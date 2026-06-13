Chúng ta thường có thói quen "đau đâu chữa đấy", răng phải sâu, hàm phải nhức nhối lên mới chịu đi gặp nha sĩ. Thế nhưng, câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải thay đổi ngay suy nghĩ chủ quan này!

Đi khám răng miệng, vô tình lộ diện nang trong xương hàm

Mới đây, các bác sĩ Khoa Liên chuyên khoa - Bệnh viện Lão khoa Hà Nội đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công một ca bệnh vô cùng đặc biệt. Bệnh nhân là em N.T.M, chỉ mới 17 tuổi – độ tuổi xuân thì phơi phới. M. đến khám trong tình trạng vùng hàm chỉ hơi ê tức nhẹ, khó chịu không đáng kể.

Thế nhưng, kết quả kiểm tra đã khiến cả người nhà lẫn ê-kíp bác sĩ sững sờ: M. bị nang xương hàm dưới.

Với trường hợp của M, việc phát hiện ra khối nang khi đi khám răng đã là một sự may mắn. Nhưng sự phức tạp của ca bệnh chưa dừng lại ở đó.

"Phát hiện chấn động" lúc tiền phẫu: Căn bệnh di truyền tiềm ẩn nguy cơ mất máu trên bàn mổ

Trong trường hợp bệnh nhân N.T.M, các bác sĩ phát hiện tổn thương nang xương hàm trong quá trình thăm khám răng miệng. Tuy nhiên, điều khiến ê-kíp điều trị đặc biệt lưu ý là những biểu hiện bất thường liên quan đến tình trạng đông - cầm máu của người bệnh.

Qua khai thác bệnh sử và đánh giá chuyên môn, bệnh nhân được ghi nhận có dấu hiệu rối loạn quá trình đông máu do yếu tố di truyền nhưng chưa từng được phát hiện trước đó. Đây là tình trạng mà cơ thể gặp bất thường trong cơ chế cầm máu tự nhiên. Khi mạch máu bị tổn thương, quá trình hình thành cục máu đông diễn ra không hiệu quả hoặc kéo dài hơn bình thường, khiến người bệnh có nguy cơ chảy máu kéo dài và khó kiểm soát.

Theo các chuyên gia, nhiều người mắc rối loạn đông máu có thể sống nhiều năm mà không biết mình mang bệnh. Những biểu hiện thường bị bỏ qua như dễ bầm tím, chảy máu cam tái diễn, chảy máu chân răng kéo dài hoặc vết thương nhỏ lâu cầm máu đôi khi chính là dấu hiệu cảnh báo sớm.

Đặc biệt, các thủ thuật tưởng chừng đơn giản như nhổ răng, tiểu phẫu hay can thiệp ngoại khoa có thể trở thành nguy cơ lớn nếu người bệnh không được đánh giá đầy đủ trước can thiệp.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Lão khoa Hà Nội đối với bệnh nhân có nền rối loạn đông máu, nguy cơ chảy máu kéo dài trong và sau phẫu thuật luôn là vấn đề cần đặc biệt thận trọng. Nếu không được chuẩn bị kỹ lưỡng, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ mất máu, tụ máu hậu phẫu hoặc ảnh hưởng quá trình hồi phục.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân đã được đánh giá kỹ lưỡng về tình trạng toàn thân, chức năng đông - cầm máu cũng như nguy cơ biến chứng có thể xảy ra.

Ê-kíp điều trị xây dựng phương án phẫu thuật phù hợp, kiểm soát chặt chẽ quá trình can thiệp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ chảy máu và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, không ghi nhận biến chứng chảy máu bất thường. Thành công của ca phẫu thuật không chỉ đến từ kỹ thuật chuyên môn mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đánh giá toàn diện trước mỗi can thiệp y khoa, đặc biệt ở những trường hợp có yếu tố nguy cơ tiềm ẩn.

Bài học: Đừng đùa với những vết bầm tím hay chảy máu chân răng!

Từ trường hợp của bệnh nhân N.T.M, các chuyên gia cho rằng khám nha khoa định kỳ không chỉ giúp phát hiện bệnh lý răng, hàm, mặt mà đôi khi còn góp phần phát hiện các bất thường toàn thân nguy hiểm.

Nhiều người chỉ quan tâm đến việc điều trị khi đau nhức hoặc có triệu chứng rõ rệt, trong khi các bệnh lý vùng hàm mặt cũng như các rối loạn liên quan đến cơ thể có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài. Trước khi thực hiện phẫu thuật, nhổ răng hoặc các thủ thuật ngoại khoa, người bệnh cần chủ động thông tin cho bác sĩ về: tiền sử chảy máu bất thường; các bệnh lý đã được chẩn đoán; thuốc đang sử dụng; kết quả xét nghiệm liên quan nếu có

Bệnh viện Lão khoa Hà Nội khuyến cáo người dân không nên chủ quan nếu có các biểu hiện chảy máu bất thường như dễ bầm tím, chảy máu kéo dài sau va chạm nhẹ, chảy máu chân răng hoặc chảy máu khó cầm sau nhổ răng. Phát hiện sớm, đánh giá đúng nguy cơ và phối hợp điều trị liên chuyên khoa là yếu tố then chốt giúp hạn chế biến chứng, nâng cao hiệu quả điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh trong mọi can thiệp y khoa.