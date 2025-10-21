Đi ăn 20/10, tôi thấy chồng đang làm shipper ở nhà hàng, lý do mới nghẹn đắng làm sao

Hôm trước, mấy chị em đồng nghiệp ở công ty tôi rủ nhau đi ăn 20/10. Tôi hào hứng lắm, mặc chiếc váy xinh, xách chiếc túi mới được chồng tặng để khoe với chị em. Nhóm chúng tôi chơi thân, đi ăn cùng nhau rồi nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Khi đang trò chuyện, tôi bỗng thấy một bóng dáng quen quen ở quầy nhận đồ trước cửa nhà hàng. Người đàn ông mặc áo khoác shipper, đội mũ lưỡi trai cúi đầu. Tôi thoáng giật mình, dáng người, dáng đi ấy... rất giống chồng tôi. Tôi dụi mắt nhìn kỹ, và đúng thật, đó là anh. Tim tôi khựng lại, tay run run đặt ly nước xuống bàn.

Anh không nhìn thấy tôi. Anh nhận đơn, gói đồ vào túi, rồi vội vàng ra xe. Tôi đi theo bản năng, không kịp nghĩ gì. Khi anh vừa lên xe, tôi khẽ gọi: "Anh Minh!".

Anh quay lại, gương mặt thoáng bối rối, rồi cố gượng cười: "Em… sao em lại ở đây?".

Tôi nhìn anh, lòng rối bời. “Anh làm shipper từ bao giờ vậy?” – tôi hỏi nhỏ. Anh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

Hóa ra, anh đã mất việc gần hai tháng nay. Công ty cắt giảm nhân sự, anh bị cho nghỉ đột ngột. Anh sợ tôi lo lắng, sợ tôi buồn nên không dám nói. Mỗi sáng, anh vẫn dậy sớm, mặc áo sơ mi, xịt nước hoa, nói là “đi làm”. Nhưng thật ra, anh đi nhận đơn giao hàng để có chút thu nhập, đỡ gánh nặng chi tiêu cho gia đình.

Tôi nghe mà cổ họng nghẹn ứ. Hóa ra, món quà 20/10 anh tặng tôi chiếc túi xách mà tôi thích từ lâu là số tiền anh dành dụm sau nhiều ngày chạy đơn. Tôi vừa mừng vừa tủi, vừa thương anh vô hạn. Người đàn ông ấy, dù trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn nghĩ đến vợ, vẫn cố gắng giữ cho tôi cảm giác bình yên.

Không ngờ vợ chồng tôi lại gặp nhau trong tình cảnh này. (Ảnh minh họa)

Tôi nắm tay anh, nước mắt trào ra: "Anh đừng làm thế nữa. Em không cần món quà nào hết, chỉ cần anh khỏe, anh vui là đủ. Nếu mệt thì nghỉ ngơi vài ngày, rồi mình cùng nhau tính lại, tìm công việc mới. Đừng gồng mình một mình như thế".

Anh nhìn tôi, mắt đỏ hoe. Chúng tôi đứng giữa dòng xe tấp nập, chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng mà hiểu hết lòng nhau.

Tối đó, tôi về nhà, ngồi nhìn chiếc túi trên bàn mà nước mắt cứ rơi. Trước đây, tôi từng giận chồng vì nghĩ anh ít quan tâm, không lãng mạn. Nhưng giờ tôi hiểu, tình yêu không nhất thiết phải là những lời ngọt ngào, mà đôi khi nằm trong những nỗ lực lặng thầm, trong những giọt mồ hôi trên đường phố, trong món quà giản dị mà chứa đựng cả tấm lòng.

20/10 năm nay, tôi không có hoa hồng, không tiệc sang. Nhưng tôi nhận được món quà quý giá nhất, đó là tình yêu chân thành và sự hy sinh âm thầm của người chồng đầu gối tay ấp. 30 tuổi, sau 4 năm kết hôn, tôi chợt nhận ra tình yêu thật đơn giản, đó là chúng tôi luôn sống vì nhau, cùng vun đắp cho gia đình này.