Đi chợ mua cá mà biết chọn ngay 7 loại, chuyên gia dinh dưỡng cũng phải khen: "Rất khôn ngoan"

Hầu hết các loại cá đều chứa một lượng đáng kể protein, vitamin B và một loạt các khoáng chất bao gồm sắt, selen, kẽm và thậm chí là canxi trong một số trường hợp. Kristen Carli, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ cho biết: "Protein rất cần thiết cho việc phục hồi cơ, hỗ trợ miễn dịch và giúp bạn no và tràn đầy năng lượng". Trong khi đó, các chất dinh dưỡng khác thường có trong cá hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất, miễn dịch, tim và xương.

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Nhưng tin vui là một số loại cá giàu dưỡng chất lành mạnh còn chứa thêm cả axit béo omega-3 và vitamin D. Carli giải thích: "Omega-3 là chất béo lành mạnh giúp duy trì tim, não, khớp, mắt và da của bạn ở trạng thái tốt nhất, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tinh thần và giảm viêm trong cơ thể, trong khi vitamin D giúp xương chắc khỏe, tăng cường hệ miễn dịch và có thể tác động tích cực đến tâm trạng của bạn".

Vì vậy, chuyên gia dinh dưỡng này cho rằng có 7 loại cá lành mạnh nhất, đi chợ mà biết chọn mua thì "rất khôn ngoan" vì vừa ăn ngon vừa tốt cho sức khỏe. Toàn là những loại cá Việt Nam không hề thiếu:

1. Cá mòi

Cá mòi không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong mâm cơm mà còn là "kho báu" dinh dưỡng thu nhỏ.

Chuyên gia dinh dưỡng Carli phân tích sâu dưới góc độ y sinh: "Những loại cá nhỏ này chứa nhiều omega-3, canxi và vitamin D". Axit béo omega-3 từ cá mòi đóng vai trò là chất kháng viêm cực mạnh, giúp bảo vệ màng tế bào tim mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ. Bên cạnh đó, hàm lượng canxi và vitamin D dồi dào trong cấu trúc xương mềm của cá mòi giúp tăng cường mật độ khoáng chất cho xương, ngăn ngừa loãng xương hiệu quả ở người trưởng thành.

2. Cá thu

Nằm ở vị trí thấp trong chuỗi thức ăn đại dương, cá thu là lựa chọn ưu việt nhờ khả năng tích tụ kim loại nặng và độc tố môi trường cực kỳ thấp.

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Dưới lăng kính dinh dưỡng học, chuyên gia Carli giải thích rõ: "Cá thu có hàm lượng axit béo omega-3 cao". Nhờ lượng chất béo bão hòa đơn và đa phong phú, loại cá này thúc đẩy quá trình chuyển hóa lipid trong máu, làm giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL). Việc bổ sung cá thu đều đặn giúp tối ưu hóa chức năng nhận thức của não bộ và duy trì sự dẻo dai cho hệ tuần hoàn.

3. Cá hồi

Là biểu tượng kinh điển của sự lành mạnh, cá hồi sở hữu bảng thành phần dinh dưỡng tinh túy, mang lại giá trị sinh học vượt trội cho cơ thể.

Chuyên gia Carli tán thưởng: "Giàu omega-3 và vitamin D, cá hồi rất đa năng và có hương vị nhẹ". Các dưỡng chất này trực tiếp tham gia vào quá trình điều hòa huyết áp, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cải thiện thị lực nhờ hàm lượng astaxanthin - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng bảo vệ võng mạc khỏi tổn thương oxy hóa.

4. Cá trích

Tương tự các dòng cá nhỏ sinh sản nhanh, cá trích chiếm ưu thế lớn về độ tinh khiết sinh học và mật độ dưỡng chất cô đặc.

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Chuyên gia Carli cho biết: "Cá trích có nhiều omega-3 và vitamin B12". Vitamin B12 đóng vai trò là đồng yếu tố không thể thiếu trong quá trình tổng hợp ADN, hỗ trợ sản sinh tế bào hồng cầu khỏe mạnh và ngăn ngừa triệt để tình trạng thiếu máu. Sự hiện diện của nhóm vitamin B kết hợp cùng omega-3 giúp nuôi dưỡng hệ thần kinh trung ương, giảm thiểu căng thẳng thần kinh hiệu quả.

5. Cá hồi cầu vồng

Sở hữu lớp da óng ánh và thớ thịt săn chắc, cá hồi cầu vồng không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại biên độ lợi ích sức khỏe đáng nể.

Chuyên gia Carli phân tích: "Loài cá nhẹ, giàu omega-3 này có ít chất gây ô nhiễm hơn các loài cá khác trong chuỗi thức ăn cao vì vị trí trung bình của nó". Nhờ vị trí trung gian trong hệ sinh thái, loại cá này cung cấp nguồn protein tinh sạch dễ hấp thu, hỗ trợ xây dựng khối cơ bắp mà không làm gia tăng gánh nặng tích tụ độc tố cho gan và thận.

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6. Cá cơm

Dù có kích thước vô cùng nhỏ bé, cá cơm lại mang trong mình nguồn năng lượng sinh học và khoáng chất vô cùng đậm đặc.

Vì chúng ta tiêu thụ cả phần xương nhỏ, chuyên gia đánh giá cá cơm là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời, đồng thời chứa hàm lượng lớn protein, axit béo omega-3, selen và vitamin nhóm B. Trong đó, selen hoạt động như một "vũ khí" chống oxy hóa ngoại bào, giúp vô hiệu hóa các gốc tự do, bảo vệ cấu trúc ADN của tế bào khỏi các tổn thương tiềm ẩn dẫn đến bệnh mạn tính.

7. Cá tuyết

Khép lại danh sách là cá tuyết, một đại diện tiêu biểu cho dòng cá vảy trắng lành tính, rất thân thiện với hệ tiêu hóa.

Chuyên gia Carli khẳng định: "Nạc, nhẹ và là nguồn cung cấp protein và vitamin B dồi dào". Với lượng chất béo bão hòa cực kỳ thấp, cá tuyết là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn kiểm soát cân nặng, giảm mỡ nội tạng mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ năng lượng chuyển hóa cho tế bào hoạt động bền bỉ suốt cả ngày dài.

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Để tối ưu hóa lợi ích từ các loại cá, các chuyên gia khuyến nghị bạn nên ăn khoảng 2 đến 3 khẩu phần hải sản mỗi tuần, đồng thời linh hoạt thay đổi giữa các loài để nạp đa dạng vi chất thay vì chỉ ăn một loại duy nhất. Carli nói thêm, khi đi chợ, hãy ưu tiên chọn cá có mắt trong, mang đỏ tươi, thịt săn chắc và không có mùi lạ. Về phương pháp chế biến, nên ưu tiên hấp, luộc, nướng hoặc áp chảo với ít dầu mỡ thay vì chiên rán ngập dầu, kết hợp cùng nhiều rau xanh và củ quả giàu chất xơ để cơ thể hấp thu dưỡng chất tối ưu nhất.

Nguồn và ảnh: Top 1 Health, Real Simple