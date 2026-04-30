Món "đỉnh" cho dịp nghỉ lễ: Mang ngay gà đi tắm kiểu này đảm bảo da vàng óng, thơm giòn trẻ con người lớn đều mê mệt

Gà luộc mãi cũng chán, gà chiên thì lại quá nhiều dầu mỡ. Dịp lễ này, hãy "đổi gió" cho cả gia đình bằng món Gà nướng Tây Bắc. Điểm mấu chốt của món này là kỹ thuật "luộc sơ" giúp gà chín đều, không mất nước, kết hợp với thứ "nước tắm" thần thánh giúp da gà giòn tan mà không cần dùng đến một giọt nghệ nào.

1. Bước "luộc sơ" giữ độ mọng nước

Sai lầm của nhiều người là đem gà sống đi nướng ngay, khiến da dễ cháy mà bên trong vẫn còn máu, thịt bị khô.

Cách làm: Đun một nồi nước với sả, gừng và 1 thìa muối. Khi nước sôi, cầm chân gà nhúng vào nồi nước khoảng 3-5 phút cho da gà căng mọng và chín tái lớp ngoài rồi vớt ra ngay.

Tác dụng: Việc luộc sơ giúp định hình con gà đẹp hơn, da gà săn lại để chuẩn bị cho bước "lên màu" tiếp theo.

2. Thứ "nước thần" quét da: Giòn tan và vàng óng

Thay vì nghệ, chúng ta sẽ dùng hỗn hợp Mật ong + Giấm + Nước cốt chanh.

Công thức: 2 thìa mật ong + 1 thìa giấm trắng + 1/2 quả chanh vắt lấy cốt.

Thực hiện: Sau khi gà luộc sơ và để ráo nước hoàn toàn, bạn dùng cọ quét đều hỗn hợp này lên khắp mình gà.

Bí mật: Axit trong chanh và giấm khi gặp nhiệt độ cao sẽ giúp da gà nổ giòn và lên màu vàng nâu (caramel) cực đẹp từ mật ong, hoàn toàn không có mùi hắc của nghệ.

3. "Hồn cốt" Tây Bắc: Gia vị ướp bí truyền

Sau khi quét lớp nước thần cho da, hãy lật mặt trong của con gà để ướp phần thịt:

Hỗn hợp ướp: Mắc khén, hạt dổi (đã rang thơm, giã nhỏ), hành tím băm, tỏi băm, một ít dầu hào và lá chanh.

Thực hiện: Xoa đều hỗn hợp này vào bên trong bụng gà. Để gà thấm vị trong khoảng 30 phút.

4. Nướng gà: Thơm nức cả khu phố

Bạn có thể nướng bằng nồi chiên không dầu hoặc than hoa:

Với nồi chiên không dầu: Nướng lần 1 ở 160°C trong 15 phút. Sau đó lật gà, quét thêm một lớp "nước thần" mật ong - giấm rồi nướng tiếp lần 2 ở 180°C trong 10-15 phút để da nổ giòn và vàng sậm.

Thành phẩm: Con gà có lớp da nâu óng ả, giòn rụm, thịt bên trong hồng nhạt, ngọt lịm và dậy mùi thơm lừng của hạt dổi, mắc khén.

5. Nước chấm "Chẩm chéo" – Linh hồn của món ăn

Món này phải ăn cùng Chẩm chéo mới đúng điệu:

Giã nhuyễn: Muối hột + hạt dổi + mắc khén + ớt nướng + tỏi + rau thơm (húng lủi, mùi tàu) + một chút nước cốt chanh.

Vị cay cay, tê tê đầu lưỡi sẽ làm miếng thịt gà trở nên ngon gấp bội.

Dịp lễ là lúc cả nhà sum vầy, một con gà nướng Tây Bắc vàng rộm nằm giữa mâm cơm không chỉ thể hiện sự đảm đang mà còn cho thấy gu ẩm thực tinh tế của người nấu. Chắc chắn món ăn này sẽ khiến bạn nhận được "mưa lời khen" từ người thân đấy!

Mẹo nhỏ: Để da gà giòn nhất, sau khi quét hỗn hợp mật ong giấm, bạn nên dùng máy sấy tóc sấy cho da gà thật khô trước khi cho vào lò nướng nhé!