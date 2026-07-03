Bé gái 5 tuổi 2 năm không cao thêm, không tăng cân, đi khám bác sĩ phát hiện 1 thứ phủ đầy thận trái

Nam Nam, một bé gái 5 tuổi đến từ An Huy (Trung Quốc), không cao thêm hay tăng cân trong hai năm qua. Bé cao 102cm và chỉ nặng 28kg. Gia đình bé nhận thấy nước tiểu có bọt, và tình trạng này được cải thiện sau khi uống thuốc chống viêm, nên họ không mấy để ý đến.

Mới đây, Nam Nam đi khám sức khỏe tại một bệnh viện địa phương và được phát hiện có "sỏi san hô" ở thận trái, viên lớn nhất có đường kính hơn 2cm. Sau khi phân tích kỹ hơn, bác sĩ cho rằng rất có thể đó là sỏi bị nhiễm trùng và cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Các phương pháp phẫu thuật trước đây bao gồm tán sỏi niệu quản qua đường tiết niệu tự nhiên và chọc dò tủy sống vào thận để lấy sỏi. Tuy nhiên, do Nam Nam còn nhỏ tuổi và sỏi của bé rất phức tạp, các phương pháp này hoặc không thể loại bỏ hoàn toàn sỏi, đòi hỏi nhiều lần phẫu thuật, hoặc quá xâm lấn và dễ gây tổn thương thận.

Sau khi đánh giá, đội ngũ y tế đã quyết định thực hiện phẫu thuật tán sỏi thận qua da bằng ống mềm dùng một lần kết hợp với ống dẫn áp lực âm linh hoạt và tán sỏi thận qua da bằng vi kênh. Cụ thể, một lỗ nhỏ, cỡ đầu bút chì, đã được tạo ra ở vùng lưng dưới của đứa trẻ. Sau đó, một ống nội soi mềm được đưa vào để lấy hết sỏi ở phía trên và phía dưới thận của đứa trẻ. Đồng thời, một ống hút chân không được sử dụng để hút sỏi một cách sạch sẽ, giúp giảm thiểu tối đa tổn thương.

Khác với sỏi đường tiết niệu ở người lớn, chủ yếu do các yếu tố mắc phải như chế độ ăn uống và môi trường gây ra, sỏi đường tiết niệu ở trẻ em chủ yếu do các bất thường bẩm sinh hoặc chuyển hóa, chẳng hạn như tăng oxalat niệu và rối loạn chuyển hóa canxi-phốt pho. Béo phì, bổ sung canxi quá mức và uống không đủ nước cũng là những yếu tố góp phần.

Tỷ lệ mắc sỏi thận ở trẻ em khoảng 0,3-1%, và các triệu chứng thường âm thầm hơn. Sỏi thận ở người lớn thường biểu hiện bằng cơn đau quặn thận dữ dội, trong khi trẻ em không thể diễn đạt các triệu chứng và thường chỉ có các dấu hiệu như khóc, bồn chồn và sốt. Nếu các vấn đề này xảy ra, kèm theo nước tiểu đục hoặc tăng bọt, cần được chăm sóc y tế kịp thời.

Vì thận của trẻ em chưa phát triển hoàn toàn, nếu phát hiện sỏi thận, những viên sỏi nhỏ hơn 4mm có thể được điều trị bảo tồn. Sỏi lớn hơn 4mm nên được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Kế hoạch phẫu thuật phù hợp sẽ được lựa chọn dựa trên kích thước và vị trí của sỏi. Sỏi thận cũng có nguy cơ tái phát, vì vậy cần tuân theo hướng dẫn chế độ ăn uống của bác sĩ và tái khám định kỳ sau phẫu thuật.

Nguồn và ảnh: QQ