4 lời khuyên quan trọng khi ăn sáng để bệnh thận tránh xa

Bác sĩ tiết niệu Chu Tân Thành (Trung Quốc) nhắc nhở: "Muốn có thận khỏe, ngoài tránh những thói quen xấu ai cũng quen thuộc như: nhịn tiểu, lười uống nước, thức khuya… thì còn cần ăn uống điều độ”. Theo ông, bữa ăn nào cũng quan trọng với sức khỏe tổng thể nói chung và thận nói riêng, nhưng cần chú trọng nhất vào bữa sáng.

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Bởi vì giữa nhịp sống hiện đại, bữa sáng dễ bị bỏ qua hoặc ăn qua loa, sai cách. Trong khi lúc này cơ thể vừa nghỉ ngơi sau đêm dài, mất nước và bữa sáng cung cấp năng lượng, khởi động quá trình trao đổi chất ngày mới.

Trong quá trình nghiên cứu, làm việc và đúc kết kinh nghiệm bản thân, bác sĩ Chu đã tìm ra 4 thói quen ăn sáng tốt cho thận không hề phức tạp. Nếu bạn muốn phòng bệnh thận, hãy học theo càng sớm càng tốt nhé:

1. Không ăn sáng với thực phẩm nhiều dầu mỡ

“Tránh xa thực phẩm dầu mỡ vào bữa sáng rất có ích cho thận vì những loại thực phẩm này thường chứa lượng calo cao và nhiều natri, làm tăng áp lực lên thận. Khi thận phải làm việc nhiều hơn để xử lý các chất béo và natri dư thừa, điều này có thể dẫn đến tình trạng cao huyết áp, một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương thận”, bác sĩ Chu nói.

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Thêm vào đó, thực phẩm dầu mỡ còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì, làm tăng thêm gánh nặng cho thận. Bằng cách chọn lựa thực phẩm ít dầu mỡ, người tiêu dùng có thể giúp thận hoạt động hiệu quả hơn, từ đó bảo vệ sức khỏe thận và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến thận.

2. Ăn sáng nhiều chất xơ

Ăn sáng nhiều chất xơ tốt cho thận vì chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ quá trình loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Chất xơ cũng giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm mức cholesterol, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính.

Thực phẩm giàu chất xơ, như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau xanh, không chỉ cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết mà còn giúp cơ thể duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế áp lực lên thận. Hơn nữa, bác sĩ Chu cho biết rằng chế độ ăn uống giàu chất xơ còn giúp giảm tình trạng viêm nhiễm - một yếu tố nguy cơ lớn đối với sức khỏe thận.

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3. Kiểm soát lượng muối nghiêm ngặt khi ăn sáng

Người có thận khỏe và sức khỏe tổng thể tốt đều biết cách kiểm soát lượng muối nghiêm ngặt, nhất là khi ăn sáng - bữa đầu tiên trong ngày. WHO khuyến nghị không nên tiêu thụ quá 5g muối - tức 2g natri 1 ngày. Bác sĩ Chu khuyên: “Hãy hạn chế muối để giảm áp lực lên thận và hạn chế việc phải xử lý lượng natri dư thừa. Khi tiêu thụ ít muối, bạn cũng ngăn ngừa cao huyết áp - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận mãn tính.

Thói quen này còn cải thiện khả năng giữ nước của cơ thể, giúp thận làm việc hiệu quả hơn và lọc độc tố tốt hơn. Đồng thời, việc kiểm soát muối khuyến khích bạn lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn, như trái cây và rau củ, góp phần vào sức khỏe tổng thể”.

4. Lựa chọn đồ uống phù hợp cho bữa sáng

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Bên cạnh đồ ăn, đồ uống phù hợp trong bữa sáng cũng quan trọng với thận. Bạn cần uống đủ nước, nhất là vào bữa sáng vì cơ thể mất nước sau đêm, nước giúp cơ thể duy trì sự cân bằng điện giải và hỗ trợ quá trình lọc của thận. Uống đủ nước cũng giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận bằng cách pha loãng các chất khoáng trong nước tiểu.

Bác sĩ Chu khuyên nên ưu tiên uống nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội. Ngoài ra, cà phê đen cũng là một lựa chọn tốt, vì nó có thể mang lại nhiều lợi ích như giảm nguy cơ mắc sỏi thận và giúp tăng cường chức năng thận khi tiêu thụ điều độ. Cần tránh các loại đồ uống chứa nhiều đường, có cồn để thận khỏe.