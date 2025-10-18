Công ty tặng quà 20/10, tôi ngượng chín mặt khi thấy món của mình khác hẳn mọi người

Tôi năm nay 32 tuổi, dân văn phòng chính hiệu, độc thân kiêu hãnh nhưng lại bị gọi là "gái ế quốc dân" của công ty. Lý do đơn giản: không yêu ai, không thả thính ai, thậm chí còn lười make-up đi làm. Mỗi lần phòng bàn chuyện chồng con, tôi chỉ cười: "Thôi, để dành phần cho các bà đi, tôi chưa thấy ai lấy chồng mà không than".

Thế nên, đến ngày 20/10 năm nay, khi công ty rộn ràng chuẩn bị quà cho chị em, tôi chỉ nghĩ chắc mình lại nhận đại một bó hoa hồng với tấm thiệp "Chúc chị em ngày Phụ nữ Việt Nam vui vẻ" như mọi năm.

Nhưng ai ngờ, khi sếp phát quà, đến lượt tôi, cả phòng cười ồ. Trên bàn tôi là một chiếc hộp quà gói cẩn thận, khác hẳn với mấy giỏ quà kia. Một tấm thiệp gắn nơ đỏ, bên ngoài chỉ ghi vỏn vẹn: "Gửi cô gái luôn khiến người khác thấy an lòng".

Tôi chết đứng. Mọi người bắt đầu trêu: "Ui, ai tặng riêng thế kia?", "Hay là có anh nào trong phòng bí mật để ý cô gái ế của chúng ta rồi?".

Tôi đỏ mặt, cố cười trừ. Trong đầu lướt qua vài cái tên nhưng loại trừ hết, vì tôi chẳng thân thiết với ai. Càng nghĩ càng tò mò.

Mở hộp ra, là một lọ nước hoa tôi thích – đúng hãng tôi từng nhắc vu vơ trong buổi tiệc cuối năm. Tôi ngẩn người, không hiểu làm sao người tặng biết được chi tiết đó.

Chiều hôm đó, sếp tổng – người đàn ông gần 40, từng trải, ít nói đi ngang qua, chỉ khẽ thì thầm: "Quà của tôi chọn đấy, chúc cô 20/10 vui vẻ. Đừng nghĩ đặc biệt, chỉ là tôi nể tinh thần làm việc của cô thôi".

Tôi vừa muốn chui xuống đất vừa muốn cười. Cả phòng đang nhao nhao, chắc ai cũng nghĩ tôi được "sếp để mắt". Còn tôi thì đứng hình… hóa ra bấy lâu nay, giữa lúc mọi người nghĩ tôi "ế", lại có người nhìn thấy mình ở một góc khác – người phụ nữ chăm chỉ, có trách nhiệm, chẳng cần hoa mĩ vẫn đáng được trân trọng.

Tối về, tôi chụp bức ảnh lọ nước hoa, đăng story chỉ viết đúng một dòng: "Phụ nữ không sợ ế, chỉ sợ không được nhìn nhận đúng giá trị của mình".

Và bất ngờ, sáng hôm sau, có tin nhắn từ sếp: "Nước hoa hợp không? Nếu hết thì báo tôi, tôi tặng thêm".

Tôi chỉ cười một mình. Có lẽ, sếp có để ý tôi thật mà cũng có thể không (dù sao sếp cũng từng đổ vỡ hôn nhân nên chắc còn nhiều trăn trở). 20/10 năm nay, tôi vẫn là gái ế nhưng là cô gái ế khiến người khác phải… nhớ. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có, thế là đủ rồi.