nhân khiến gia đình tôi bất hòa.

Tôi nhìn cuốn sổ mà thấy ngượng vì những suy nghĩ trước đó. Nhưng tôi cũng nói với chồng rằng giúp đỡ người khác là việc tốt, song những khoản tiền lớn cần được trao đổi giữa hai vợ chồng, nhất là khi chúng tôi còn nhiều trách nhiệm tài chính.

Từ hôm ấy, tôi không còn khó chịu khi thấy chồng mang đồ sang nhà hàng xóm. Nhưng tôi vẫn tự hỏi, liệu sự giúp đỡ có nên đi kèm những giới hạn rõ ràng để cả người cho lẫn người nhận đều cảm thấy thoải mái hay không?