4 cung hoàng đạo sau 20/10 “bật mode may mắn”: tiền ào ào đổ về, tình yêu rực rỡ như hoa cuối thu

Sau ngày 20/10, khi mặt trời di chuyển vào khu vực giao hòa giữa Thiên Yết và Nhân Mã, năng lượng của vũ trụ bắt đầu thay đổi mạnh mẽ. Các hành tinh lớn như Mộc tinh (sao may mắn) và Kim tinh (sao tình yêu, tiền bạc) đồng loạt tạo thành góc tam hợp hiếm có, mở ra chuỗi ngày "rực rỡ" cho 4 cung hoàng đạo sau. Nếu nửa đầu tháng bạn còn thấy mọi việc chậm chạp, thì nửa cuối tháng 10 này chính là thời điểm "lên hương" thấy rõ.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11): Tình nở rộ, tiền vào ầm ầm

Ảnh minh họa

Sau 20/10, Bọ Cạp chính là "con cưng" của vũ trụ. Khi Mặt Trời chiếu thẳng vào cung mệnh, năng lượng của bạn mạnh đến mức khiến mọi người xung quanh phải chú ý. Các dự án, công việc dang dở bỗng được tháo gỡ bất ngờ, có người giúp sức hoặc cơ hội tài chính bất ngờ xuất hiện.

Về tình cảm, đây là giai đoạn Bọ Cạp thu hút mãnh liệt. Người độc thân dễ gặp "định mệnh" trong môi trường công việc hoặc qua một buổi gặp gỡ tình cờ. Còn ai đã có đôi thì mâu thuẫn trước đó sẽ được hóa giải, cả hai hiểu nhau hơn, tình yêu vì thế càng thêm sâu sắc.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5): Vượng tài, vượng duyên, tiền tình cùng thăng

Sau ngày 20/10, Kim Ngưu đón nhận nguồn năng lượng từ sao Kim – hành tinh chủ quản của mình – di chuyển vào vị trí vô cùng thuận lợi. Đây là thời điểm "vàng" để Kim Ngưu tăng tốc, đặc biệt là trong công việc và đầu tư. Những nỗ lực âm thầm trước đây bắt đầu mang lại kết quả, có dấu hiệu thu tiền, nhận thưởng hoặc được cấp trên trọng dụng.

Về tình duyên, người độc thân dễ gặp người khiến trái tim loạn nhịp thường là người chín chắn, có vị thế hoặc hơn tuổi. Với người đã kết hôn, sau những ngày lạnh nhạt, hai vợ chồng bắt đầu tìm lại được cảm xúc ban đầu, thậm chí có "tin vui" bất ngờ.

Ảnh minh họa

Cự Giải (22/6 – 22/7): Được quý nhân nâng đỡ, tình cảm hồi sinh

Cự Giải bước vào giai đoạn vận trình khởi sắc sau 20/10 khi sao Mộc và sao Thủy tạo góc chiếu thuận lợi. Mọi thứ từng trì trệ giờ dần thông suốt, đặc biệt là trong công việc. Có quý nhân xuất hiện, giúp Cự Giải tháo gỡ khó khăn, biến trở ngại thành cơ hội.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân nên mở lòng nhiều hơn. Một người "quen mà lạ" có thể đang âm thầm để mắt đến bạn. Còn với những ai đã có đôi, đây là thời điểm tình cảm được hâm nóng, đặc biệt sau vài ngày "khẩu chiến" tưởng chừng không thể hòa giải. Hóa ra, càng cãi, lại càng yêu.

Song Ngư (19/2 – 20/3): Duyên đến như gió, tiền đến như mưa

Ảnh minh họa

Song Ngư là cung hoàng đạo được sao Hải Vương – hành tinh của mơ mộng và cảm xúc bảo trợ. Sau 20/10, năng lượng cảm xúc của Song Ngư trở nên mạnh mẽ bất ngờ, giúp họ dễ dàng thu hút cơ hội mới. Vận tài chính được cải thiện rõ rệt, đặc biệt với những ai làm trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật, kinh doanh tự do.

Về tình duyên, người độc thân có khả năng gặp người "hợp sóng" qua mạng xã hội hoặc trong chuyến đi xa. Tình yêu đến bất ngờ, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Còn người đang yêu thì nên trân trọng những phút bình yên vì chính những điều giản dị này giúp hai người gắn bó dài lâu.

Sau 20/10, vũ trụ như bật "chế độ bù đắp" cho những ai đã vất vả suốt nửa đầu tháng. Bọ Cạp, Kim Ngưu, Cự Giải và Song Ngư hãy chuẩn bị tinh thần đón vận may tràn ngập cả công việc lẫn tình yêu.

Tiền tài, cảm xúc, cơ hội tất cả đang cùng gõ cửa. Chỉ cần mở lòng và hành động đúng lúc, vận son sẽ theo bạn suốt những tháng cuối năm.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm